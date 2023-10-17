Экскурсия по древнему городу с посещением двух музеев: Ф.М. Достоевского и Северо-Западного фронта
Осматривая главные достопримечательности Старой Руссы, вы узнаете о ценных археологических находках, средневековом промысле «солонки России» и славе старинного бальнеологического курорта.
А также познакомитесь со старорусским периодом в жизни Достоевского и прикоснетесь к военному прошлому города.
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Описание
Что вас ожидает
Обзорная экскурсия
Гуляя по улочкам Старой Руссы, мы поговорим о далеком 1167 годе, когда на легендарном водном пути «Из варяг в греки» возник город. Вы осмотрите исторические площади и старинные святыни. Перенесетесь во времена расцвета солеварного промысла, так сильно повлиявшего на экономическое и культурное развитие Старой Руссы. А также узнаете о жемчужине края — минеральных водах курорта, который почти двести лет дарит здоровье людям.
Дом-музей Ф. М. Достоевского
Кроме того, в программе — особая точка на карте, где посетители могут прикоснуться к старорусскому периоду жизни и творчества писателя. Осматривая экспонаты, вы представите условия жизни Федора Михайловича и его семьи в этом городе. И, конечно, сможете ощутить литературную сакральность места, где шла работа над «Бесами», «Подростком» и «Братьями Карамазовыми». Для поклонников творчества Достоевского также можно провести дополнительную экскурсию «По местам романа „Братья Карамазовы“», которая включает в себя знакомство со Старой Руссой как сценической площадкой, на которой разыграны события произведения.
Музей Северо-Западного фронта
Также вы познакомитесь с экспозицией, рассказывающей о боях на старорусской земле, оккупации, подпольном и партизанском движении, о трудном пути к Победе и легендарном Знамени, которое водрузили над поверженным рейхстагом воины 150-й стрелковой дивизии, сформированной под Старой Руссой в сентябре 1943 года.
Организационные детали
Дополнительные расходы:
- Входные билеты — 400 руб. /взрослые, 300 руб. /школьники
- Если вы не на своём транспорте, мы поможем вам за доплату вызвать такси для перемещения между объектами
- За доплату мы можем организовать трансфер из Великого Новгорода. Аренда легкового автомобиля с водителем— 6500 руб., минивэна с водителем — 9500 руб. Время пути не включено в продолжительность экскурсии.
- Дополнительная экскурсию «По местам романа „Братья Карамазовы“» — 2200 руб. за группу до 5 человек + входные билеты — 150 руб. /чел., дети до 14 лет бесплатно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.