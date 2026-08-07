Гуляя по улочкам Старой Руссы, мы поговорим о далеком 1167 годе, когда на легендарном водном пути «Из варяг в греки» возник город. Вы осмотрите исторические площади и старинные святыни. Перенесетесь во времена расцвета солеварного промысла, так сильно повлиявшего на экономическое и культурное развитие Старой Руссы. А также узнаете о жемчужине края — минеральных водах курорта, который почти двести лет дарит здоровье людям.
Дом-музей Ф. М. Достоевского
Кроме того, в программе — особая точка на карте, где посетители могут прикоснуться к старорусскому периоду жизни и творчества писателя. Осматривая экспонаты, вы представите условия жизни Федора Михайловича и его семьи в этом городе. И, конечно, сможете ощутить литературную сакральность места, где шла работа над «Бесами», «Подростком» и «Братьями Карамазовыми». Для поклонников творчества Достоевского также можно провести дополнительную экскурсию «По местам романа „Братья Карамазовы“», которая включает в себя знакомство со Старой Руссой как сценической площадкой, на которой разыграны события произведения.
Музей Северо-Западного фронта
Также вы познакомитесь с экспозицией, рассказывающей о боях на старорусской земле, оккупации, подпольном и партизанском движении, о трудном пути к Победе и легендарном Знамени, которое водрузили над поверженным рейхстагом воины 150-й стрелковой дивизии, сформированной под Старой Руссой в сентябре 1943 года.
Организационные детали
Экскурсия проводится на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида.
Дополнительные расходы:
Входные билеты: 600 ₽/взрослые, 450 ₽/учащиеся, дети до 14 лет — бесплатно
Дополнительная экскурсию «По местам романа „Братья Карамазовы“» — 2500 ₽ за группу до 5 человек + входные билеты: 150 ₽/взрослые, 100 ₽/учащиеся, дети до 14 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Старой Руссе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 10056 туристов
Наша команда гидов познакомит вас с историей и культурой Великого Новгорода, расскажет о наиболее ярких событиях в городе во время вашего пребывания и посоветует места, где кормят самыми вкусными обедами. С нами сотрудничают лучшие экскурсоводы и транспортные организации города. Мы всегда на связи!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Отличная экскурсия! В первой части мы посетили музей Северо-Западного фронта. Это очень недооцененный музей. Экскурсовод рассказывала очень интересно, с большим знанием и любовью к своему музею. Мы узнали много нового про читать дальшеуменьшить
Старую Русу в годы войны, как развивались события на Северо-Западном фронте, про героев Великой Отечественной войны. Было видно, что экскурсоводу еще много хочется рассказать, но время экскурсии ограничено. Вторая часть - обзорная по городу. Так же отлично. Рассказ в нужных местах сопровождался показом фотографий того, как место выглядело раньше. Несколько раз за время экскурсии мы переезжали, поэтому не было долгих переходов. Было очень интересно и красиво. Третья часть проходила в доме-музее Ф. М. Достоевского. Местный экскурсовод нас тоже очаровала - с такой любовью она рассказывала о жизни Достоевского с семьей в Старой Русе. Без экскурсовода это были бы просто столовая, кабинет,… но экскурсовод наполнила эти помещения жизнью. Казалось, что хозяева просто вышли на время. Все три экскурсовода нам понравились. Видно, что они любят свой город и свою работу. Это был не заученный текст, а живой, динамичный рассказ. Советуем эту экскурсию, 4,5 часа пролетели незаметно!
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Екатерина
Большое спасибо за экскурсию! Сначала мы боялись, что 4,5 часа (а по отзывам прочитали, что может и больше) будет сложно воспринимать информацию, но опасения оказались напрасными! Мы бы и больше с удовольствием погуляли, но сами были ограничены во времени. Узнали много нового и полюбили Старую Руссу
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Александр
Гид Лариса провела прекрасную экскурсию, спасибо! Очень понравились музей Достоевского, музей Северо-Западного фронта, и конечно, город Старая Русса!
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Е
Елена
Спасибо огромное экскурсоводу за чудесную прогулку по городу! Благодаря вам удалось почувствовать магию провинциального города и дух Достоевского!
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С
Сергей
Гид Лариса - прекрасный рассказчик. Экскурсия нам очень понравилась.
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Н
Наталья
Очень понравилась экскурсия. Нашим проводником по Старой Руссе была Лариса. Очень понятно и интересно провела экскурсию по городу. В музее Дом Достоевского хотелось бы сказать отдельное спасибо экскурсоводу Сергею, так душевно и подробно все рассказал!!! Хотелось бы что бы время на осмотр города был больше так как не все значимые места удалось посетить.
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