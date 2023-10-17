Обзорная экскурсия по Старой Руссе на вашем авто

Экскурсия по древнему городу с посещением двух музеев: Ф.М. Достоевского и Северо-Западного фронта

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
В полутора часах езды от Великого Новгорода находится один из старейших русских городов, когда-то лежащий на легендарном водном пути «Из варяг в греки».

Осматривая главные достопримечательности Старой Руссы, вы узнаете о ценных археологических находках, средневековом промысле «солонки России» и славе старинного бальнеологического курорта.

А также познакомитесь со старорусским периодом в жизни Достоевского и прикоснетесь к военному прошлому города.
Обзорная экскурсия по Старой Руссе на вашем авто
Обзорная экскурсия по Старой Руссе на вашем авто
Обзорная экскурсия по Старой Руссе на вашем авто
Обзорная экскурсия по Старой Руссе на вашем авто
Обзорная экскурсия по Старой Руссе на вашем авто
Обзорная экскурсия по Старой Руссе на вашем авто
Ближайшие даты:
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
24
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия

Гуляя по улочкам Старой Руссы, мы поговорим о далеком 1167 годе, когда на легендарном водном пути «Из варяг в греки» возник город. Вы осмотрите исторические площади и старинные святыни. Перенесетесь во времена расцвета солеварного промысла, так сильно повлиявшего на экономическое и культурное развитие Старой Руссы. А также узнаете о жемчужине края — минеральных водах курорта, который почти двести лет дарит здоровье людям.

Дом-музей Ф. М. Достоевского

Кроме того, в программе — особая точка на карте, где посетители могут прикоснуться к старорусскому периоду жизни и творчества писателя. Осматривая экспонаты, вы представите условия жизни Федора Михайловича и его семьи в этом городе. И, конечно, сможете ощутить литературную сакральность места, где шла работа над «Бесами», «Подростком» и «Братьями Карамазовыми». Для поклонников творчества Достоевского также можно провести дополнительную экскурсию «По местам романа „Братья Карамазовы“», которая включает в себя знакомство со Старой Руссой как сценической площадкой, на которой разыграны события произведения.

Музей Северо-Западного фронта

Также вы познакомитесь с экспозицией, рассказывающей о боях на старорусской земле, оккупации, подпольном и партизанском движении, о трудном пути к Победе и легендарном Знамени, которое водрузили над поверженным рейхстагом воины 150-й стрелковой дивизии, сформированной под Старой Руссой в сентябре 1943 года.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • Входные билеты — 400 руб. /взрослые, 300 руб. /школьники
  • Если вы не на своём транспорте, мы поможем вам за доплату вызвать такси для перемещения между объектами
  • За доплату мы можем организовать трансфер из Великого Новгорода. Аренда легкового автомобиля с водителем— 6500 руб., минивэна с водителем — 9500 руб. Время пути не включено в продолжительность экскурсии.
  • Дополнительная экскурсию «По местам романа „Братья Карамазовы“» — 2200 руб. за группу до 5 человек + входные билеты — 150 руб. /чел., дети до 14 лет бесплатно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Старой Руссы

Индивидуальные
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Музеи
Обзорные

Похожие туры из Старой Руссы

День в Старой Руссе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
33 отзыва
День в Старой Руссе
Прогуляться по городу Достоевского, посетить бальнеологический курорт и уникальную усадьбу рушанина
в Старой Руссе
Завтра
16 окт
17 окт
18 окт
2 900 за человека
Знакомьтесь, Старая Русса
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
17 отзывов
Знакомьтесь, Старая Русса
Увидеть главные достопримечательности древнего города на обзорной автобусной экскурсии
на ул. Минеральная, 62
21 окт
28 окт
4 ноя
11 ноя
850 за человека
Старая Русса - по местам Достоевского
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
5 отзывов
Старая Русса - по местам Достоевского
Осмотреть дом писателя, посетить местную церковь с чудотворной иконой и узнать интересные факты
центральные ворота курорта «Старая Русса»
17 окт
24 окт
31 окт
7 ноя
450 за человека
У нас ещё много экскурсий в Старой Руссе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Старой Руссе
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