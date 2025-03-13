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Погрузитесь в умиротворяющий отдых в сердце Карелии с экскурсионным туром на Ладожские шхеры.



Начнется путешествие на ж/д вокзале в Сортавала, откуда комфортабельный трансфер доставит вас до причала на берегу Ладожского озера.



Здесь начнется настоящее приключение: на аэролодке вы отправитесь в центр Ладоги, сквозь заснеженные скальные острова и водные зеркала, к уютному глэмпингу Lago Ladoga.