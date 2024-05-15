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Авторский тур
5 дней
Великая Ладога
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
84 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Красоты Северного Приладожья
Начало: г. Сортавала
15 сен в 10:00
22 сен в 10:00
от 31 100₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Отдых в Северном Приладожье
Начало: Г. Сортавала
9 янв в 10:00
16 янв в 10:00
от 30 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От Ладоги до Онеги на велосипедах
Прокатиться по живописным берегам озёр и посетить знаковые достопримечательности Карелии
Начало: Сортавала, ж. - д. вокзал, 08:30. Желающие посетит...
21 июля в 08:30
55 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Вокруг Ладоги. Комфорт-тур
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Belmond Grand Hotel Europ...
75 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна15 мая 2024Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
- ЮЮлия24 марта 2024Всё было замечательно.
- ВВера19 марта 2024Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
- ЭЭльвира17 января 2024Отдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающему Вере, которая нас погрузила
- ККристина9 июля 2023Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
- ЕЕлена28 февраля 2023Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «5-дневные туры»
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