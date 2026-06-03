Найдено 14 экскурсий в Старой Руссе , цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

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