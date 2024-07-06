Найдено 3 тура в категории « 2-дневные туры » в Старой Руссе, цены от 11 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 🚗 На машине Авторский тур 2 дня Путешествие в Старую Руссу только для вас: воды, усадьбы и солеварня Увидеть дом Достоевского, отведать целебную старорусскую воду и побывать в средневековой усадьбе Начало: Старая Русса, 13:00, заберём вас от вашего отеля 11 500 ₽ за человека 🚶 Пешая Авторский тур 2 дня Минеральные воды и значимые места Старой Руссы: индивидуальный тур Отправиться на выходные в город солеваров и вдохновения и понять, за что полюбил курорт Достоевский Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля 11 500 ₽ за человека 🚶 Пешая Авторский тур 2 дня Город, вдохновивший Достоевского: индивидуальный тур Отправиться в Старую Руссу, где рождались главы романа, и увидеть любимые места и «гнездо» писателя Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля 14 500 ₽ за человека Все туры Старой Руссы

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