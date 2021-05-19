Всё о Спасск-Дальном

Полезная информация о Спасск-Дальном

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Местное время в Спасск-Дальном
09:5837
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаСпасск-Дальний
По-английскиSpassk-Dal'niy
Население города45 265 чел.
Часовой поясAsia/Vladivostok
Средняя высота105 м. от уровня моря

Где находится Спасск-Дальний на карте

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