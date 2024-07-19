Между Санкт-Петербургом и Москвой расположился провинциальный курорт с минеральными водами, уютной набережной, где любил гулять Достоевский, и древнейшими памятниками архитектуры и культуры — Старая Русса. Город привлекает не только неспешным

ритмом жизни, но и царящим здесь русским духом. Рассмотрим предметы быта, найденные на этой земле артефакты и главную святыню. Увидим вдохновлявшие Достоевского места, отведаем выпечки и варенья с чаем в доме писателя и попробуем воду из источника.

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание тура

Организационные детали

Из Санкт-Петербурга до Старой Руссы удобнее всего добираться на личном автомобиле (300 км). Другой вариант — на автобусе/маршрутке (около 5 часов). Поможем забронировать. О необходимости важно сообщить заранее.

Из Москвы в Старую Руссу рекомендуем добираться на поезде (в пути 8-10 часов).