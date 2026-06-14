3 день

Экскурсия в дом-музей Ф.М. Достоевского. Дегустация на старорусском Арбате. Отправление на озеро Ильмень

Завтрак шведский стол.

Свободное время. Оздоровительные процедуры.

13:00 Обед (порционное накрытие).

14:00 Экскурсия в дом-музей Ф. М. Достоевского. Здесь Ф. М. Достоевский с семьей проводил летние отпуска, а позднее приобрел и дачу — «свое собственное гнездо», которое на 8 лет становится родным для Федора Михайловича и на 46 лет для его семьи.

В Старой Руссе написаны романы «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», статьи для «Дневника писателя».

Дегустация на старорусском Арбате, где наша группа попробует на вкус сбитень, чай, местный пряник, старорусские конфеты, варение из шишек, мед. Здесь можно приобрести не только местные вкусности, но и тверской мармелад, а также интересные сувениры из Руссы.

Отправление на озеро Ильмень. Остановка в селе Коростынь, которое находится на высоком берегу озера Ильмень.

Здесь вы сможете увидеть и посетить (по возможности) церковь Успения Божией Матери, построенную по указу Екатерины I, немецкое кладбище и совершить прогулку к берегу древнего Словенского моря – озера Ильмень.

16:30 Отправление в Санкт-Петербург.

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