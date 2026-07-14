Василина проводит ещё 1 экскурсию

Лучшее время для экскурсии по местам Достоевского в Старой Руссе - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует зеленью и цветением. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой, несмотря на холод, прогулки возможны, но стоит учесть, что часть маршрута проходит на улице, что может повлиять на комфорт.

На старинной улице Параскевы Пятницы находился дом священника Румянцева. В этом доме семья Достоевских остановилась, впервые оказавшись в Старой Руссе. Здесь Федор Михайлович писал главы романа "Бесы". Позже в этом

городе появится единственная недвижимость писателя. Мы осмотрим его дом, где были написаны последний роман "Братья Карамазовы" и знаменитая "Пушкинская речь". А после совершим променад по набережной Достоевского - уютной зелёной дорожке у реки Перерытицы, где любил прогуливаться сам Фёдор Михайлович. Вы увидите памятник писателю, а на Соборной площади установите местоположение лавки Плотникова, где Ф.М. Достоевский любил совершать покупки

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Писательские адреса

На старинной улице Параскевы Пятницы находился дом священника Румянцева. В этом доме семья Достоевских остановилась, впервые оказавшись в Старой Руссе. Здесь Федор Михайлович писал главы романа «Бесы». Позже в этом городе появится единственная недвижимость писателя. Мы осмотрим его дом, где были написаны последний роман «Братья Карамазовы» и знаменитая «Пушкинская речь». А после совершим променад по набережной Достоевского — уютной зелёной дорожке у реки Перерытицы, где любил прогуливаться сам Фёдор Михайлович. Вы увидите памятник писателю, а на Соборной площади установите местоположение лавки Плотникова, где Ф. М. Достоевский любил совершать покупки.

Деревенская церковь

Церковь Георгия Победоносца относится к XV веку. Деревянный интерьер придает ей неповторимость, самобытность. Когда-то она была приходским храмом семьи Достоевских, здесь они крестили младшего сына Алёшу. Вы увидите чудотворную икону Старорусской Божией Матери (список) — главную святыню города, самую большую выносную икону в мире с удивительной историей.

Прототипы

Я приоткрою судьбу старорусской Агриппины Ивановны Меньшовой возле ее дома. Жизнь этой женщины послужила материалом для создания литературного образа знаменитой Грушеньки Светловой из романа «Братья Карамазовы». Мы отыщем прообраз дома Е. И. Верховцевой и обсудим личность, вдохновившую Достоевского на образ Ф. П. Карамазова. Прогуляемся по старинным улочкам, набережной реки Малашки с примыкающими к ней переулками, и насладимся красотой природы Старой Руссы.