Вкусы Карелии. Гастрономический тур

Групповой тур в Сортавале
5
2 отзыва
В этом туре Карелия откроется для вас с вкусной стороны.

Северное Приладожье, где проходит программа, объединяет традиции разных народов — карелов, вепсов, финнов и русских.

Каждый из этих этносов внёс свой вклад в карельскую гастрономическую культуру, и вы узнаете её самые вкусные секреты! А еще вас ждет путешествие на мотолодках по Ладожским шхерам, поездка на ретропоезде и проживание в волшебном глэмпинге на берегу озера.

Путешествие идеально подходит для длинных выходных с семьей и друзьями или тимбилдинговых мероприятий. В программе тура принимают участие звезды гастрономии — Ольга Белоногова и Иван Балин.
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Ближайшие даты:
17
мая

Что вас ожидает:

Жизнь на острове
Жизнь на острове
Поживете в уютных купольных шатрах и будете наслаждаться красотой окружающей природы
По экотропе через карельскую тайгу
По экотропе через карельскую тайгу
Отправитесь на авторский пеший маршрут с гидом по острову Хавус
Вкусное путешествие
Вкусное путешествие
Узнаете секреты приготовления блюд из мяса, рыбы, овощей и продегустируете их
Сам себе повар
Сам себе повар
Научитесь готовить вкусные карельские блюда своими руками
Ладожские шхеры
Ладожские шхеры
Исследуете живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящий из небольших скалистых островов
На паровозной тяге в Сортавала
На паровозной тяге в Сортавала
Прокатитесь на туристическом ретропоезде и полюбуетесь видами из окна

Программа тура по дням

1 день

Маршрут по острову Хавус. Мастер-классы: грибная похлебка, мусс

После встречи на вокзале Сортавалы вы отправитесь к причалу на берег Ладожского озера, откуда вас ждёт трансфер на мотолодках (10–15 минут) на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.

Прибытие в глэмпинг.

Вы насладитесь приветственным завтраком и далее вас ждёт активная программа: знакомство с природой острова и лесными богатствами Карелии.

Вы отправитесь на авторский пеший маршрут с гидом по острову Хавус (продолжительность 3 часа, протяженность около 3 км).

Пройдёте через карельскую тайгу, увидите древнейшие геологические породы и подниметесь на 40-метровую скалу Хауккариутта, откуда открывается панорамный вид на Ладожские шхеры.

После прогулки вас ждет вкусный обед-пикник и мастер-класс у костра от шеф-повара ресторана высокой кухни «ВКарелииЕсть» с элементами карельской кухни: грибная похлебка с мясом лося и прочие деликатесы «карельского леса».

После обеда у вас будет свободное время прогуляться, отдохнуть, посидеть с книгой на веранде или у камина.

Мастер-класс мусс из манной крупы.

Во второй половине дня вас ждет мастер-класс по традиционному карельскому десерту и рассказ гида про традиции карел, в том числе гастрономические.

После активного дня вы поужинаете и отдохнете.

При желании и за доп. плату вы можете заказать русскую баню или баню-фурако прямо на берегу Ладожского озера.

Маршрут по острову Хавус. Мастер-классы: грибная похлебка, муссМаршрут по острову Хавус. Мастер-классы: грибная похлебка, муссМаршрут по острову Хавус. Мастер-классы: грибная похлебка, муссМаршрут по острову Хавус. Мастер-классы: грибная похлебка, муссМаршрут по острову Хавус. Мастер-классы: грибная похлебка, муссМаршрут по острову Хавус. Мастер-классы: грибная похлебка, муссМаршрут по острову Хавус. Мастер-классы: грибная похлебка, муссМаршрут по острову Хавус. Мастер-классы: грибная похлебка, муссМаршрут по острову Хавус. Мастер-классы: грибная похлебка, муссМаршрут по острову Хавус. Мастер-классы: грибная похлебка, муссМаршрут по острову Хавус. Мастер-классы: грибная похлебка, мусс
2 день

На мотолодках по Ладожским шхерам. Мастер-классы: «рыба на бревне», гравлакс

Утром для вас накроют завтрак в карельском стиле.

Далее вы отправитесь на маршрут на мотолодках по Ладожским шхерам (около 4 часов) с восхождением на панорамные точки Ладожских шхер.

Ладожские шхеры — живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящий из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.

Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы».

Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.

На маршруте будет организован горячий обед-пикник.

Вас ждет мастер-класс у костра: «рыба на бревне», а также лохикейтто — уха с красной рыбой, сбитень и не только.

