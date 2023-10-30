Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. При посещении православных храмов женщинам желательно иметь головной убор. По желанию можно взять с собой бутылку для набора воды из источника.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем вам на авторскую пешеходную экскурсию по исторической части города во время которой мы познакомимся с Руссой XVIII века. Мы побываем в местах, которые посетила Великая Императрица. Почему она уделила Руссе столько внимания? Какие реформы были проведены и как они повлияли на развитие города и Российской Империи? Почему в Руссе мост "живой"?