Авторские 5-дневные туры в Сортавалу

Найдено 5 туров в категории «5-дневные туры» в Сортавале, цены от 30 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великая Ладога
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Великая Ладога
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
84 900 за человека
Красоты Северного Приладожья
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Красоты Северного Приладожья
Начало: г. Сортавала
15 сен в 10:00
22 сен в 10:00
от 31 100 за человека
Отдых в Северном Приладожье
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Отдых в Северном Приладожье
Начало: Г. Сортавала
9 янв в 10:00
16 янв в 10:00
от 30 300 за человека
От Ладоги до Онеги на велосипедах
🚲 На велосипеде
Авторский тур
5 дней
От Ладоги до Онеги на велосипедах
Прокатиться по живописным берегам озёр и посетить знаковые достопримечательности Карелии
Начало: Сортавала, ж. - д. вокзал, 08:30. Желающие посетит...
21 июля в 08:30
55 000 за человека
Вокруг Ладоги. Комфорт-тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Вокруг Ладоги. Комфорт-тур
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Belmond Grand Hotel Europ...
75 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Отдых в Северном Приладожье
    Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
  • Ю
    Юлия
    24 марта 2024
    Отдых в Северном Приладожье
    Всё было замечательно.
  • В
    Вера
    19 марта 2024
    Отдых в Северном Приладожье
    Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
    Организация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отлично
  • Э
    Эльвира
    17 января 2024
    Красоты Северного Приладожья
    Отдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающему Вере, которая нас погрузила
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    в историю Карелии, традиции карел. Везде по времени мы успевали. Очень понравилась поездка на снегоходах, поездка в Рускеало, катание на собачьих упряжках. Отель неплохой, находится в центре города. Персонал доброжелательный. В последний день был обед в прекрасном загородном ресторанчике. Было очень вкусно. Из минусов - нам хотела турфирма катание на снегоходах, которое было запланировано на утро, поменять на послеобеденное время. С учётом короткого зимнего светового дня, мы бы не увидели прекрасного зимнего леса. В итоге договорились на 11 часов, но пришлось отказаться от музея. Не запланировано время на сборы, т к вернувшись в предпоследний день вечером, утром последнего дня выезжали на экскурсию в 8 утра. Значит надо было освободить номера. А вернулись с экскурсии за 5 часов до поезда. Можно было бы выезжать на экскурсию на 2 часа позже. Из пожеланий, можно было бы в 1 или 2 день добавить либо поход в театр, либо на концерт.

    Отдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающему
  • К
    Кристина
    9 июля 2023
    Великая Ладога
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего
  • Е
    Елена
    28 февраля 2023
    Великая Ладога
    Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «5-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "5-дневные туры" можно забронировать 5 авторских туров от 30 300 до 84 900. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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