Полезная информация о Спасск-Дальном
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Местное время в Спасск-Дальном
09:5837
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Спасск-Дальний
|По-английски
|Spassk-Dal'niy
|Население города
|45 265 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Vladivostok
|Средняя высота
|105 м. от уровня моря