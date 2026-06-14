Программа тура по дням
Экскурсия по городу с посещением главных площадей и старорусских храмов
08:00 Отправление в Старую Руссу от ст. м."Московская", Демонстрационный проезд (за памятником В. И. Ленину). Экскурсия по трассе. Бытовые остановки.
13:00 Прибытие в Старую Руссу.
Обед шведский стол.
Размещение в гостинице-санатории "Полисть". Прием врача.
17:00 Экскурсия по городу с посещением главных площадей и старорусских храмов. На центральной площади в живописном месте находится Воскресенский собор. Посещение собора.
Посещение Георгиевской церкви, где хранится главная святыня жителей города — список иконы Божьей матери Старорусская.
Ужин шведский стол.
Оздоровительные процедуры. Посещение интерактивного музея "Усадьба средневекового Рушанина". Посещение курорта "Старая Русса"
Завтрак шведский стол.
Свободное время. Оздоровительные процедуры.
Обед шведский стол.
15:00 Посещение интерактивного музея “Усадьба средневекового Рушанина”, где происходит знакомство с процессом выпаривания соли. Гости музея могут продегустировать соль, выпаренную по старинному рецепту и купить сувениры.
Курорт "Старая Русса"– здравница круглогодичного действия для взрослых и родителей с детьми с четырех лет, которая функционирует с 1828 года.
Символом и украшением Курорта является самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе — Муравьёвский.
На курорте можно совершить прогулку по тропам здоровья и аллеям, посетить Питьевую станцию.
Ужин шведский стол.
Экскурсия в дом-музей Ф.М. Достоевского. Дегустация на старорусском Арбате. Отправление на озеро Ильмень
Завтрак шведский стол.
Свободное время. Оздоровительные процедуры.
13:00 Обед (порционное накрытие).
14:00 Экскурсия в дом-музей Ф. М. Достоевского. Здесь Ф. М. Достоевский с семьей проводил летние отпуска, а позднее приобрел и дачу — «свое собственное гнездо», которое на 8 лет становится родным для Федора Михайловича и на 46 лет для его семьи.
В Старой Руссе написаны романы «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», статьи для «Дневника писателя».
Дегустация на старорусском Арбате, где наша группа попробует на вкус сбитень, чай, местный пряник, старорусские конфеты, варение из шишек, мед. Здесь можно приобрести не только местные вкусности, но и тверской мармелад, а также интересные сувениры из Руссы.
Отправление на озеро Ильмень. Остановка в селе Коростынь, которое находится на высоком берегу озера Ильмень.
Здесь вы сможете увидеть и посетить (по возможности) церковь Успения Божией Матери, построенную по указу Екатерины I, немецкое кладбище и совершить прогулку к берегу древнего Словенского моря – озера Ильмень.
16:30 Отправление в Санкт-Петербург.
Проживание
Тур предусматривает проживание в санатории "Полисть".
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Размещение
|12.06-14.06.2026
|25.09-27.09.2026
|2-местный стандарт
|39 940
|36 780
|1-местный стандарт
|45 940
|40 100
|1-местное размещение в 2-местном стандарте
|49 940
|44 780
|Полулюкс
|45 600
|38 450
|Люкс
|48 280
|40 450
|Доп. место — диван (только в полулюксе и люксе)
|39 300
|35 280
Скидка на школьника до 14 лет — 400 руб., школьникам старше 14 лет — 200 руб., пенсионерам— 100 руб.
Варианты проживания
Полисть
Санаторий «Полисть» располагается в Старой Руссе. Здесь подошли ответственно к своему делу и создали все условия для оздоровительного отдыха: имеется современное оборудование, квалифицированные врачи, СПА-процедуры. К услугам Wi-Fi, автостоянка, камера хранения и другое.
Обновленные номера представлены в различных категориях. Атмосфера порадует спокойствием и чистотой - то, что нужно для отличного отпуска. Здесь есть всё для комфортного проживания.
Для гостей представлена система питания «Шведский стол». Также стоит посетить ресторан «Карамазовы», где можно насладиться сочетанием дворянской кухни с современной Италией.
Посетителям открывается возможность наблюдать множество достопримечательностей, ведь они находятся в шаговой доступности. Недалеко от санатория — большой зеленый парк Победы, набережная Ф. М. Достоевского, Соборная площадь и водонапорная башня. Расстояние до железнодорожного вокзала — 1,4 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе в ресторане отеля по системе шведский стол: 2 обеда, 2 ужина, 2 завтрака, 1 обед порционное накрытие
- Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Услуги санатория по оздоровлению по условиям санатория (программа общеоздоровительная)
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: 1 завтрак и 1 ужин
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка школьникам до 14 лет – 400 руб., школьникам старше 14 лет – 200 руб., пенсионерам – 100 руб.
Какую важную информацию нужно знать?
Распределение посадочных мест происходит при бронировании. Рассадка пассажиров может меняться в зависимости от модели и вместимости транспортного средства.
Время в программе и место отправления туристического автобуса указано как ориентировочное.
Отправление автобуса в рейс производится без задержки в указанное время. При опоздании к месту сбора группы, есть возможность догнать группу, узнав у гида место возможной посадки в автобус.
При себе необходимо иметь паспорт.
При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями, затруднениями при движении («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами. В связи с дорожными работами, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.
Туроператор оставляет за собой право изменять программу тура, время и очередность посещения указанных объектов без изменения количества предоставляемых услуг.
Что включает в себя общеоздоровительная программа в санатории?
|Услуга
|Кол-во процедур
|Первичный приём терапевта
|1
|Сухая углекислая ванна\Барокамера
|2
|Электросон
|2
|Ингаляции мин. водой
|2
|Душ Виши/ циркулярный
|2
|Массаж (1 зона)
|1
|Кислородный коктейль
|2