Василина проводит ещё 1 экскурсию

"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
На старинной улице Параскевы Пятницы находился дом священника Румянцева. В этом доме семья Достоевских остановилась, впервые оказавшись в Старой Руссе. Здесь Федор Михайлович писал главы романа "Бесы". Позже в этом читать дальшеуменьшить
городе появится единственная недвижимость писателя.
Мы осмотрим его дом, где были написаны последний роман "Братья Карамазовы" и знаменитая "Пушкинская речь".
А после совершим променад по набережной Достоевского - уютной зелёной дорожке у реки Перерытицы, где любил прогуливаться сам Фёдор Михайлович.
Вы увидите памятник писателю, а на Соборной площади установите местоположение лавки Плотникова, где Ф.М. Достоевский любил совершать покупки
Лучшее время для экскурсии по местам Достоевского в Старой Руссе - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует зеленью и цветением. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой, несмотря на холод, прогулки возможны, но стоит учесть, что часть маршрута проходит на улице, что может повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дом-музей Достоевского
Набережная Достоевского
Памятник Достоевскому
Соборная площадь
Церковь Георгия Победоносца
Дом Агриппины Ивановны Меньшовой
Дом Е.И. Верховцевой
Описание экскурсии
Писательские адреса
На старинной улице Параскевы Пятницы находился дом священника Румянцева. В этом доме семья Достоевских остановилась, впервые оказавшись в Старой Руссе. Здесь Федор Михайлович писал главы романа «Бесы». Позже в этом городе появится единственная недвижимость писателя. Мы осмотрим его дом, где были написаны последний роман «Братья Карамазовы» и знаменитая «Пушкинская речь». А после совершим променад по набережной Достоевского — уютной зелёной дорожке у реки Перерытицы, где любил прогуливаться сам Фёдор Михайлович. Вы увидите памятник писателю, а на Соборной площади установите местоположение лавки Плотникова, где Ф. М. Достоевский любил совершать покупки.
Деревенская церковь
Церковь Георгия Победоносца относится к XV веку. Деревянный интерьер придает ей неповторимость, самобытность. Когда-то она была приходским храмом семьи Достоевских, здесь они крестили младшего сына Алёшу. Вы увидите чудотворную икону Старорусской Божией Матери (список) — главную святыню города, самую большую выносную икону в мире с удивительной историей.
Прототипы
Я приоткрою судьбу старорусской Агриппины Ивановны Меньшовой возле ее дома. Жизнь этой женщины послужила материалом для создания литературного образа знаменитой Грушеньки Светловой из романа «Братья Карамазовы». Мы отыщем прообраз дома Е. И. Верховцевой и обсудим личность, вдохновившую Достоевского на образ Ф. П. Карамазова. Прогуляемся по старинным улочкам, набережной реки Малашки с примыкающими к ней переулками, и насладимся красотой природы Старой Руссы.
во вторник в 19:00, в пятницу в 19:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
850 ₽
Дети до 12 лет
400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центральные ворота курорта «Старая Русса»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 19:00, в пятницу в 19:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василина — Организатор в Старой Руссе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 17.5 часов
Провела экскурсии для 1205 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — команда профессиональных гидов, которая более 10 лет проводит обзорные и тематические экскурсии по Старой Руссе и окрестностям. Наша миссия — предоставление качественных услуг для гостей города. Мы всегда на связи и открыты к любым запросам и пожеланиям. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
Юлия
Я в Старой Руссе не первый раз, весь город изучила, но не хватало пояснений о городе и фактов, было интересно послушать о вещах мимо которых проходишь и не обращаешь внимания, и конечно о жизни Достоевского в этом городе.
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Я
Яна
Очень интересно было побывать в Старой Руссе, экскурсия понравилась, но советую до экскурсии побывать в самом доме Достоевского, тогда впечатление будет более полным
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Н
Наталья
Экскурсия очень интересная и увлекательная, маршрут по городу построен грамотно. Экскурсовод обладает большими знаниями по теме и умеет донести до слушателей. Организация экскурсии тоже хорошая. Никаких нареканий нет. Большое всем спасибо!
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Е
Елена
Дата посещения: 18 мар 2025
Прекрасная пешеходная экскурсия длительностью 2 часа, которые пролетают незаметно. Экскурсовод О.Прокофьева в высшей степени профессионально и эмоционально смогла сформировать целостный образ как самого писателя и его семьи, так и образ прекрасного старинного русского города.
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Елизавета
Экскурсовод замечательная. Очень грамотно, ярко, захватывающе рассказа о местах Достоевского в Старой Руссе. С нами были дети: сын 13 лет и дочь 16 лет. Все в восторге! Очень рекомендуем!
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Н
Наталья
Экскурсия достаточно интересная. Но не для зимы.
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