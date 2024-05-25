1 чел.
По популярности
Авторский тур
4 дня
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Начало: Сортавала, 08:30
«По дороге насладимся видами ладожских шхер, скала и прибрежных лесов»
17 июня в 08:30
24 июня в 08:30
39 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Семь чудес Карелии за два дня
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
«Вы познакомитесь с историей горного дела в парке «Рускеала», прогуляетесь по экотропе в нацпарке Ладожские шхеры и полюбуетесь водопадом, стоя над ним на подвесном мосту»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
10 июня в 10:20
от 10 750₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Релакс на Ладоге: на моторафтах по Ладожским шхерам
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Приглашаем вас в путешествие на мотолодках по Ладожским шхерам»
26 июня в 10:00
3 июля в 10:00
19 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От Ладоги до Онеги на велосипедах
Прокатиться по живописным берегам озёр и посетить знаковые достопримечательности Карелии
Начало: Сортавала, ж. - д. вокзал, 08:30. Желающие посетит...
«Вы прокатитесь на ретропоезде, увидите Мраморный каньон в парке «Рускеала» и легендарные ладожские шхеры, посмотрите на водопады Ахвенкоски и Кивач»
21 июля в 08:30
55 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООксана25 мая 2024Интересный и познавательный подбор красивейших мест в Карелии. Комфортное размещение в отеле Серахуоне. Отдельное спасибо гидам Александру и Светлане за
- ССергеева7 мая 2024Очень понравилась поездка! Организовано все неплохо, хотя и не без некоторых накладок. Но в целом, все вопросы решались быстро, и негативного впечатления эти накладки не оставили. Экскурсионная программа достаточно насыщена и интересна. Могу смело рекомендовать этот тур.
- ООльга6 мая 2024Красота Карелии завораживает, экскурсии замечательные, гиды интересно рассказывают, НО какая то постоянная спешка, всё бегом, особенно в первый день. В
- ВВиктория13 марта 2024Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
- ННадежда18 января 2024Ладожские шхеры - тур на байдаркахЗамечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки
- ЮЮлия16 января 2024Ладожские шхеры - тур на байдаркахВовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
- ЕЕлена16 января 2024Ладожские шхеры - тур на байдаркахСпасибо, организационные моменты без нареканий! Гид Марина прекрасный рассказчик!
- ООльга31 августа 2023Замечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучше, больше всего понравилась Елена
- ЯЯна25 августа 2023Это были 4 незабываемых дня на Ладоге. Организация тура на твёрдую 4. Все было отлично: встреча гидами, Александром и Михаилом
- ИИрина8 августа 2023Очень признательна вам за организацию моего тура Релакс на Ладоге. Погода, природа, компания были отличные.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Ладожское озеро»
Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Ладожское озеро" можно забронировать 4 тура от 10 750 до 55 000. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте тур в Сортавале на 2024 год по теме «Ладожское озеро», 32 ⭐ отзыва, цены от 10750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август