После прогулки у вас будет возможность отдохнуть, пообщаться, поиграть в настольные игры или прогуляться по территории глэмпинга.

Далее вас ждет мастер-класс по гравлаксу и разделка форели по тримам.

Вы узнаете древние особенности приготовления рыбы, дошедшие до наших дней, поучаствуете в процессе засолки радужной форели.

По маркировке ТРИМ с буквенным обозначением на упаковке можно определить сколько удалено костей, плавников, брюшек и т. д. и можно выбрать ту или иную разделку рыбы.

Вечером по программе — гала-ужин в ресторане с видом на Ладогу и дегустация рыбных блюд северной и карельской кухни: финский яичный салат с красной икрой, котлетки из форели, карельский традиционный ржаной пирог с белой рыбой (иммерсивная подача от шеф-повара ресторана высокой кухни «ВКарелииЕсть»), карельский пирог с ягодами.

На мотолодках по Ладожским шхерам. Мастер-классы: «рыба на бревне», гравлаксНа мотолодках по Ладожским шхерам. Мастер-классы: «рыба на бревне», гравлаксНа мотолодках по Ладожским шхерам. Мастер-классы: «рыба на бревне», гравлаксНа мотолодках по Ладожским шхерам. Мастер-классы: «рыба на бревне», гравлаксНа мотолодках по Ладожским шхерам. Мастер-классы: «рыба на бревне», гравлаксНа мотолодках по Ладожским шхерам. Мастер-классы: «рыба на бревне», гравлаксНа мотолодках по Ладожским шхерам. Мастер-классы: «рыба на бревне», гравлаксНа мотолодках по Ладожским шхерам. Мастер-классы: «рыба на бревне», гравлаксНа мотолодках по Ладожским шхерам. Мастер-классы: «рыба на бревне», гравлаксНа мотолодках по Ладожским шхерам. Мастер-классы: «рыба на бревне», гравлаксНа мотолодках по Ладожским шхерам. Мастер-классы: «рыба на бревне», гравлакс
3 день

Горный парк «Рускеала». Мастер-класс по калиткам

Завтрак.

Мастер-класс по калиткам.

Калитка — главный символ и бренд Республики Карелия. На мастер-классе вы узнаете о древнейших способах выпечки калиток, познакомитесь с обычаями обрядовой выпечки и создадите свою уникальную калитку.

В финале вас ждет сюрприз — дегустация гравлакса на калитках с водкой.

Обед в глэмпинге.

После мастер-класса у вас будет свободное время, чтобы собраться, пообедать и далее вы отправитесь на мотолодках на причал, где вас будет ждать трансфер до горного парка «Рускеала» (1 час в пути).

Здесь вас ждет наземная экскурсия с гидом. Рускеальский мраморный карьер. Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.

Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.

Возвращение в Сортавалу.

После экскурсии по горному парку вы отправитесь обратно в Сортавалу на уникальном «Рускеальском экспрессе».

Это туристический ретропоезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту сухопутной дороги, по которой раньше доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера.

После прибытия в город вас ждет вечерняя прогулка с гидом, рассказ о городе Сортавала.

Посещение сувенирного магазина и отъезд домой.

Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.

Горный парк «Рускеала». Мастер-класс по калиткамГорный парк «Рускеала». Мастер-класс по калиткамГорный парк «Рускеала». Мастер-класс по калиткамГорный парк «Рускеала». Мастер-класс по калиткамГорный парк «Рускеала». Мастер-класс по калиткамГорный парк «Рускеала». Мастер-класс по калиткамГорный парк «Рускеала». Мастер-класс по калиткамГорный парк «Рускеала». Мастер-класс по калиткамГорный парк «Рускеала». Мастер-класс по калиткам

Проживание

Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер — на острове Хавус в окружении соснового леса.

Доплата за одноместное размещение в шатре — 15 000 руб.

Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху, мы предоставляем скидку 10%. Скидки не суммируются.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Купольный глэмпинг Lago Ladoga

2 ночи

Круглогодичный глэмпинг в республике Карелия на острове Хавус. Размещение в комфортабельных геокуполах в Ладожских шхерах.

Геокупола — 13 модулей с видом на лес или Ладогу.

  • Пеллетный камин.
  • Электро-простыни.
  • Панорамное окно.
  • Три варианта освещения.
  • Розетки для зарядки телефонов.
  • Графин с водой и стаканы.
  • Журнальный столик и два кресла.
  • Прикроватный стол-поднос.
  • Кровати бокс-спринг + доп. место сверху.
  • Шкаф для верхней одежды и стеллаж для вещей.
  • Большое зеркало.
  • Тапочки, полотенца для лица и тела на каждого гостя.
  • Туалетная комната (биотуалет, умывальник с водой комнатной температуры).

