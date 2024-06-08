Экскурсии Старой Руссы об истории и архитектуре

Найдено 6 экскурсий в категории «История и архитектура» в Старой Руссе, цены от 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Николо-Косинской женский монастырь
Групповая
2 часа
Увлекательная экскурсия в Николо-Косинской женский монастырь, Старая Русса
Отправляйтесь в древнюю обитель Николо-Косинского женского монастыря. Посетите церковь святителя Николая Чудотворца и храм преподобного Варлаама Хутынского
Расписание: Четверг в 15:00
700 за человека
Коростынь и жемчужины Приильменья
Групповая
3 часа
Коростынь и жемчужины Приильменья - экскурсия по Старой Руссе
Погрузитесь в атмосферу древней Коростыни и откройте для себя жемчужины Приильменья на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Расписание: Пятница в 14:30
950 за человека
Спектакль-променад «Братья Карамазовы»
Групповая
2.5 часа
Спектакль-променад «Братья Карамазовы» в Старой Руссе
Погрузитесь в атмосферу романа «Братья Карамазовы» Достоевского. Уникальная экскурсия с использованием стереонаушников и живыми декорациями города
Расписание: Суббота в null
1 500 за человека
Господин Великий Новгород
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Великий Новгород из Старой Руссы
Отправляйтесь в автобусную экскурсию в Великий Новгород. Профессиональный гид расскажет о Новгородском Кремле, Ярославовом дворище и Софийской церкви
Расписание: Суббота в 12:00
1 950 за человека
Псков - Печоры
Групповая
13 часов
Автобусная экскурсия Псков и Печоры с профессиональным гидом
Увлекательная экскурсия по Пскову и Печорам. Посетите Псковский кремль и Псково-Печерский монастырь. Узнайте историю древних городов с профессиональным гидом
Расписание: Воскресенье в 09:00
3 000 за человека
Русса Екатерины Великой
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия «Русса Екатерины Великой» в Старой Руссе
Пешеходная экскурсия по исторической части Старой Руссы с профессиональным гидом. Узнайте о визите Екатерины Великой и её влиянии на город
Расписание: Среда, Воскресенье в null
450 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Старой Руссе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Николо-Косинской женский монастырь
  2. Коростынь и жемчужины Приильменья
  3. Спектакль-променад «Братья Карамазовы»
  4. Господин Великий Новгород
  5. Псков - Печоры
Какие места ещё посмотреть в Старой Руссе
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Соборная площадь
  2. Церковь Георгия Победоносца
  3. Набережная Достоевского
  4. Набережная
  5. Самое главное
  6. Воскресенский собор
  7. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Старой Руссе в июне 2024
Сейчас в Старой Руссе в категории "История и архитектура" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 450 до 3 000.
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