Все экскурсии в Старой Руссе
Доступно 12 экскурсий 🚌 в Старой Руссе на 2021 год, 17 ⭐ отзывов, цены от 450₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
2ч
450₽
за 1 чел.
Русса Достоевского
Каждый вторник мы приглашаем Вас погрузиться в атмосферу места, где жил, творил и черпал своё...
По вторникам в 15:00
3ч
750₽
за 1 чел.
Знакомьтесь, Старая Русса
Вместе с нашим профессиональным гидом вы окунётесь в историю города с 1000-летней историей,...
По воскресеньям в 15:00
Индивидуальная экскурсия
5ч
2 500₽
за 1 чел.
День в Старой Руссе
Прогуляться по городу Достоевского, посетить бальнеологический курорт и уникальную усадьбу рушанина
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 000₽
за 1-6 чел.
Старая Русса по вашему маршруту
Если Вам неинтересны готовые программы и маршруты или, может быть, Вас не устраивает по времени...
По договоренности с туристом
3ч
750₽
за 1 чел.
Знакомьтесь, Старая Русса!
Увидеть главные достопримечательности древнего города на обзорной автобусной экскурсии
в воскресенье в 15:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
2ч
450₽
за 1 чел.
Старая Русса — по местам Достоевского
Осмотреть дом писателя, посетить местную церковь с чудотворной иконой и узнать интересные факты
во вторник в 19:00
Индивидуальная экскурсия
5ч
2 500₽
за 1 чел.
Один день в Старой Руссе
Какая она, Старая Русса
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
4ч
4 000₽
за 1-6 чел.
Святыни Старорусского района - индивидуальная экскурсия
Вместе с нашим профессиональным экскурсоводом Вы погрузитесь в историю святых мест Старорусского...
По договоренности с туристом
8ч
2 000₽
за 1 чел.
Вернисаж в Старой Руссе
Едем в старинный и красивый город на Великом водном пути «Из варяг в греки» , который был основан...
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Индивидуальная экскурсия
4ч
12 000₽
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Старой Руссе и поездка в село Коростынь
Посетим село Коростынь на берегу живописного озера Ильмень
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Последние отзывы «Экскурсии Старой Руссы»
- ИИрина28 июля 2021Отличное начало знакомства с городом! Познавательная, живописная, увлекательная экскурсия, проведённая профессиональным гидом, знающим и любящим свой город. Подойдёт любителям пешей ходьбы, поэтому удобная обувь - обязательное условие) После этой экскурсии мы уже могли самостоятельно ориентироваться в городе и посетить понравившиеся места и зайти в музеи. Очень благодарна.
- ССветлана21 июля 2021Отличная идея - пешеходная экскурсия+обед+музей на выбор экскурсантов. Интересно, познавательно, продуманный маршрут, необыкновенно уютный и красивый город
- ППавел15 июля 2021Отличная экскурсия. Была подобрана с учётом наших пожеланий. Великолепный экскурсовод, интересный и продуманный маршрут
- Отзыв на: Старая Русса — по местам ДостоевскогоЕЕкатерина7 июля 2021Прекрасный экскурсовод, интересная экскурсия, подходящее время, было интересно и мне, и сыну 16 лет. Спасибо!
- Отзыв на: Знакомьтесь, Старая Русса!ССергей10 мая 2021Замечательная экскурсия!
- Отзыв на: Знакомьтесь, Старая Русса!ЕЕкатерина13 января 2021Очень интересная экскурсия! Три часа пролетели на одном дыхании. Спасибо огромное!