Программа тура

Экскурсия «Старорусские минеральные воды»

Вместе с местным краеведом гости прогуляются по старейшему в центральной России бальнеологическому курорту с его минеральными источниками, реликтовым парком и Муравьёвским фонтаном — самым большим в Европе самоизливающимся столбом минеральной воды, который всего за секунду выбрасывает на поверхность около 70 литров.

По желанию можно продегустировать старорусскую минеральную воду в Питьевой галерее.

Экскурсия в музей реконструкции «Усадьба средневекового рушанина»

Почувствовать атмосферу древнерусского города и окунуться в быт рушан, гости смогут в уникальном музее-реконструкции, созданном на основе результатов археологических исследований. Хоромы с сенями и повалушей, баня по-чёрному, деревянная мостовая, градирня и уникальная действующая варница, где, как и в Средневековье, из воды старорусских минеральных источников выпаривается настоящая старорусская соль.

Обзорная экскурсия по городу Старая Русса с осмотром основных достопримечательностей

Экскурсия включает осмотр исторической части города, памятников русского зодчества, ключевых достопримечательностей и уникальных мест Старой Руссы. Гости познакомятся с историей одного из древнейших городов на Руси и увидят:

Соборную площадь (до XX века Торговую), где располагались торговые ряды Гостиного двора, проводились ярмарки;

Водонапорную башню, построенную в 1908-1909 годах в стиле «Модерн», после торжественного открытия которой в городе появился водопровод;

Воскресенский собор XVII века, возведённый на крутом холме на слиянии двух рек по проекту выдающегося русского зодчего Василия Стасова, — символ красоты и святости, духовного величия, «визитная карточка» города;

Набережную Достоевского - уютную зелёную набережную вдоль реки Перерытицы. Идеальное место для неторопливых прогулок. Здесь любил гулять и сам Фёдор Михайлович;

Церковь Георгия Победоносца — единственный храм в городе, где более 600 лет не прекращаются службы. Деревянный интерьер придаёт ему неповторимость, самобытность. Его прихожанином был Ф. М. Достоевский;

Чудотворную икону Старорусской Божией Матери — главную святыню Старой Руссы, самую большую выносную икону в мире с удивительной историей

Обед в кафе Башня

В самом центре древнего города расположено уютное панорамное кафе с видом на центральную городскую площадь и одну из главных достопримечательностей города — Водонапорную башню. Именно здесь гостям предстоит пообедать.

Самостоятельное посещение одного из музея города.