Василина проводит ещё 1 экскурсию

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Старая Русса — по местам Достоевского

Осмотреть дом писателя, посетить местную церковь с чудотворной иконой и узнать интересные факты

Василина
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Василина – экскурсионное агентство
«Бесы», «Братья Карамазовы», «Дневник писателя» — все это было написано в Старой Руссе.

Я расскажу о творчестве Федора Михайловича Достоевского и его жизни на Новгородчине, покажу аутентичную уютную церковь ⛪ и дома, связанные с семьей и произведениями писателя.

Вы увидите дом-музей, прогуляетесь 👣 по набережной и услышите удивительные истории 📖.

400 за человека

Старая Русса — по местам Достоевского
Старая Русса — по местам Достоевского

Что вас ожидает

Писательские адреса
На старинной улице Параскевы Пятницы находился дом священника Румянцева. В этом доме семья Достоевских остановилась, впервые оказавшись в Старой Руссе. Здесь Федор Михайлович писал главы романа «Бесы». Позже в этом городе появится единственная недвижимость писателя. Мы осмотрим его дом, где были написаны последний роман «Братья Карамазовы» и знаменитая «Пушкинская речь». А после совершим променад по набережной Достоевского — уютной зелёной дорожке у реки Перерытицы, где любил прогуливаться сам Фёдор Михайлович. Вы увидите памятник писателю, а на Соборной площади установите местоположение лавки Плотникова, где Ф. М. Достоевский любил совершать покупки.

Деревенская церковь
Церковь Георгия Победоносца относится к XV веку. Деревянный интерьер придает ей неповторимость, самобытность. Когда-то она была приходским храмом семьи Достоевских, здесь они крестили младшего сына Алёшу. Вы увидите чудотворную икону Старорусской Божией Матери (список) — главную святыню города, самую большую выносную икону в мире с удивительной историей.

Прототипы
Я приоткрою судьбу старорусской Агриппины Ивановны Меньшовой возле ее дома. Жизнь этой женщины послужила материалом для создания литературного образа знаменитой Грушеньки Светловой из романа «Братья Карамазовы». Мы отыщем прообраз дома Е.И. Верховцевой и обсудим личность, вдохновившую Достоевского на образ Ф.П. Карамазова. Прогуляемся по старинным улочкам, набережной реки Малашки с примыкающими к ней переулками, и насладимся красотой природы Старой Руссы.

Старая Русса — по местам Достоевского
Старая Русса — по местам Достоевского
Старая Русса — по местам Достоевского
Старая Русса — по местам Достоевского
Старая Русса — по местам Достоевского
Старая Русса — по местам Достоевского
Старая Русса — по местам Достоевского
Старая Русса — по местам Достоевского
Старая Русса — по местам Достоевского

Экскурсия проводится в четверг в 19:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура центральные ворота курорта «Старая Русса».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Василина
Василина
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — команда профессиональных гидов, которая более 5 лет проводит обзорные и тематические экскурсии по Старой Руссе и окрестностям. Наша миссия — предоставление качественных услуг для гостей города. Мы всегда на связи и открыты к любым запросам и пожеланиям. До встречи!
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Василина проводит ещё 1 экскурсию

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