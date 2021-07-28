Отзыв на: День в Старой Руссе И Ирина 5 Отличное начало знакомства с городом! Познавательная, живописная, увлекательная экскурсия, проведённая профессиональным гидом, знающим и любящим свой город. Подойдёт любителям пешей ходьбы, поэтому удобная обувь - обязательное условие) После этой экскурсии мы уже могли самостоятельно ориентироваться в городе и посетить понравившиеся места и зайти в музеи. Очень благодарна.

Отзыв на: День в Старой Руссе С Светлана 5 Отличная идея - пешеходная экскурсия+обед+музей на выбор экскурсантов. Интересно, познавательно, продуманный маршрут, необыкновенно уютный и красивый город

Отзыв на: День в Старой Руссе П Павел 5 Отличная экскурсия. Была подобрана с учётом наших пожеланий. Великолепный экскурсовод, интересный и продуманный маршрут

Отзыв на: Старая Русса — по местам Достоевского Е Екатерина 5 Прекрасный экскурсовод, интересная экскурсия, подходящее время, было интересно и мне, и сыну 16 лет. Спасибо!

Отзыв на: Знакомьтесь, Старая Русса! С Сергей 5 Замечательная экскурсия!