Василина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Минводы

Первым делом вас ждет знакомство со «Старорусскими минеральными водами». Вместе с местным краеведом вы прогуляетесь 👣 по старинному бальнеологическому курорту с реликтовым парком и Муравьёвским фонтаном. Это самый большой в Европе самоизливающимся столб минеральной воды, который всего за секунду выбрасывает на поверхность около 70 литров. Вы познакомитесь с историей 📖 курорта и сможете продегустировать старорусскую минеральную воду в Питьевой галерее.

Древнерусская атмосфера

«Усадьба средневекового рушанина» — это музей-реконструкция, созданный на основе археологических исследований. Здесь вы познакомитесь с бытом рушан (средневековых жителей Старой Руссы): осмотрите хоромы с сенями и повалушей, а также баню, которую топили по-чёрному. Мы прогуляемся по деревянной мостовой, увидим градирню и уникальную действующую варницу, где, как и в Средневековье, из воды минеральных источников выпаривается старорусская соль.

Прогулка по городу

Маршрут нашей прогулки охватывает самые интересные места Старой Руссы. Вы увидите:

Соборную площадь , где располагались торговые ряды Гостиного двора и проводились крупные ярмарки

, где располагались торговые ряды Гостиного двора и проводились крупные ярмарки Водонапорную башню в стиле «Модерн», после торжественного открытия которой в городе появился водопровод

в стиле «Модерн», после торжественного открытия которой в городе появился водопровод Воскресенский собор XVII века, возведенный на крутом холме на слиянии двух рек по проекту выдающегося русского зодчего Василия Стасова. Это символ красоты и святости, духовного величия города

века, возведенный на крутом холме на слиянии двух рек по проекту выдающегося русского зодчего Василия Стасова. Это символ красоты и святости, духовного величия города Набережную Достоевского — уютный зеленый променад у реки Перерытицы, где любил гулять Федор Михайлович

— уютный зеленый променад у реки Перерытицы, где любил гулять Федор Михайлович Церковь Георгия Победоносца XV века. В этом храме с деревянным убранством вот уже более 600 лет не прекращаются службы

XV века. В этом храме с деревянным убранством вот уже более 600 лет не прекращаются службы Чудотворную икону Старорусской Божией Матери (список) — главную святыню Старой Руссы, самую большую выносную икону в мире с удивительной историей

(список) — главную святыню Старой Руссы, самую большую выносную икону в мире с удивительной историей Спасо-Преображенский мужской монастырь, один из старейших православных монастырей на Новгородской земле.

Посещение музея

После обзорной экскурсии 🧭 вы самостоятельно можете посетить на выбор любой музей 🖼 Старой Руссы:

Дом-музей Ф. М. Достоевского , где восстановлены предметы интерьера XIX века и хранятся подлинные вещи семьи Достоевских. Именно здесь, в маленьком кабинете на втором этаже, был написан роман «Братья Карамазовы»

, где восстановлены предметы интерьера века и хранятся подлинные вещи семьи Достоевских. Именно здесь, в маленьком кабинете на втором этаже, был написан роман «Братья Карамазовы» Музей романа «Братья Карамазовы» , экспозиция которого рассказывает об окружении Ф. М. Достоевского, общественной жизни Старой Руссы 70-х годов XIX века, о замысле, сюжете и идейном содержании последнего произведения писателя

, экспозиция которого рассказывает об окружении Ф. М. Достоевского, общественной жизни Старой Руссы 70-х годов века, о замысле, сюжете и идейном содержании последнего произведения писателя Краеведческий музей с коллекцией уникальных археологических находок, рассказывающий о многих сферах жизни древних рушан

с коллекцией уникальных археологических находок, рассказывающий о многих сферах жизни древних рушан Картинную галерею , где представлены работы художников, родившихся в Старой Руссе или ее окрестностях. Основу экспозиции составляет собрание удивительных произведений Василия Семёновича Сварога

, где представлены работы художников, родившихся в Старой Руссе или ее окрестностях. Основу экспозиции составляет собрание удивительных произведений Василия Семёновича Сварога Музей Северо-Западного фронта — единственный в России фронтовой музей, где представлены оружие, карты, схемы, архивные документы, личные вещи бойцов.

Сытный обед

В завершение вас ждет обед в кафе «Башня» в самом центре древнего города. Это место известно не только вкусной кухней, но и потрясающим панорамным видом на центральную городскую площадь и одну из главных достопримечательностей 🏛️ города — Водонапорную башню.

Организационные детали