Но этот город заслуживает отдельного внимания, ведь он имеет важнейшее значение для русской истории, культуры и может считаться настоящей жемчужиной края.
Тур на
Программа тура по дням
Дорога в Старую Руссу. Экскурсия по территории парка Старорусского курорта, посещение музея истории курорта
07:00 Отправление от Лиговского пр. д.10 гост. Октябрьская.
07:30 Отправление от станции метро Московская, Демонстрационный проезд.
Переезд в деревню Завал по трассе М11.
Осмотр ветряной мельницы.
Старинная деревянная мельница шатрового типа затеряна в полях Новгородской области. Этот уникальный памятник деревянного зодчества был создан в 1924 году местным жителем. Прослужив многие годы, впоследствии он был передан государству. Теперь здесь открыт краеведческий музей.
Для желающих – экскурсия по ветряной мельнице с подъемом наверх и осмотром механизма.
У нас будет исключительная возможность посетить внутренние помещения мельницы, увидеть сохранившийся механизм помола зерна, узнать принцип его работы.
Также на трех этажах мельницы расположены экспозиции, рассказывающие о жизни поморов, древних жителей этих земель, о крестьянском быте в более позднее время, о роли мельницы в советские годы Входной билет оплачивается дополнительно.
Переезд в Коростынь, поселок на высоком берегу озера Ильмень.
Осмотр достопримечательностей.
Берег озера образован Ильменским глинтом, пластом доисторического девонского периода.
Здесь, на фоне дивной природы, великий князь московский Иван III встретил прибывших на судах с повинной новгородцев и заключил с ними судьбоносный Коростынский договор, определивший создание единого централизованного государства на Руси. Здесь в конце в 1720 г. возводится Успенская церковь.
Переезд в Старую Руссу.
Размещение в отеле.
Обед.
Экскурсия по территории парка Старорусского курорта, посещение музея истории курорта.
Великолепный парк с живописными озерами и редкими по красоте фонтанами окружает здания курорта.
Знаменитый Муравьевский фонтан, открытый в 1854 году и представляющий собой десятиметровый столб минеральной воды, до сих пор поражает отдыхающих.
На территории курорта девять минеральных источников (хлоридно-кальциево-натриевых). Два источника со слабой минерализацией объединены в питьевой галерее.
Остальные источники с высокой минерализацией образуют три минеральных озера и разлив ручья Войе, не замерзающий круглый год. Входной билет на территорию курорта оплачивается дополнительно.
В свободное время рекомендуем прогуляться по курорту, в роскошном парке с чистым воздухом.
Желающие могут воспользоваться услугами санатория «Полисть» и приобрести лечебно-оздоровительные процедуры.
Свободное время.
Автобусная экскурсия «Святыни Старой Руссы». Музей Достоевского. Завершение программы
Завтрак в отеле.
Экскурсия “Улицами уездного города”.
Мы сможем почувствовать атмосферу города середины XIX века и узнать новости и сплетни об известных жителях и самых знаменитых курортниках. Мы увидим центральную площадь, главные административные здания, водонапорную башню, здание пожарной части и жилые постройки.
Автобусная экскурсия "Святыни Старой Руссы".
Недалеко от центральной площади находится Воскресенский собор. Он стоит в живописном месте при впадении в реку Полисть речки Перерытицы. Мы посетим сам собор и, если представится возможность, поднимемся на четырехъярусную колокольню, с которой открывается великолепный вид на город.
Затем мы посетим Георгиевскую церковь, где хранится главная святыня рушан – список с чудотворной иконы Старорусской Божьей Матери.
Экскурсия в музей Достоевского.
Одним из самых известных курортников Старой Руссы был Федор Михайлович Достоевский, который после нескольких летних отпусков в городе приобрел здесь дачу. Это была первая в жизни Федора Михайловича собственность. По его словам, у них "организовалось свое гнездо", куда они с женой и детьми радостно приезжали в начале лета и откуда не хотели уезжать поздней осенью.
В Старой Руссе Достоевский много и интенсивно работал. Здесь были написаны "Бесы","Подросток", Пушкинская речь, а также значительная часть последнего романа "Братья Карамазовы", в котором можно найти описание реальных улиц и домов города, истории и события из жизни некоторых рушан.
