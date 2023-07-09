А еще пройдете живописный маршрут по лесной тропе, сплавитесь по реке, попробуете SUP-борды и будете жить на острове в уютном купольном глэмпинге.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Старинная деревня Кинерма и водопад «Белые мосты»
После встречи на вокзале Петрозаводска вы на экспедиционных автомобилях отправитесь в Сортавалу, по пути посещая знаковые природные и исторические места. Будет спецучасток бездорожья, который при желании вы сможете пройти за рулем джипа.
Завтрак не предусмотрен, будет перекус. Рекомендуем позавтракать в поезде.
Старинная деревня Кинерма.
Первой остановкой на маршруте станет старинная карельская деревня Кинерма. Здесь вас ждет экскурсия и обед с блюдами национальной кухни в старинном доме-музее.
Кинерма является памятником народного деревянного зодчества южных карел и входит в Ассоциацию самых красивых деревень России.
Вы прогуляетесь по тихим деревенским улочкам среди старинных карельских домов, посетите часовню Смоленской Богоматери и познакомитесь с крестьянским бытом.
Водопад «Белые мосты».
Вы отправитесь к следующей достопримечательности — живописному водопаду «Белые мосты» (Юканкоски) на реке Кулисмайоки.
Это самый высокий водопад на юге Карелии (высота — 19 м). Дорога к водопаду пройдет по карельской тайге.
К вечеру вы прибудете на причал, откуда на моторных лодках отправитесь на остров Хавус, расположенный в самом центре Ладожских шхер (15–20 минут в пути).
Прибытие в глэмпинг.
Вы разместитесь в геокуполах и поужинаете блюдами карельской кухни.
Ночь проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.
Треккинг по природной тропе и сплав по реке Янис
Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.
Маршрут по лесной природной тропе.
Вы отправитесь в пеший маршрут с гидом по лесной тропе. Она проходит через весь остров Хавус с юга на север (протяженность около 3 км, 1,5–2 часа).
На маршруте вы увидите гигантские ели, живописные болота, покрытые мхами, фундаменты старых финских хуторов, выходы древнейших геологических пород.
У северной оконечности острова, где заканчивается тропа, вас будут ждать микроавтобусы, на которых вы доедете до места начала сплава по реке Янис (30–40 минут в пути).
Сплав по реке Янис.
Сплав будет проходить на рафтах или надувных байдарках.
Перед выходом на маршрут вы пообедаете на природе и пройдете инструктаж по технике безопасности.
Во время сплава вы преодолеете несколько порогов 2 и 3 категории сложности, увидите финские ГЭС и живописные каньоны (протяженность сплава 4–6 км, 2–3 часа).
После окончания сплава вас отвезут обратно в глэмпинг.
Вечером вы поужинаете и отдохнете.
После ужина вы сможете посмотреть фильм и послушать лекцию про Ладогу или воспользоваться дополнительными услугами глэмпинга — посетить русскую баню или баню-фурако на берегу Ладоги (за доп. плату).
Большое путешествие по Ладожским шхерам
Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.
Маршрут по Ладожским шхерам.
Вы отправитесь на кольцевой маршрут на мотолодках по Ладожским шхерам.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы».
Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Во время путешествия предусмотрены высадки на острова.
Вместе с гидом вы подниметесь на живописные точки с панорамами на шхеры, где услышите легенды из знаменитого эпоса «Калевала».
Маршрут начнется с осмотра «пальцев великана» — живописных мысов острова Хонкасало, где можно воочию убедиться, что в России есть свои фьорды — узкие заливы с отвесными каменными стенами.
Далее маршрут приведет вас к знаменитой скале Айно. Вы подниметесь на одну из красивейших смотровых площадок с великолепным видом на Ладогу и шхеры.
На маршруте будет организован горячий обед на природе.
Кульминацией маршрута станет выход на «Крышу Ладоги» — гору Вахтимяки, вид с которой захватывает дух, затем вы вернетесь в глэмпинг.
Вы поужинаете и отдохнете.
После ужина можно провести время с песнями и играми у большого костра.
SUP-бординг и смотровая площадка острова Хавус
Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.
После завтрака вы попробуете свои силы в SUP-бординге.
SUP-борды — надувные доски с веслом, на которых принято грести стоя. Даже если раньше вы никогда не пробовали управлять ими, после объяснений инструктора всё получается даже у новичков.
Вы пройдете небольшой маршрут в Тихой бухте и сделаете классные фотографии.
После обучения и маршрута на SUP-бордах вас ждет обед в ресторане глэмпинга.
Подъем на смотровую площадку г. Хауккариутта
Далее в сопровождении гида вы продолжите исследовать остров Хавус и поднимитесь на смотровую площадку (г. Хауккариутта), откуда открывается великолепный вид на шхеры Ладожского озера.
В заключительный вечер вас ждет гала-ужин с сюрпризом от нашего повара и карельский квиз.
На катерах к острову Валаам
Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.
Экскурсия на Валаам.
При хорошей погоде вы отправитесь на катерах на архипелаг Валаам (в 30 км от глэмпинга), где вас ждет индивидуальная экскурсия.
Вы познакомитесь с архитектурными памятниками и историей Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря.
В Монастырской бухте вы осмотрите его Центральную Усадьбу, храмы, келейные корпуса и паломнические гостиницы.
В монастырской трапезной будет организован обед, после которого вы отправитесь на дальние мысы и скиты Нового Иерусалима.
