Старая Русса - древний курорт и город Достоевского, известный своими храмами и археологическими находками. В тёплой дружеской обстановке вы узнаете о его тысячелетней истории. Программа включает осмотр исторического центра, памятников

зодчества и уникальных мест. Увидите Георгиевский храм с самой большой Богородичной иконой, реликтовый парк-курорт, минеральные источники и смотровую площадку. Узнаете о солеваренном промысле и создании знаменитых романов. Экскурсия проводится в пешеходном или автомобильном формате, возможна автобусная экскурсия для группы

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Старая Русса — мой родной город, экскурсии по нему я вожу уже более 40 лет. Кто как я не я — коренная рушанка — лучше всего покажет его многогранный характер. Будем гулять по уютным улочкам и набережной реки Полисти, подмечать детали и вести непринуждённый разговор.

Вы увидите

Георгиевский храм, где находится самая большая Богородичная икона в мире

Реликтовый парк-курорт, куда приезжают подышать целебным воздухом, заряженным отрицательными ионами

Царицинский и Екатерининский минеральные источники

Соборную площадь и самое высокое и красивое сооружение на Новгородской земле

Смотровую площадку на высоте птичьего полёта

Вы узнаете

Факты из истории одного из старейших городов России времён Екатерины Великой и Александра I

Нюансы солеваренного промысла, который приносил богатство городу

Подробности создания знаменитых романов «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»

Организационные детали