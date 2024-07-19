Описание тура
Организационные детали
Из Санкт-Петербурга до Старой Руссы удобнее всего добираться на личном автомобиле (300 км). Другой вариант — на автобусе/маршрутке (около 5 часов). Поможем забронировать. О необходимости важно сообщить заранее.
Из Москвы в Старую Руссу рекомендуем добираться на поезде (в пути 8-10 часов).
Проживание. В семейном отеле «Санта Русса» 3* в 2-3-местных стандартных номерах. Возможно 1-местное размещение за доплату. Отель находится в 3-этажном особняке с колоннами и балюстрадой в туристическом районе. На территории есть беседки, зоны отдыха и живой уголок с морскими свинками и кроликом. По желанию и за доплату возможно размещение на курорте с аквацентром «Старая Русса» и в санатории «Полисть».
*Фото отеля взяты с сайта ostrovok.ru
Питание. Включены завтраки и обед с местными блюдами в ресторане города. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Дети. С любого возраста. Дети до 4 лет бесплатно (без предоставления отдельного спального места и питания). Участие детей от 4 лет до 14 лет включительно со скидкой при размещении в номере с родителями на дополнительном месте — 9 250 руб.
Уровень сложности. Все экскурсии пешеходные. Запланированы остановки на отдых.
Программа тура по дням
Заезд
Заселение в отель с 20:00. При необходимости, встретим вас на ж. -д. вокзале.
В Старую Руссу из Санкт-Петербурга удобнее всего доехать на личном автомобиле (300 км). Другой вариант — на автобусе/маршрутке (бронируется по запросу, в пути около 5 часов). Из Москвы в Старую Руссу рекомендуем добираться поездом (в пути 8-10 часов).
Минеральная вода Старой Руссы и в гостях у Достоевского
После завтрака состоится встреча с представителем нашей команды (10:00). Далее вы отправитесь на обзорную пешеходную экскурсию по курортной Старой Руссе. Прогуляетесь по реликтовому парку, познакомитесь с историей города, славящегося с 19 века своими минеральными источниками, и увидите самый большой в Европе самоизливающийся минеральный фонтан. И, конечно, попробуете воду в Питьевой галерее.
Познакомитесь с любимыми местами Достоевского в городе, посетите смотровые площадки и храм Георгия Победоносца, где находится главная святыня Старой Руссы. В этой церкви Достоевские крестили младшего сына Алексея.
В 14:00 запланирована остановка на обед в кафе (за доплату).
Экскурсия продолжится в доме-музее Фёдора Михайловича Достоевского (16:00) — это самое известное здание города. Именно здесь в кабинете на втором этаже создавались главы романа «Братья Карамазовы». Для вас будет проведена театрализованная гастрономическая программа с чайной церемонией. Вы отведаете гостинцев из купеческой лавки 19 века, старорусской выпечки, варенья ручной работы и узнаете рецепт любимого напитка Достоевского.
Самостоятельное возвращение в отель после 17:30.
Город солеваров, местные блюда и значимые памятники
В 10:00 продолжим знакомиться с достопримечательностями города на пешеходной экскурсии. Посетим частный музей «Усадьба средневекового рушанина», главным объектом которого является солеварня. Здесь представлены найденные на территории Старой Руссы артефакты. Вы рассмотрите точные копии-реконструкции построек того времени и предметы быта, узнаете о процессе выпаривания соли из воды старорусских минеральных источников и прочувствуете атмосферу древнерусского города.
Зайдём в Старорусский краеведческий музей, расположившийся на территории Спасо-Преображенского бывшего мужского монастыря. Поднимемся на водонапорную башню — памятник гражданской архитектуры 20 века. Полюбуемся городом с высоты и сделаем паузу на обед в одном из лучших заведений Старой Руссы, где отведаем местных блюд.
Затем отправимся на автобусную экскурсию к Царицынскому источнику, сыгравшему не малую роль в городе солеваров. Послушаем рассказ о промысле, происхождении названия, сможем набрать минеральной воды и искупаться.
Завершится тур после 17:30. Трансфер до ж. -д. вокзала включён в стоимость и организуется по запросу.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-3-местный номер (за одного)
|16 100 ₽
|1-местный номер
|17 900 ₽
|Ребёнок 4-14 лет
|8 050 ₽
|Ребёнок до 4 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и один обед
- Трансфер от ж. - д. вокзала до отеля и обратно (по запросу)
- Экскурсии по программе
- Посещение музеев и входные билеты
- Театрализованная гастрономическая программа в доме-музее Достоевского
Что не входит в цену
- Проезд до Старой Руссы и обратно в ваш город
- Остальное питание
- 1-местное размещение в отеле «Санта Русса» - стоимость тура составит 17 900 руб
- Размещение в 2-местном номере повышенной комфортности - стоимость тура составит от 18 500 руб. за человека