Дегустация вкусных старорусских сувениров.
В уютной, комфортной и располагающей к общению обстановке вы сможете попробовать:
- мёд и продукты пчеловодства от старорусских и новгородских производителей;
- травяные сборы на любой вкус, иван-чай;
- натуральные сиропы, джемы, варенья;
- популярный у туристов старорусский пряник;
- знаменитую старорусскую соль, которую подавали к столу российских императоров и другие не менее интересные продукты и вкусные сувениры.
Обед.
Экскурсия в музей "Усадьба средневекового рушанина".
Здесь у вас будет возможность окунуться в атмосферу древнерусского города и познакомиться со всеми этапами выпаривания соли.
Туристы из Москвы могут отправляться из Великого Новгорода на поезде 042Ч в 21:35 (трансфер на ж/д вокзал Великого Новгорода предоставляется) или туристы могут отправляться в Москву из Санкт-Петербурга, Московский вокзал на поездах с отправлением после 23:30.
Отправление из Старой Руссы в Санкт-Петербург через Великий Новгород по скоростной трассе М11.
Ориентировочное время прибытия 22:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Полисть» в Старой Руссе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Дата заезда
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Доп. место
|03.11.2024
|10 900
|12 800
|10 900
|02.01.2025
|10 900
|12 800
|10 900
|04.01.2025
|10 900
|12 800
|10 900
Пакет питания: 2 обеда – 1 100 руб., оплачивается с 03.11.24.
Скидка пенсионерам: 200 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Полисть»
Санаторий «Полисть» располагается в Старой Руссе. Здесь подошли ответственно к своему делу и создали все условия для оздоровительного отдыха: имеется современное оборудование, квалифицированные врачи, СПА-процедуры. К услугам Wi-Fi, автостоянка, камера хранения и другое.
Обновленные номера представлены в различных категориях. Атмосфера порадует спокойствием и чистотой - то, что нужно для отличного отпуска. Здесь есть всё для комфортного проживания.
Для гостей представлена система питания «Шведский стол». Также стоит посетить ресторан «Карамазовы», где можно насладиться сочетанием дворянской кухни с современной Италией.
Посетителям открывается возможность наблюдать множество достопримечательностей, ведь они находятся в шаговой доступности. Недалеко от санатория — большой зеленый парк Победы, набережная Ф. М. Достоевского, Соборная площадь и водонапорная башня. Расстояние до железнодорожного вокзала — 1,4 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Размещение в гостинице Полисть 3* с завтраком
- Услуги экскурсовода-сопровождающего
- Обзорная экскурсия по Старой Руссе
- Экскурсия по курорту
- Осмотр достопримечательностей в Корыстыни
- Дегустация старорусских деликатесов
- Экскурсия и входные билеты в музее Ф.М. Достоевского
- Экскурсия и входные билеты в Усадьбу средневекового рушанина
- Посещение Соляной пещеры и фиточай
- 2 обеда - включены в стоимость на заезды до 10.08.2024
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно из В. Новгорода/Санкт-Петербурга
- Трансфер от аэропорта и ж/д вокзала и обратно
- Входной билет в Музей ветряной мельницы - 100 руб
- Входной билет на территорию курорта - 50 руб
- Пакет питания (2 обеда) - 1 100 руб., оплачивается с 03.11.24
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
- В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.
- Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.
- 07:00 Отправление от Лиговского проспекта д. 30 (ТЦ Галерея) осуществляется с 10.08.24.
- 07:30 Отправление от станции метро Московская, Демонстрационный проезд.
- Туристы из Москвы могут отправляться из Великого Новгорода на поезде 042Ч в 21:35 (трансфер на ж/д вокзал Великого Новгорода предоставляется) или туристы могут отправляться в Москву из Санкт-Петербурга, Московский вокзал на поездах с отправлением после 23:30.
- Отправление из Старой Руссы в Санкт-Петербург через Великий Новгород по скоростной трассе М11. Ориентировочное время прибытия 22:30.
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Отзывы и рейтинг
С учётом того, что это первый опыт, было беспокойство, что информация по месту размещения придёт мне только на пути к Ижевску. Но в итоге все прошло отлично, спасибо большое!