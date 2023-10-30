Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. При посещении православных храмов женщинам желательно иметь головной убор. По желанию можно взять с собой бутылку для набора воды из источника.
Что вас ожидает:
- Воскресенская улица
- "Живой" Александровский мост
- Набережная Достоевского
- Воскресенский кафедральный собор
- Соборная площадь
- Церковь Святой Живоначальной Троицы
- Комплекс Спасо-Преображенского монастыря
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Приглашаем вам на авторскую пешеходную экскурсию по исторической части города во время которой мы познакомимся с Руссой XVIII века. Мы побываем в местах, которые посетила Великая Императрица. Почему она уделила Руссе столько внимания? Какие реформы были проведены и как они повлияли на развитие города и Российской Империи? Почему в Руссе мост "живой"?
Программа
- Воскресенская улица. Пешеходная улица в самом центре Старой Руссы. В прошлом улица постоялых дворов.
- "Живой" Александровский мост Живой мост расположен в самом центре Старой Руссы. На этом участке реки Полисть русло её наиболее узко, переправа на этом месте играла важную роль в сообщении городских районов с противоположных берегов и была известна под названием Ужинский перевоз. ".
- Набережная Достоевского. Живописная зелёная набережная вдоль реки Полисти.
- Воскресенский кафедральный собор (без посещения). Храм XVII века, самый фотографируемый архитектурный объект Старой Руссы, «визитная карточка» города".
- Соборная площадь. До ХX века площадь называлась Торговой, здесь располагались торговые ряды Гостиного двора, проводились ярмарки. Сегодня это центральная площадь города.
- Церковь Святой Живоначальной Троицы (без посещения). Образец большого посадского храма с неповторимой акустикой. Первые упоминания о церкви датируются XVII веком.
- Комплекс Спасо Преображенского монастыря. Древнейший памятник русского зодчества, первые постройки которого возведены в 1192 году, один из старейших православных монастырей на Новгородской земле. В настоящее время в нём располагается Краеведческий музей и Картинная галерея.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Когда и сколько длится?
- Когда: Среда, Воскресенье в 11:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Старой Руссе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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