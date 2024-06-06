Старая Русса: любовь с первого взгляда

Путешествие по Старой Руссе - это возможность узнать город Достоевского, насладиться архитектурой и историей. Окунитесь в атмосферу древнего курорта
Старая Русса - древний курорт и город Достоевского, известный своими храмами и археологическими находками. В тёплой дружеской обстановке вы узнаете о его тысячелетней истории. Программа включает осмотр исторического центра, памятников
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зодчества и уникальных мест.

Увидите Георгиевский храм с самой большой Богородичной иконой, реликтовый парк-курорт, минеральные источники и смотровую площадку. Узнаете о солеваренном промысле и создании знаменитых романов.

Экскурсия проводится в пешеходном или автомобильном формате, возможна автобусная экскурсия для группы

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏛️ Исторический центр с древними храмами
  2. 📚 Места, связанные с Достоевским
  3. 🌳 Реликтовый парк-курорт
  4. 💧 Минеральные источники
  5. 🔭 Смотровая площадка с видом на город

Что можно увидеть

  • Георгиевский храм
  • Реликтовый парк-курорт
  • Царицинский минеральный источник
  • Екатерининский минеральный источник
  • Соборная площадь
  • Смотровая площадка
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Старая Русса — мой родной город, экскурсии по нему я вожу уже более 40 лет. Кто как я не я — коренная рушанка — лучше всего покажет его многогранный характер. Будем гулять по уютным улочкам и набережной реки Полисти, подмечать детали и вести непринуждённый разговор.

Вы увидите

  • Георгиевский храм, где находится самая большая Богородичная икона в мире
  • Реликтовый парк-курорт, куда приезжают подышать целебным воздухом, заряженным отрицательными ионами
  • Царицинский и Екатерининский минеральные источники
  • Соборную площадь и самое высокое и красивое сооружение на Новгородской земле
  • Смотровую площадку на высоте птичьего полёта

Вы узнаете

  • Факты из истории одного из старейших городов России времён Екатерины Великой и Александра I
  • Нюансы солеваренного промысла, который приносил богатство городу
  • Подробности создания знаменитых романов «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»

Организационные детали

  • Экскурсия проводится в пешеходном или автомобильном формате (на вашем транспорте)
  • По договорённости могу провести автобусную экскурсию для группы от 10 человек (подробности – в личной переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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Ангелина
6 июня 2024
Были в Старой Руссе один день и нам посчастливилось попасть на экскурсию к Нине Сергеевне. Чудесная женщина и великолепный экскурсовод. Маршрут очень интересный и живописный. Спасибо большое за удивительное путешествие❤
Также подсказали где поесть и где дёшево купить сувениры ✨
Ольга
31 мая 2024
Нина Сергеевна Сергеева - замечательный экскурсовод, коренная рушанка, любящая и знающая свой город и его знаменитых жителей и гостей! Мы много узнали и получили ответы на все вопросы! Маршрут очень интересный: мы увидели и полюбили Старую Руссу, а главное - запланировали поездку сюда ещё раз! Спасибо Нине Сергеевне!!!

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