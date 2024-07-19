Описание тура
Организационные детали
Из Санкт-Петербурга до Старой Руссы удобнее всего добираться на личном автомобиле (300 км). Другой вариант — на автобусе/маршрутке (около 5 часов). Поможем забронировать. О необходимости важно сообщить заранее.
Из Москвы в Старую Руссу рекомендуем добираться на поезде (в пути 8-10 часов).
Проживание. В семейном отеле «Санта Русса» 3* в 2-3-местных стандартных номерах. Возможно 1-местное размещение за доплату. Отель находится в 3-этажном особняке с колоннами и балюстрадой в туристическом районе. На территории есть беседки, зоны отдыха и живой уголок с морскими свинками и кроликом. По желанию и за доплату возможно размещение на курорте с аквацентром «Старая Русса» и в санатории «Полисть».
*Фото отеля взяты с сайта ostrovok.ru
Питание. Включены два завтрака в отеле, чаепитие в доме Достоевского и тематический обед с дегустацией в ресторане города. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Дети. С любого возраста. Дети до 4 лет бесплатно (без предоставления отдельного спального места и питания). Участие детей от 4 до 14 лет включительно со скидкой при размещении в номере с родителями на дополнительном месте — 8 250 руб.
Уровень сложности. Все экскурсии пешеходные. Запланированы остановки на отдых.
Программа тура по дням
Заезд
Заселение в отель с 20:00. При необходимости встретим вас на ж. -д. вокзале.
В Старую Руссу из Санкт-Петербурга удобнее всего доехать на личном автомобиле (300 км). Другой вариант — на автобусе/маршрутке (бронируется по запросу, в пути около 5 часов). Из Москвы в Старую Руссу рекомендуем добираться поездом (в пути 8-10 часов).
Минеральная вода Старой Руссы и в гостях у Достоевского
После завтрака состоится встреча с представителем нашей команды (10:00). Далее вы отправитесь на обзорную пешеходную экскурсию по курортной Старой Руссе. Прогуляетесь по реликтовому парку, познакомитесь с историей города, славящегося с 19 века своими минеральными источниками, и увидите самый большой в Европе самоизливающийся минеральный фонтан. Попробуете воду в Питьевой галерее.
Познакомитесь с любимыми местами Достоевского в городе, посетите смотровые площадки и храм Георгия Победоносца, где находится главная святыня Старой Руссы. В этой церкви Достоевские крестили младшего сына Алексея.
В 14:00 запланирована остановка на обед в кафе (за доплату).
Экскурсия продолжится в доме-музее Фёдора Михайловича Достоевского (16:00) — это самое известное здание города. Именно здесь в кабинете на втором этаже создавались главы романа «Братья Карамазовы». Для вас будет проведена театрализованная гастрономическая программа с чайной церемонией. Вы отведаете гостинцев из купеческой лавки 19 века, старорусской выпечки, варенья ручной работы и узнаете рецепт любимого напитка Достоевского.
Самостоятельное возвращение в отель после 17:30.
Аудиоспектакль по улицам города, «Братья Карамазовы» и гастрообед
Сегодня вас ждёт аудиоспектакль в сопровождении гида по городу со страниц романа — Скотопригоньевску. Улицы и ключевые достопримечательности по пути оживят историю в наушниках. После прогулки у вас будет свободное время для посещения музея произведения «Братья Карамазовы». Вы сможете рассмотреть уникальные экспонаты и глубже проникнуться в замысел книги.
Далее в 14:30 на гастрономическом обеде в одном из лучших заведений города отведаете любимых блюд Достоевского и героев его романа. В меню: суп, горячее, напиток и десерт.
Наше путешествие завершится в 15:30. В стоимость включён трансфер до ж. -д. вокзала по запросу.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-3-местный номер (за одного)
|16 500 ₽
|1-местный номер
|18 500 ₽
|Ребёнок 4-14 лет
|8 250 ₽
|Ребёнок до 4 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и тематический обед с дегустацией
- Трансфер от ж. - д. вокзала до отеля и обратно (по запросу)
- Экскурсии по программе
- Посещение музеев и входные билеты
- Аудиоспектакль
- Театрализованная гастрономическая программа в доме-музее Достоевского
Что не входит в цену
- Проезд до Старой Руссы и обратно в ваш город
- Остальное питание
- 1-местное размещение в отеле «Санта Русса» - стоимость тура составит 18 500 руб
- Размещение в 2-местном номере повышенной комфортности - стоимость тура составит от 19 000 руб. за человека
- Посещение аквацентра, спа и пляжа на курорте «Старая Русса» (по желанию)
- Оздоровительные услуги санатория «Полисть» (по желанию)