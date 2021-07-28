Экскурсии Старой Руссы

Все экскурсии в Старой Руссе

Доступно 12 экскурсий 🚌 в Старой Руссе на 2021 год, 17 ⭐ отзывов, цены от 450₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Русса Достоевского
5
1
450
за 1 чел.
Русса Достоевского
Каждый вторник мы приглашаем Вас погрузиться в атмосферу места, где жил, творил и черпал своё...
По вторникам в 15:00
Знакомьтесь, Старая Русса
5
2
750
за 1 чел.
Знакомьтесь, Старая Русса
Вместе с нашим профессиональным гидом вы окунётесь в историю города с 1000-летней историей,...
По воскресеньям в 15:00
День в Старой Руссе
Индивидуальная экскурсия
5
5
2 500
за 1 чел.
День в Старой Руссе
Прогуляться по городу Достоевского, посетить бальнеологический курорт и уникальную усадьбу рушанина
Старая Русса по вашему маршруту
Индивидуальная экскурсия
2 000
за 1-6 чел.
Старая Русса по вашему маршруту
Если Вам неинтересны готовые программы и маршруты или, может быть, Вас не устраивает по времени...
По договоренности с туристом
Знакомьтесь, Старая Русса!
5
2
750
за 1 чел.
Знакомьтесь, Старая Русса!
Увидеть главные достопримечательности древнего города на обзорной автобусной экскурсии
в воскресенье в 15:00
Прогулка по Старой Руссе и посещение бальнеологического курорта
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Прогулка по Старой Руссе и посещение бальнеологического курорта
Ежедневно
Старая Русса — по местам Достоевского
5
1
450
за 1 чел.
Старая Русса — по местам Достоевского
Осмотреть дом писателя, посетить местную церковь с чудотворной иконой и узнать интересные факты
во вторник в 19:00
Один день в Старой Руссе
Индивидуальная экскурсия
5
6
2 500
за 1 чел.
Один день в Старой Руссе
Какая она, Старая Русса
Ежедневно
Святыни Старорусского района - индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-6 чел.
Святыни Старорусского района - индивидуальная экскурсия
Вместе с нашим профессиональным экскурсоводом Вы погрузитесь в историю святых мест Старорусского...
По договоренности с туристом
Вернисаж в Старой Руссе
2 000
за 1 чел.
Вернисаж в Старой Руссе
Едем в старинный и красивый город на Великом водном пути «Из варяг в греки» , который был основан...
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Обзорная экскурсия по Старой Руссе и поездка в село Коростынь
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Старой Руссе и поездка в село Коростынь
Посетим село Коростынь на берегу живописного озера Ильмень
Ежедневно
Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского
Ежедневно

Последние отзывы «Экскурсии Старой Руссы»

  • Отзыв на: День в Старой Руссе
    И
    Ирина
    28 июля 2021
    5
    Отличное начало знакомства с городом! Познавательная, живописная, увлекательная экскурсия, проведённая профессиональным гидом, знающим и любящим свой город. Подойдёт любителям пешей ходьбы, поэтому удобная обувь - обязательное условие) После этой экскурсии мы уже могли самостоятельно ориентироваться в городе и посетить понравившиеся места и зайти в музеи. Очень благодарна.
  • Отзыв на: День в Старой Руссе
    С
    Светлана
    21 июля 2021
    5
    Отличная идея - пешеходная экскурсия+обед+музей на выбор экскурсантов. Интересно, познавательно, продуманный маршрут, необыкновенно уютный и красивый город
  • Отзыв на: День в Старой Руссе
    П
    Павел
    15 июля 2021
    5
    Отличная экскурсия. Была подобрана с учётом наших пожеланий. Великолепный экскурсовод, интересный и продуманный маршрут
  • Отзыв на: Старая Русса — по местам Достоевского
    Е
    Екатерина
    7 июля 2021
    5
    Прекрасный экскурсовод, интересная экскурсия, подходящее время, было интересно и мне, и сыну 16 лет. Спасибо!
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Старая Русса!
    С
    Сергей
    10 мая 2021
    5
    Замечательная экскурсия!
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Старая Русса!
    Е
    Екатерина
    13 января 2021
    5
    Очень интересная экскурсия! Три часа пролетели на одном дыхании. Спасибо огромное!
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