Василина проводит ещё 2 экскурсии

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День в Старой Руссе

Прогуляться по городу Достоевского, посетить бальнеологический курорт и уникальную усадьбу рушанина

Василина
Василина – экскурсионное агентство из Старой Руссы
За один день вы познакомитесь с тысячелетней историей 📖 города-курорта, города соли и города Достоевского.

Старая Русса приоткроет свои секреты и похвастается красотами.

Вы насладитесь воздухом, насыщенным минеральными солями, прогуляетесь 👣 по уютным улочкам и заглянете в средневековую усадьбу.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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День в Старой Руссе
День в Старой Руссе

Что вас ожидает

Минводы
Первым делом вас ждет знакомство со «Старорусскими минеральными водами». Вместе с местным краеведом вы прогуляетесь 👣 по старинному бальнеологическому курорту с реликтовым парком и Муравьёвским фонтаном. Это самый большой в Европе самоизливающимся столб минеральной воды, который всего за секунду выбрасывает на поверхность около 70 литров. Вы познакомитесь с историей 📖 курорта и сможете продегустировать старорусскую минеральную воду в Питьевой галерее.

Древнерусская атмосфера
«Усадьба средневекового рушанина» — это музей-реконструкция, созданный на основе археологических исследований. Здесь вы познакомитесь с бытом рушан (средневековых жителей Старой Руссы): осмотрите хоромы с сенями и повалушей, а также баню, которую топили по-чёрному. Мы прогуляемся по деревянной мостовой, увидим градирню и уникальную действующую варницу, где, как и в Средневековье, из воды минеральных источников выпаривается старорусская соль.

Прогулка по городу
Маршрут нашей прогулки охватывает самые интересные места Старой Руссы. Вы увидите:

  • Соборную площадь, где располагались торговые ряды Гостиного двора и проводились крупные ярмарки
  • Водонапорную башню в стиле «Модерн», после торжественного открытия которой в городе появился водопровод
  • Воскресенский собор XVII века, возведенный на крутом холме на слиянии двух рек по проекту выдающегося русского зодчего Василия Стасова. Это символ красоты и святости, духовного величия города
  • Набережную Достоевского — уютный зеленый променад у реки Перерытицы, где любил гулять Федор Михайлович
  • Церковь Георгия Победоносца XV века. В этом храме с деревянным убранством вот уже более 600 лет не прекращаются службы
  • Чудотворную икону Старорусской Божией Матери (список) — главную святыню Старой Руссы, самую большую выносную икону в мире с удивительной историей
  • Спасо-Преображенский мужской монастырь, один из старейших православных монастырей на Новгородской земле.

Посещение музея
После обзорной экскурсии 🧭 вы самостоятельно можете посетить на выбор любой музей 🖼 Старой Руссы:

  • Дом-музей Ф. М. Достоевского, где восстановлены предметы интерьера XIX века и хранятся подлинные вещи семьи Достоевских. Именно здесь, в маленьком кабинете на втором этаже, был написан роман «Братья Карамазовы»
  • Музей романа «Братья Карамазовы», экспозиция которого рассказывает об окружении Ф. М. Достоевского, общественной жизни Старой Руссы 70-х годов XIX века, о замысле, сюжете и идейном содержании последнего произведения писателя
  • Краеведческий музей с коллекцией уникальных археологических находок, рассказывающий о многих сферах жизни древних рушан
  • Картинную галерею, где представлены работы художников, родившихся в Старой Руссе или ее окрестностях. Основу экспозиции составляет собрание удивительных произведений Василия Семёновича Сварога
  • Музей Северо-Западного фронта — единственный в России фронтовой музей, где представлены оружие, карты, схемы, архивные документы, личные вещи бойцов.

Сытный обед
В завершение вас ждет обед в кафе «Башня» в самом центре древнего города. Это место известно не только вкусной кухней, но и потрясающим панорамным видом на центральную городскую площадь и одну из главных достопримечательностей 🏛️ города — Водонапорную башню.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Посещение одного музея на выбор и обед в кафе включены в стоимость
  • Если планируете набрать минеральной воды в питьевой галерее, возьмите с собой пустую бутылочку
Начало и место завершения
🚩 в Старой Руссе
День в Старой Руссе
День в Старой Руссе
День в Старой Руссе
День в Старой Руссе
День в Старой Руссе
День в Старой Руссе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Василина
Василина
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — команда профессиональных гидов, которая более 5 лет проводит обзорные и тематические экскурсии по Старой Руссе и окрестностям. Наша миссия — предоставление качественных услуг для гостей города. Мы всегда на связи и открыты к любым запросам и пожеланиям. До встречи!
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