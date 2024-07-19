Старая Русса уже обаяла своей курортной атмосферой и вдохновляющими пейзажами Достоевского — вы прогуляетесь по тем же местам, где любил отдыхать писатель, посетите «гнездо» Фёдора Михайловича и тот самый кабинет,

в котором рождались главы романа. «Братья Карамазовы» буквально оживут со страниц на аудиоспектакле по улочкам города. Ещё больше погрузиться в атмосферу 19 века вы сможете на театрализованной программе с чаепитием и дегустацией старорусской выпечки. А на гастрообеде отведаете любимых блюд Достоевского и его героев.

Описание тура

Организационные детали

Из Санкт-Петербурга до Старой Руссы удобнее всего добираться на личном автомобиле (300 км). Другой вариант — на автобусе/маршрутке (около 5 часов). Поможем забронировать. О необходимости важно сообщить заранее.

Из Москвы в Старую Руссу рекомендуем добираться на поезде (в пути 8-10 часов).