Какая она, Старая Русса

5
6 отзывов
Какая она, Старая Русса? Город-курорт, известный русским аристократам с XIX века, город соли, город Достоевского — всё это Старая Русса с её уютными улочками, минеральным воздухом, древними храмами и самой большой выносной иконой в мире.

Старая Русса — город, который стоит посетить!
Один день в Старой Руссе
Один день в Старой Руссе
Один день в Старой Руссе
Один день в Старой Руссе
Один день в Старой Руссе
Один день в Старой Руссе

Что вы увидите 🤩

  • Соборную площадь
  • Водонапорную башню
  • Воскресенский собор XVII века
  • Набережную Достоевского
  • Церковь Георгия Победоносца (XV век)
  • Чудотворную икону Старорусской Божией Матери
  • Муравьёвский фонтан
Программа тура
Экскурсия «Старорусские минеральные воды»
Вместе с местным краеведом гости прогуляются по старейшему в центральной России бальнеологическому курорту с его минеральными источниками, реликтовым парком и Муравьёвским фонтаном — самым большим в Европе самоизливающимся столбом минеральной воды, который всего за секунду выбрасывает на поверхность около 70 литров.
По желанию можно продегустировать старорусскую минеральную воду в Питьевой галерее.
Экскурсия в музей реконструкции «Усадьба средневекового рушанина»
Почувствовать атмосферу древнерусского города и окунуться в быт рушан, гости смогут в уникальном музее-реконструкции, созданном на основе результатов археологических исследований. Хоромы с сенями и повалушей, баня по-чёрному, деревянная мостовая, градирня и уникальная действующая варница, где, как и в Средневековье, из воды старорусских минеральных источников выпаривается настоящая старорусская соль.
Обзорная экскурсия по городу Старая Русса с осмотром основных достопримечательностей

Экскурсия включает осмотр исторической части города, памятников русского зодчества, ключевых достопримечательностей и уникальных мест Старой Руссы. Гости познакомятся с историей одного из древнейших городов на Руси и увидят:

  • Соборную площадь (до XX века Торговую), где располагались торговые ряды Гостиного двора, проводились ярмарки;
  • Водонапорную башню, построенную в 1908-1909 годах в стиле «Модерн», после торжественного открытия которой в городе появился водопровод;
  • Воскресенский собор XVII века, возведённый на крутом холме на слиянии двух рек по проекту выдающегося русского зодчего Василия Стасова, — символ красоты и святости, духовного величия, «визитная карточка» города;
  • Набережную Достоевского - уютную зелёную набережную вдоль реки Перерытицы. Идеальное место для неторопливых прогулок. Здесь любил гулять и сам Фёдор Михайлович;
  • Церковь Георгия Победоносца — единственный храм в городе, где более 600 лет не прекращаются службы. Деревянный интерьер придаёт ему неповторимость, самобытность. Его прихожанином был Ф. М. Достоевский;
  • Чудотворную икону Старорусской Божией Матери — главную святыню Старой Руссы, самую большую выносную икону в мире с удивительной историей
Обед в кафе Башня
В самом центре древнего города расположено уютное панорамное кафе с видом на центральную городскую площадь и одну из главных достопримечательностей города — Водонапорную башню. Именно здесь гостям предстоит пообедать.
Самостоятельное посещение одного из музея города.
  • Дома-музея Ф. М. Достоевского, где восстановлены предметы интерьера XIX века и хранятся подлинные вещи семьи Достоевских. Именно здесь, в маленьком кабинете на втором этаже, был написан роман «Братья Карамазовы»;
  • Музея романа «Братья Карамазовы», экспозиция которого рассказывает об окружении Ф. М. Достоевского, общественной жизни Старой Руссы 70-х годов XIX века, о замысле, сюжете и идейном содержании последнего произведения писателя;
  • Краеведческого музея, хранящем коллекцию уникальных археологических находок, позволивших датировать возникновение города и получить представление о многих сферах жизни древних рушан;
  • Картинной галереи, где представлены работы художников, родившихся в Старой Руссе или ее окрестностях, а основу экспозиции составляет собрание удивительных произведений Василия Семёновича Сварога;
  • Музея Северо-Западного фронта — единственном в России фронтовом музее, где представлены оружие, карты, схемы, архивные документы, личные вещи бойцов.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Билет Старая Русса
2 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед в кафе «Башня»
  • Пешеходная экскурсия по Старой Руссе
  • Прогулка-экскурсия «Старорусские минеральные воды»
  • Входные билеты на территорию курорта
  • Экскурсия по музею-реконструкции «Усадьба Средневекового Рушанина»
  • Посещение одного из музеев на выбор
Где начинаем и завершаем
Начало: ул. Минеральная д 62
Завершение: Воскресенская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно

Василина С.
Василина С.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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