Вы увидите Воскресенский скит, уединенный Гефсиманский сад обители, подниметесь на гору Елеон, знаменитую своими великолепными видами.
В завершение знакомства с Валаамом посетите белокаменную Никольскую церковь.
По окончании маршрута вы прибудете в Сортавалу.
Гид проведет небольшую пешую экскурсию по городу и у вас будет свободное время для самостоятельного ужина и покупки сувениров.
Проживание
Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер — на острове Хавус в окружении соснового леса.
Доплата за одноместное размещение в шатре — 25 000 руб. /чел.
Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху, мы предоставляем скидку 10%. Скидки не суммируются.
Варианты проживания
Купольный глэмпинг Lago Ladoga
Круглогодичный глэмпинг в республике Карелия на острове Хавус. Размещение в комфортабельных геокуполах в Ладожских шхерах.
Геокупола — 13 модулей с видом на лес или Ладогу.
- Пеллетный камин.
- Электро-простыни.
- Панорамное окно.
- Три варианта освещения.
- Розетки для зарядки телефонов.
- Графин с водой и стаканы.
- Журнальный столик и два кресла.
- Прикроватный стол-поднос.
- Кровати бокс-спринг + доп. место сверху.
- Шкаф для верхней одежды и стеллаж для вещей.
- Большое зеркало.
- Тапочки, полотенца для лица и тела на каждого гостя.
- Туалетная комната (биотуалет, умывальник с водой комнатной температуры).
Вместимость: 1–3 взрослых человек или 1–4 человека с детьми.
Возраст детей — старше 7 лет.
Возможно размещение с животными.
Дополнительное спальное место: расположено над уборной, крутая лестница (под 90 градусов), размер спального места — 1,4 х 2 м, максимально допустимый вес — 120 кг.
Биотуалет: современный биотуалет, удобен и прост в использовании, заправляется специальной жидкостью для предотвращения распространения запаха.
На территории:
- Большая лаундж-зона — ресторан, вместимость — 39 человек. Большие столы, дизайнерские стулья, чайная зона, авторские светильники, зона камина с креслами, витрина с сувенирами, проектор, настольные игры, открытая веранда.
- Малая лаундж-зона, вместимость — 25 человек. Большие столы, дизайнерские стулья, напольные подушки–пуфы, бескаркасные диваны–пуфы, стеллаж, авторские светильники, плазменный телевизор, проектор и экран, флип-чарт.
- 13 утепленных жилых геокуполов, вместимость — 3 человека.
- Общественный туалет, 2 кабинки.
- Душевые на территории, 3 кабинки.
- Баня-фурако на берегу Ладоги, 2 купели, вместимость — по 4 человека.
- Русская баня, вместимость — 6 человек.
- Деревянные дорожки.
- Костровая зона.
- Мангальная зона.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в глэмпинге (4 ночи)
- Трехразовое питание по программе (кроме завтрака в первый день и ужина в последний день)
- Услуги опытных гидов, инструкторов, капитанов и шеф-повара
- Транспортное обслуживание по маршруту (микроавтобусы, экспедиционные внедорожники, моторные лодки и катер)
- Аренда снаряжения для сплава, SUP-борды
- Экскурсии и входные платы на экскурсионные объекты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в г. Петрозаводск и обратно из г. Сортавалы
- Проживание в гостинице Петрозаводска в случае прибытия накануне дня начала программы
- Посещение бани-фурако (сеанс до 2 часов) - 6 000 руб
- Посещение русской бани (сеанс 2 часа, до 4 человек) - 8 000 руб
- Доплата за одноместное размещение в шатре - 25 000 руб
- Завтрак в первый день и ужин в последний день тура
- Сувениры и доп. услуги в глэмпинге
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи и снаряжение:
- документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
- рюкзак или дорожную сумку;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара;
- индивидуальную аптечку;
- средства личной гигиены;
- купальные принадлежности и сланцы (для посещения бани-фурако);
- сменное бельё.
Одежда и обувь:
- удобную спортивную одежду для прогулок на природе (по погоде);
- 2 пары обуви: треккинговые ботинки / резиновые сапоги + кроссовки / легкие сменные ботинки (сандалии при жаркой погоде);
- влаго- и ветрозащитную одежду для путешествий по озеру;
- головной убор (кепку, панаму, спортивную шапку);
- спортивные штаны из быстросохнущей ткани;
- неопреновые шорты, носки и перчатки (желательно, но необязательно).
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Кто будет сопровождать меня в путешествии?
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
- профессиональные местные гиды, которые встретят вас на вокзале и будут с группой на протяжении всей поездки;
- опытные водители и капитаны будут управлять мотолодками на Ладоге;
- повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки и ужины с блюдами карельской кухни.
Как будут кормить?
В стоимость программы входит трехразовое питание (кроме завтрака в первый день и ужина в последний день).
В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
Будет ли мобильная связь?
Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
Какая будет погода?
С июня до начала сентября — наиболее теплое время на Ладожском озере. Средняя температура составляет +17–18°С, днем воздух может прогреться до +23°С и выше. Температура воды также варьируется в пределах +14–20°С.
Есть ли возрастные ограничения?
В целях безопасности и тишины мы принимаем гостей с детьми с 7 лет.
Доставка на остров происходит по Ладожскому озеру, всем пассажирам необходимы спасательные жилеты. Минимальный размер наших жилетов XS, что примерно соответствует начальному школьному возрасту.
Кроме того, наш глэмпинг находится на скальном берегу с непростым рельефом, камни бывают скользкими и опасными для маленьких детей.