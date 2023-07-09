1 день

Старинная деревня Кинерма и водопад «Белые мосты»

После встречи на вокзале Петрозаводска вы на экспедиционных автомобилях отправитесь в Сортавалу, по пути посещая знаковые природные и исторические места. Будет спецучасток бездорожья, который при желании вы сможете пройти за рулем джипа.



Завтрак не предусмотрен, будет перекус. Рекомендуем позавтракать в поезде.

Старинная деревня Кинерма.

Первой остановкой на маршруте станет старинная карельская деревня Кинерма. Здесь вас ждет экскурсия и обед с блюдами национальной кухни в старинном доме-музее.

Кинерма является памятником народного деревянного зодчества южных карел и входит в Ассоциацию самых красивых деревень России.

Вы прогуляетесь по тихим деревенским улочкам среди старинных карельских домов, посетите часовню Смоленской Богоматери и познакомитесь с крестьянским бытом.

Водопад «Белые мосты».

Вы отправитесь к следующей достопримечательности — живописному водопаду «Белые мосты» (Юканкоски) на реке Кулисмайоки.

Это самый высокий водопад на юге Карелии (высота — 19 м). Дорога к водопаду пройдет по карельской тайге.

К вечеру вы прибудете на причал, откуда на моторных лодках отправитесь на остров Хавус, расположенный в самом центре Ладожских шхер (15–20 минут в пути).

Прибытие в глэмпинг.

Вы разместитесь в геокуполах и поужинаете блюдами карельской кухни.

Ночь проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.