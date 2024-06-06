Старая Русса - древний курорт и город Достоевского, известный своими храмами и археологическими находками. В тёплой дружеской обстановке вы узнаете о его тысячелетней истории. Программа включает осмотр исторического центра, памятников
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторический центр с древними храмами
- 📚 Места, связанные с Достоевским
- 🌳 Реликтовый парк-курорт
- 💧 Минеральные источники
- 🔭 Смотровая площадка с видом на город
Что можно увидеть
- Георгиевский храм
- Реликтовый парк-курорт
- Царицинский минеральный источник
- Екатерининский минеральный источник
- Соборная площадь
- Смотровая площадка
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Старая Русса — мой родной город, экскурсии по нему я вожу уже более 40 лет. Кто как я не я — коренная рушанка — лучше всего покажет его многогранный характер. Будем гулять по уютным улочкам и набережной реки Полисти, подмечать детали и вести непринуждённый разговор.
Вы увидите
- Георгиевский храм, где находится самая большая Богородичная икона в мире
- Реликтовый парк-курорт, куда приезжают подышать целебным воздухом, заряженным отрицательными ионами
- Царицинский и Екатерининский минеральные источники
- Соборную площадь и самое высокое и красивое сооружение на Новгородской земле
- Смотровую площадку на высоте птичьего полёта
Вы узнаете
- Факты из истории одного из старейших городов России времён Екатерины Великой и Александра I
- Нюансы солеваренного промысла, который приносил богатство городу
- Подробности создания знаменитых романов «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»
Организационные детали
- Экскурсия проводится в пешеходном или автомобильном формате (на вашем транспорте)
- По договорённости могу провести автобусную экскурсию для группы от 10 человек (подробности – в личной переписке)
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Старой Руссе
Меня зовут Нина Сергеевна. Я коренная рушанка (жительница Старой Руссы) и профессиональный аккредитованный православный экскурсовод с 40-летним стажем, в прошлом научный сотрудник музея. Провожу обзорные и тематические экскурсии по городу и окрестностям. Все программы основаны на авторском материале.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ангелина
6 июня 2024
Были в Старой Руссе один день и нам посчастливилось попасть на экскурсию к Нине Сергеевне. Чудесная женщина и великолепный экскурсовод. Маршрут очень интересный и живописный. Спасибо большое за удивительное путешествие❤
Также подсказали где поесть и где дёшево купить сувениры ✨
Также подсказали где поесть и где дёшево купить сувениры ✨
Ольга
31 мая 2024
Нина Сергеевна Сергеева - замечательный экскурсовод, коренная рушанка, любящая и знающая свой город и его знаменитых жителей и гостей! Мы много узнали и получили ответы на все вопросы! Маршрут очень интересный: мы увидели и полюбили Старую Руссу, а главное - запланировали поездку сюда ещё раз! Спасибо Нине Сергеевне!!!
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