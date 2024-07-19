Старая Русса глазами Достоевского: тур с аудиоспектаклем и дегустациями

Посетить «гнездо» писателя, погулять по городу со страниц романа и попробовать любимые блюда героев
Старая Русса уже обаяла своей курортной атмосферой и вдохновляющими пейзажами Достоевского — вы прогуляетесь по тем же местам, где любил отдыхать писатель, посетите «гнездо» Фёдора Михайловича и тот самый кабинет,
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в котором рождались главы романа. «Братья Карамазовы» буквально оживут со страниц на аудиоспектакле по улочкам города.

Ещё больше погрузиться в атмосферу 19 века вы сможете на театрализованной программе с чаепитием и дегустацией старорусской выпечки. А на гастрообеде отведаете любимых блюд Достоевского и его героев.

Старая Русса глазами Достоевского: тур с аудиоспектаклем и дегустациями
Старая Русса глазами Достоевского: тур с аудиоспектаклем и дегустациями
Старая Русса глазами Достоевского: тур с аудиоспектаклем и дегустациями
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00

Описание тура

Организационные детали

Из Санкт-Петербурга до Старой Руссы удобнее всего добираться на личном автомобиле (300 км). Другой вариант — на автобусе/маршрутке (около 5 часов). Поможем забронировать. О необходимости важно сообщить заранее.

Из Москвы в Старую Руссу рекомендуем добираться на поезде (в пути 8-10 часов).

Проживание. В семейном отеле «Санта Русса» 3* в 2-3-местных стандартных номерах. Возможно 1-местное размещение за доплату. Отель находится в 3-этажном особняке с колоннами и балюстрадой в туристическом районе. На территории есть беседки, зоны отдыха и живой уголок с морскими свинками и кроликом. По желанию и за доплату возможно размещение на курорте с аквацентром «Старая Русса» и в санатории «Полисть».

*Фото отеля взяты с сайта ostrovok.ru

Питание. Включены два завтрака в отеле, чаепитие в доме Достоевского и тематический обед с дегустацией в ресторане города. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Дети. С любого возраста. Дети до 4 лет бесплатно (без предоставления отдельного спального места и питания). Участие детей от 4 до 14 лет включительно со скидкой при размещении в номере с родителями на дополнительном месте — 8 250 руб.

Уровень сложности. Все экскурсии пешеходные. Запланированы остановки на отдых.

Программа тура по дням

1 день

Заезд

Заселение в отель с 20:00. При необходимости встретим вас на ж. -д. вокзале.

В Старую Руссу из Санкт-Петербурга удобнее всего доехать на личном автомобиле (300 км). Другой вариант — на автобусе/маршрутке (бронируется по запросу, в пути около 5 часов). Из Москвы в Старую Руссу рекомендуем добираться поездом (в пути 8-10 часов).

ЗаездЗаездЗаезд
2 день

Минеральная вода Старой Руссы и в гостях у Достоевского

После завтрака состоится встреча с представителем нашей команды (10:00). Далее вы отправитесь на обзорную пешеходную экскурсию по курортной Старой Руссе. Прогуляетесь по реликтовому парку, познакомитесь с историей города, славящегося с 19 века своими минеральными источниками, и увидите самый большой в Европе самоизливающийся минеральный фонтан. Попробуете воду в Питьевой галерее.

Познакомитесь с любимыми местами Достоевского в городе, посетите смотровые площадки и храм Георгия Победоносца, где находится главная святыня Старой Руссы. В этой церкви Достоевские крестили младшего сына Алексея.

В 14:00 запланирована остановка на обед в кафе (за доплату).

Экскурсия продолжится в доме-музее Фёдора Михайловича Достоевского (16:00) — это самое известное здание города. Именно здесь в кабинете на втором этаже создавались главы романа «Братья Карамазовы». Для вас будет проведена театрализованная гастрономическая программа с чайной церемонией. Вы отведаете гостинцев из купеческой лавки 19 века, старорусской выпечки, варенья ручной работы и узнаете рецепт любимого напитка Достоевского.

Самостоятельное возвращение в отель после 17:30.

Минеральная вода Старой Руссы и в гостях у ДостоевскогоМинеральная вода Старой Руссы и в гостях у ДостоевскогоМинеральная вода Старой Руссы и в гостях у ДостоевскогоМинеральная вода Старой Руссы и в гостях у ДостоевскогоМинеральная вода Старой Руссы и в гостях у ДостоевскогоМинеральная вода Старой Руссы и в гостях у ДостоевскогоМинеральная вода Старой Руссы и в гостях у Достоевского
3 день

Аудиоспектакль по улицам города, «Братья Карамазовы» и гастрообед

Сегодня вас ждёт аудиоспектакль в сопровождении гида по городу со страниц романа — Скотопригоньевску. Улицы и ключевые достопримечательности по пути оживят историю в наушниках. После прогулки у вас будет свободное время для посещения музея произведения «Братья Карамазовы». Вы сможете рассмотреть уникальные экспонаты и глубже проникнуться в замысел книги.

Далее в 14:30 на гастрономическом обеде в одном из лучших заведений города отведаете любимых блюд Достоевского и героев его романа. В меню: суп, горячее, напиток и десерт.

Наше путешествие завершится в 15:30. В стоимость включён трансфер до ж. -д. вокзала по запросу.

Аудиоспектакль по улицам города, «Братья Карамазовы» и гастрообедАудиоспектакль по улицам города, «Братья Карамазовы» и гастрообедАудиоспектакль по улицам города, «Братья Карамазовы» и гастрообедАудиоспектакль по улицам города, «Братья Карамазовы» и гастрообед

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-3-местный номер (за одного)16 500 ₽
1-местный номер18 500 ₽
Ребёнок 4-14 лет8 250 ₽
Ребёнок до 4 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и тематический обед с дегустацией
  • Трансфер от ж. - д. вокзала до отеля и обратно (по запросу)
  • Экскурсии по программе
  • Посещение музеев и входные билеты
  • Аудиоспектакль
  • Театрализованная гастрономическая программа в доме-музее Достоевского
Что не входит в цену
  • Проезд до Старой Руссы и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение в отеле «Санта Русса» - стоимость тура составит 18 500 руб
  • Размещение в 2-местном номере повышенной комфортности - стоимость тура составит от 19 000 руб. за человека
  • Посещение аквацентра, спа и пляжа на курорте «Старая Русса» (по желанию)
  • Оздоровительные услуги санатория «Полисть» (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса или холл отеля, после 20:00
Завершение: Ж. - д. вокзал Старая Русса, после 15:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Старой Руссы

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры3-дневные турыНа ноябрьские праздникиНа праздникиГастрономическиеДегустационные турыОт ж/д вокзала

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