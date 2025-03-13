Погрузитесь в умиротворяющий отдых в сердце Карелии с экскурсионным туром на Ладожские шхеры.
Начнется путешествие на ж/д вокзале в Сортавала, откуда комфортабельный трансфер доставит вас до причала на берегу Ладожского озера.
Здесь начнется настоящее приключение: на аэролодке вы отправитесь в центр Ладоги, сквозь заснеженные скальные острова и водные зеркала, к уютному глэмпингу Lago Ladoga.
Начнется путешествие на ж/д вокзале в Сортавала, откуда комфортабельный трансфер доставит вас до причала на берегу Ладожского озера.
Здесь начнется настоящее приключение: на аэролодке вы отправитесь в центр Ладоги, сквозь заснеженные скальные острова и водные зеркала, к уютному глэмпингу Lago Ladoga.
Описание тураЧто вас ожидает: По прибытии в глэмпинг вас встретит теплый приветственный завтрак, а затем вы сможете разместиться в стильных и комфортабельных шатрах. Свободное время позволит исследовать остров: выбирайте развлечение по вкусу — прогулки на снегоступах, катание на финских санях или лыжах, или просто отдых у камина с видом на спокойные воды Ладожского озера и величественные карельские леса. Вечером вас ждет расслабляющий сеанс в бане фурако. Приятный контраст горячей воды и зимнего воздуха, а также завораживающие виды на Ладогу подарят полное расслабление. Ужин будет сытным и необычным: локальные блюда из свежих карельских продуктов познакомят вас с традициями северной кухни. Каждое утро начинается с завтрака в формате шведского стола, где вы сможете зарядиться энергией на день. Свободное время открывает возможности для исследования острова или просто спокойного отдыха в информационной тишине. Насладитесь звенящей тишиной природы и неспешными прогулками по зимним лесным тропам. Вечером — разнообразный ужин с акцентом на карельские блюда. Весь день и вечер можно полностью посвятить себе, пробуя разные активности или просто наблюдая за красотой зимней Ладоги. Эти четыре дня на Ладожских шхерах — время, чтобы перезагрузиться, погрузиться в природу и открыть для себя настоящую Карелию. Важная информация:
- Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки.
- В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой.
- В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах.
- Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми. Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура. Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет – остается на ваше усмотрение.
- С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры.
- Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей.
Согласно расписанию в календаре
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в глэмпинге (3 ночи)
- Трансфер на лодке по маршруту причал - глэмпинг - причал
- Питание по программе: 3 завтрака, 3 ужина (ужины возможно заменить на обеды)
- Баня фурако на 2 часа
Что не входит в цену
- Трансфер из Сортавала до причала и обратно (30 мин.): 1000 руб. /седан - до 4 мест, в одну сторону или 1500 руб. /минивэн - до 6 мест, в одну сторону.
- Посещение русской бани: 8000 руб. (сеанс до 4 человек)
- Экскурсия по Ладожским шхерам: 3000 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал, Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки
- В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой
- В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах
- Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми. Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура. Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет - остается на ваше усмотрение
- С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры
- Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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