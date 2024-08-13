1 день

Дорога в Старую Руссу. Экскурсия по территории парка Старорусского курорта, посещение музея истории курорта

07:00 Отправление от Лиговского пр. д.10 гост. Октябрьская.

07:30 Отправление от станции метро Московская, Демонстрационный проезд.

Переезд в деревню Завал по трассе М11.

Осмотр ветряной мельницы.

Старинная деревянная мельница шатрового типа затеряна в полях Новгородской области. Этот уникальный памятник деревянного зодчества был создан в 1924 году местным жителем. Прослужив многие годы, впоследствии он был передан государству. Теперь здесь открыт краеведческий музей.

Для желающих – экскурсия по ветряной мельнице с подъемом наверх и осмотром механизма.

У нас будет исключительная возможность посетить внутренние помещения мельницы, увидеть сохранившийся механизм помола зерна, узнать принцип его работы.

Также на трех этажах мельницы расположены экспозиции, рассказывающие о жизни поморов, древних жителей этих земель, о крестьянском быте в более позднее время, о роли мельницы в советские годы Входной билет оплачивается дополнительно.

Переезд в Коростынь, поселок на высоком берегу озера Ильмень.

Осмотр достопримечательностей.

Берег озера образован Ильменским глинтом, пластом доисторического девонского периода.

Здесь, на фоне дивной природы, великий князь московский Иван III встретил прибывших на судах с повинной новгородцев и заключил с ними судьбоносный Коростынский договор, определивший создание единого централизованного государства на Руси. Здесь в конце в 1720 г. возводится Успенская церковь.

Переезд в Старую Руссу.

Размещение в отеле.

Обед.

Экскурсия по территории парка Старорусского курорта, посещение музея истории курорта.

Великолепный парк с живописными озерами и редкими по красоте фонтанами окружает здания курорта.

Знаменитый Муравьевский фонтан, открытый в 1854 году и представляющий собой десятиметровый столб минеральной воды, до сих пор поражает отдыхающих.

На территории курорта девять минеральных источников (хлоридно-кальциево-натриевых). Два источника со слабой минерализацией объединены в питьевой галерее.

Остальные источники с высокой минерализацией образуют три минеральных озера и разлив ручья Войе, не замерзающий круглый год. Входной билет на территорию курорта оплачивается дополнительно.

В свободное время рекомендуем прогуляться по курорту, в роскошном парке с чистым воздухом.

Желающие могут воспользоваться услугами санатория «Полисть» и приобрести лечебно-оздоровительные процедуры.

Свободное время.