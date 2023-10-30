Русса Екатерины Великой

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. При посещении православных храмов женщинам желательно иметь головной убор. По желанию можно взять с собой бутылку для набора воды из источника.
Русса Екатерины Великой
Русса Екатерины Великой
Русса Екатерины Великой
Русса Екатерины Великой

Что вас ожидает:

  • Воскресенская улица
  • "Живой" Александровский мост
  • Набережная Достоевского
  • Воскресенский кафедральный собор
  • Соборная площадь
  • Церковь Святой Живоначальной Троицы
  • Комплекс Спасо-Преображенского монастыря
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем вам на авторскую пешеходную экскурсию по исторической части города во время которой мы познакомимся с Руссой XVIII века. Мы побываем в местах, которые посетила Великая Императрица. Почему она уделила Руссе столько внимания? Какие реформы были проведены и как они повлияли на развитие города и Российской Империи? Почему в Руссе мост "живой"?

Программа

  • Воскресенская улица. Пешеходная улица в самом центре Старой Руссы. В прошлом улица постоялых дворов.
  • "Живой" Александровский мост Живой мост расположен в самом центре Старой Руссы. На этом участке реки Полисть русло её наиболее узко, переправа на этом месте играла важную роль в сообщении городских районов с противоположных берегов и была известна под названием Ужинский перевоз. ".
  • Набережная Достоевского. Живописная зелёная набережная вдоль реки Полисти.
  • Воскресенский кафедральный собор (без посещения). Храм XVII века, самый фотографируемый архитектурный объект Старой Руссы, «визитная карточка» города".
  • Соборная площадь. До ХX века площадь называлась Торговой, здесь располагались торговые ряды Гостиного двора, проводились ярмарки. Сегодня это центральная площадь города.
  • Церковь Святой Живоначальной Троицы (без посещения). Образец большого посадского храма с неповторимой акустикой. Первые упоминания о церкви датируются XVII веком.
  • Комплекс Спасо Преображенского монастыря. Древнейший памятник русского зодчества, первые постройки которого возведены в 1192 году, один из старейших православных монастырей на Новгородской земле. В настоящее время в нём располагается Краеведческий музей и Картинная галерея.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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