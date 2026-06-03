Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Путешествие по Старой Руссе - это возможность узнать город Достоевского, насладиться архитектурой и историей. Окунитесь в атмосферу древнего курорта
Начало: Г. Старая Русса ул. Минеральная дом 62, ступеньки ...
13 авг в 10:00
14 авг в 10:30
от 4600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
День в Старой Руссе
Прогуляться по городу Достоевского, посетить бальнеологический курорт и уникальную усадьбу рушанина
Начало: В Старой Руссе
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 4500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
Расписание: во вторник в 19:00, в пятницу в 19:30
11 авг в 19:00
14 авг в 19:30
850 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
Экскурсия по древнему городу с посещением двух музеев: Ф.М. Достоевского и Северо-Западного фронта
Начало: По договоренности
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 10 200 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 18 чел.
Знакомьтесь, Старая Русса
Погрузитесь в атмосферу одного из старейших городов Новгородчины. Вас ждут легенды, архитектура и история, которые оставят незабываемые впечатления
Начало: На ул. Минеральная, 62
Расписание: в субботу в 14:30
15 авг в 14:30
22 авг в 14:30
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Старой Руссе и посещение бальнеологического курорта
Познакомьтесь с историей Старой Руссы и насладитесь её курортами. Узнайте о традициях и промыслах, посетив старинные храмы и минеральные источники
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
«Братья Карамазовы»: иммерсивный спектакль-променад
Погружение в атмосферу романа Достоевского с помощью 3D-наушников. Прогулка по Старой Руссе и её знаковым местам ждёт вас
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу в 16:00
15 авг в 18:00
22 авг в 16:00
1800 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Знакомьтесь, Старая Русса
Начало: Ул. Минеральная, д. 62, Старая Русса
Расписание: По субботам в 14:30
Сегодня в 14:30
15 авг в 14:30
1280 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Старая Русса по вашему маршруту
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Один день в Старой Руссе
Начало: Ул. Минеральная д 62
Расписание: Ежедневно
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в город Старая Русса
Начало: Наб. Достоевского, 42/2
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 200 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Русса Достоевского
Начало: Минеральная ул., 62, Старая Русса
Расписание: По вторникам в 15:00
11 авг в 19:00
18 авг в 19:00
850 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Святыни Старорусского района - индивидуальная экскурсия
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Старой Руссе и с. Коростынь на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 3 июн 2026
Замечательная экскурсия, несмотря на сильный дождь, получили огромное удовольствие и море положительных впечатлений. Одназначно рекомендуем всем путешествующим по Новгородской обоасти. Отдельное, спасибо, эккурсоводу Нине за интересное мини путешествие.
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Е
Дата посещения: 18 мар 2025
Прекрасная пешеходная экскурсия длительностью 2 часа, которые пролетают незаметно. Экскурсовод О.Прокофьева в высшей степени профессионально и эмоционально смогла сформировать целостный образ как самого писателя и его семьи, так и образ прекрасного старинного русского города.
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Е
Отличная экскурсия! Замечательная экскурсовод Нина. Интересные факты и истории. Нам понравилось.
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О
Прекрасные впечатления от общения с Ниной Сергеевной - профессиональный, эрудированнный экскурсовод, грамотная речь, увлекательный рассказ. Будем рекомендовать друзьям.
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Большое спасибо за очень интересную и содержательную экскурсию. Нина Сергеевна - настоящий профессионал.
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О
Отлично! В полном восторге
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Я
отличный экскурсовод знающий и любящий свой город
+1
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А
Спасибо большое за великолепную экскурсию! Мы не в первый раз приезжаем в Старую Руссу, но каждый раз открываем её для себя с новой стороны. Особая благодарность нашему экскурсоводу за познавательную экскурсию.
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Е
Замечательный гид Нина рассказала много интересного об истории города и судьбе Достоевского, посетили великолепный Георгиевский храм, все самые знаменательные и красивые места, купальни. Было бы здорово, если бы к экскурсии добавили посещение дома-музея Достоевского.
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Н
Экскурсия очень интересная и увлекательная, маршрут по городу построен грамотно. Экскурсовод обладает большими знаниями по теме и умеет донести до слушателей. Организация экскурсии тоже хорошая. Никаких нареканий нет. Большое всем спасибо!
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Всего 379 отзывов в Старой Руссе
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Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе
Самые популярные экскурсии в Старой Руссе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14:
Что посмотреть в Старой Руссе
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Сколько стоит экскурсия по Старой Руссе в августе 2026
Сейчас в Старой Руссе можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 850 до 10 200. Туристы уже оставили гидам 379 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
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