Программа тура
Экскурсия «Старорусские минеральные воды»
Вместе с местным краеведом гости прогуляются по старейшему в центральной России бальнеологическому курорту с его минеральными источниками, реликтовым парком и Муравьёвским фонтаном — самым большим в Европе самоизливающимся столбом минеральной воды, который всего за секунду выбрасывает на поверхность около 70 литров.
По желанию можно продегустировать старорусскую минеральную воду в Питьевой галерее.
Экскурсия в музей реконструкции «Усадьба средневекового рушанина»
Почувствовать атмосферу древнерусского города и окунуться в быт рушан, гости смогут в уникальном музее-реконструкции, созданном на основе результатов археологических исследований. Хоромы с сенями и повалушей, баня по-чёрному, деревянная мостовая, градирня и уникальная действующая варница, где, как и в Средневековье, из воды старорусских минеральных источников выпаривается настоящая старорусская соль.
Обзорная экскурсия по городу Старая Русса с осмотром основных достопримечательностей
Экскурсия включает осмотр исторической части города, памятников русского зодчества, ключевых достопримечательностей и уникальных мест Старой Руссы. Гости познакомятся с историей одного из древнейших городов на Руси и увидят:
- Соборную площадь (до XX века Торговую), где располагались торговые ряды Гостиного двора, проводились ярмарки;
- Водонапорную башню, построенную в 1908-1909 годах в стиле «Модерн», после торжественного открытия которой в городе появился водопровод;
- Воскресенский собор XVII века, возведённый на крутом холме на слиянии двух рек по проекту выдающегося русского зодчего Василия Стасова, — символ красоты и святости, духовного величия, «визитная карточка» города;
- Набережную Достоевского - уютную зелёную набережную вдоль реки Перерытицы. Идеальное место для неторопливых прогулок. Здесь любил гулять и сам Фёдор Михайлович;
- Церковь Георгия Победоносца — единственный храм в городе, где более 600 лет не прекращаются службы. Деревянный интерьер придаёт ему неповторимость, самобытность. Его прихожанином был Ф. М. Достоевский;
- Чудотворную икону Старорусской Божией Матери — главную святыню Старой Руссы, самую большую выносную икону в мире с удивительной историей
Обед в кафе Башня
В самом центре древнего города расположено уютное панорамное кафе с видом на центральную городскую площадь и одну из главных достопримечательностей города — Водонапорную башню. Именно здесь гостям предстоит пообедать.
Самостоятельное посещение одного из музея города.
- Дома-музея Ф. М. Достоевского, где восстановлены предметы интерьера XIX века и хранятся подлинные вещи семьи Достоевских. Именно здесь, в маленьком кабинете на втором этаже, был написан роман «Братья Карамазовы»;
- Музея романа «Братья Карамазовы», экспозиция которого рассказывает об окружении Ф. М. Достоевского, общественной жизни Старой Руссы 70-х годов XIX века, о замысле, сюжете и идейном содержании последнего произведения писателя;
- Краеведческого музея, хранящем коллекцию уникальных археологических находок, позволивших датировать возникновение города и получить представление о многих сферах жизни древних рушан;
- Картинной галереи, где представлены работы художников, родившихся в Старой Руссе или ее окрестностях, а основу экспозиции составляет собрание удивительных произведений Василия Семёновича Сварога;
- Музея Северо-Западного фронта — единственном в России фронтовом музее, где представлены оружие, карты, схемы, архивные документы, личные вещи бойцов.