Вместимость: 1–3 взрослых человек или 1–4 человека с детьми.
Возраст детей — старше 7 лет.
Возможно размещение с животными.

Дополнительное спальное место: расположено над уборной, крутая лестница (под 90 градусов), размер спального места — 1,4 х 2 м, максимально допустимый вес — 120 кг.

Биотуалет: современный биотуалет, удобен и прост в использовании, заправляется специальной жидкостью для предотвращения распространения запаха.

На территории:

  • Большая лаундж-зона — ресторан, вместимость — 39 человек. Большие столы, дизайнерские стулья, чайная зона, авторские светильники, зона камина с креслами, витрина с сувенирами, проектор, настольные игры, открытая веранда.
  • Малая лаундж-зона, вместимость — 25 человек. Большие столы, дизайнерские стулья, напольные подушки–пуфы, бескаркасные диваны–пуфы, стеллаж, авторские светильники, плазменный телевизор, проектор и экран, флип-чарт.
  • 13 утепленных жилых геокуполов, вместимость — 3 человека.
  • Общественный туалет, 2 кабинки.
  • Душевые на территории, 3 кабинки.
  • Баня-фурако на берегу Ладоги, 2 купели, вместимость — по 4 человека.
  • Русская баня, вместимость — 6 человек.
  • Деревянные дорожки.
  • Костровая зона.
  • Мангальная зона.
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Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное размещение в глэмпинге (2 ночи)
  • Трехразовое питание по программе (кроме ужина в последний день)
  • Трансферы по программе
  • 5 кулинарных мастер-классов
  • Авторский маршрут с гидом по острову Хавус
  • Маршрут по Ладожским шхерам
  • Билеты на «Рускеальский экспресс»
  • Работа поваров, официантов и другого персонала глэмпинга
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Сортавалы и обратно
  • Ужин в последний день тура
  • Посещение бани-фурако (сеанс до 2 часов) - 6 000 руб
  • Посещение русской бани (сеанс 2 часа, до 4 человек) - 8 000 руб
  • Одноместное размещение в куполе - 15 000 руб. /чел
  • Сувениры и доп. услуги в глэмпинге
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личные вещи и снаряжение:

  • документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
  • рюкзак или дорожную сумку;
  • индивидуальную аптечку;
  • средства личной гигиены;
  • купальные принадлежности и сланцы (для посещения бани или фурако);
  • сменное бельё.

Одежда и обувь:

  • удобную спортивную одежду для прогулок на природе (по погоде);
  • 2 пары обуви: треккинговые ботинки / резиновые сапоги + кроссовки / легкие сменные ботинки;
  • влаго- и ветрозащитную одежду для путешествий по озеру;
  • головной убор (кепку, панаму, спортивную шапку).
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Кто будет сопровождать меня в путешествии?

Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:

  • профессиональные местные гиды, которые встретят вас на вокзале и будут с группой на протяжении всей поездки;
  • опытные водители и капитаны будут управлять лодками на Ладоге;
  • повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки, обеды и ужины с блюдами карельской кухни.
Как будут кормить?

В стоимость программы включено трехразовое питание (кроме ужина в последний день), а также разнообразные дегустации блюд местной кухни и напитков.

В этом туре вы научитесь готовить грибную похлебку, мариновать рыбу по традиционным рецептам, запекать на костре форель, печь калитки с разными начинками и карельские десерты.

В меню будут гравлакс (слабосоленая форель в скандинавском стиле), карельские рыбные супы, кулебяки, пироги-рыбники, десерты и выпечка с местными ягодами. Вы также попробуете оленину, мясо лося, лесную дичь, чай на карельских травах и традиционные настойки.

Будет ли мобильная связь?

Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.

Какая будет погода?

Средняя температура в мае составляет +13-14°С.

С июня до середины сентября +17-18°С, днем воздух может прогреться до +23°С и выше.

Есть ли возрастные ограничения?

Данный тур подходит для взрослых и детей старше 14 лет.

На какое время брать билеты?

Путешествие начинается в Сортавале, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд №160В с прибытием из Москвы.

Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.

Какой транспорт используется на маршруте?

Автотрансферы по маршруту будут организованы на туристических микроавтобусах.

Трансферы и путешествие по Ладоге будут проходить на моторных лодках.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 26 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
К
9 июля 2023
Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего
Е
28 фев 2023
Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.

Тур входит в следующие категории Сортавалы

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