Василина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает
Минводы
Первым делом вас ждет знакомство со «Старорусскими минеральными водами». Вместе с местным краеведом вы прогуляетесь 👣 по старинному бальнеологическому курорту с реликтовым парком и Муравьёвским фонтаном. Это самый большой в Европе самоизливающимся столб минеральной воды, который всего за секунду выбрасывает на поверхность около 70 литров. Вы познакомитесь с историей 📖 курорта и сможете продегустировать старорусскую минеральную воду в Питьевой галерее.
Древнерусская атмосфера
«Усадьба средневекового рушанина» — это музей-реконструкция, созданный на основе археологических исследований. Здесь вы познакомитесь с бытом рушан (средневековых жителей Старой Руссы): осмотрите хоромы с сенями и повалушей, а также баню, которую топили по-чёрному. Мы прогуляемся по деревянной мостовой, увидим градирню и уникальную действующую варницу, где, как и в Средневековье, из воды минеральных источников выпаривается старорусская соль.
Прогулка по городу
Маршрут нашей прогулки охватывает самые интересные места Старой Руссы. Вы увидите:
- Соборную площадь, где располагались торговые ряды Гостиного двора и проводились крупные ярмарки
- Водонапорную башню в стиле «Модерн», после торжественного открытия которой в городе появился водопровод
- Воскресенский собор XVII века, возведенный на крутом холме на слиянии двух рек по проекту выдающегося русского зодчего Василия Стасова. Это символ красоты и святости, духовного величия города
- Набережную Достоевского — уютный зеленый променад у реки Перерытицы, где любил гулять Федор Михайлович
- Церковь Георгия Победоносца XV века. В этом храме с деревянным убранством вот уже более 600 лет не прекращаются службы
- Чудотворную икону Старорусской Божией Матери (список) — главную святыню Старой Руссы, самую большую выносную икону в мире с удивительной историей
- Спасо-Преображенский мужской монастырь, один из старейших православных монастырей на Новгородской земле.
Посещение музея
После обзорной экскурсии 🧭 вы самостоятельно можете посетить на выбор любой музей 🖼 Старой Руссы:
- Дом-музей Ф. М. Достоевского, где восстановлены предметы интерьера XIX века и хранятся подлинные вещи семьи Достоевских. Именно здесь, в маленьком кабинете на втором этаже, был написан роман «Братья Карамазовы»
- Музей романа «Братья Карамазовы», экспозиция которого рассказывает об окружении Ф. М. Достоевского, общественной жизни Старой Руссы 70-х годов XIX века, о замысле, сюжете и идейном содержании последнего произведения писателя
- Краеведческий музей с коллекцией уникальных археологических находок, рассказывающий о многих сферах жизни древних рушан
- Картинную галерею, где представлены работы художников, родившихся в Старой Руссе или ее окрестностях. Основу экспозиции составляет собрание удивительных произведений Василия Семёновича Сварога
- Музей Северо-Западного фронта — единственный в России фронтовой музей, где представлены оружие, карты, схемы, архивные документы, личные вещи бойцов.
Сытный обед
В завершение вас ждет обед в кафе «Башня» в самом центре древнего города. Это место известно не только вкусной кухней, но и потрясающим панорамным видом на центральную городскую площадь и одну из главных достопримечательностей 🏛️ города — Водонапорную башню.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Посещение одного музея на выбор и обед в кафе включены в стоимость
- Если планируете набрать минеральной воды в питьевой галерее, возьмите с собой пустую бутылочку