Найдено 4 тура в категории « Обзорные » в Старой Руссе, цены от 11 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

🚶 Пешая Авторский тур 3 дня Старая Русса глазами Достоевского с аудиоспектаклем и дегустациями Посетить «гнездо» писателя, погулять по городу со страниц романа и попробовать любимые блюда героев Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса или холл отеля, после ... «Далее вы отправитесь на обзорную пешеходную экскурсию по курортной Старой Руссе» 16 500 ₽ за человека 🚶 Пешая Авторский тур 3 дня Старая Русса и Великий Новгород за выходные Посетить один из старейших городов России и увидеть вдохновлявшие Достоевского места и святыни Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 14:00 или холл отеля «Далее вы отправитесь на обзорную пешеходную экскурсию по значимым местам Старой Руссы» 18 500 ₽ за человека 🚶 Пешая Авторский тур 2 дня Минеральные воды и значимые места Старой Руссы: индивидуальный тур Отправиться на выходные в город солеваров и вдохновения и понять, за что полюбил курорт Достоевский Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля «Далее вы отправитесь на обзорную пешеходную экскурсию по главным достопримечательностям Старой Руссы — городу, связывающему две столицы и имеющему особое значение в русской истории и культуре» 11 500 ₽ за человека 🚶 Пешая Авторский тур 2 дня Город, вдохновивший Достоевского: индивидуальный тур Отправиться в Старую Руссу, где рождались главы романа, и увидеть любимые места и «гнездо» писателя Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля «Далее вы отправитесь на обзорную пешеходную экскурсию по главным достопримечательностям Старой Руссы» 14 500 ₽ за человека Все туры Старой Руссы

Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Обзорные»

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