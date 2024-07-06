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Авторский тур
2 дня
Путешествие в Старую Руссу только для вас: воды, усадьбы и солеварня
Увидеть дом Достоевского, отведать целебную старорусскую воду и побывать в средневековой усадьбе
Начало: Старая Русса, 13:00, заберём вас от вашего отеля
6 июля в 13:00
7 июля в 13:00
11 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Минеральные воды и значимые места Старой Руссы: индивидуальный тур
Отправиться на выходные в город солеваров и вдохновения и понять, за что полюбил курорт Достоевский
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля
6 июля в 13:00
9 июля в 13:00
11 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Город, вдохновивший Достоевского: индивидуальный тур
Отправиться в Старую Руссу, где рождались главы романа, и увидеть любимые места и «гнездо» писателя
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля
9 июля в 13:00
11 июля в 13:00
14 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «2-дневные туры»
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