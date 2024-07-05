Авторский тур
3 дня
Старая Русса глазами Достоевского с аудиоспектаклем и дегустациями
Посетить «гнездо» писателя, погулять по городу со страниц романа и попробовать любимые блюда героев
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса или холл отеля, после ...
5 июля в 20:00
12 июля в 20:00
16 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Минеральные воды и значимые места Старой Руссы: индивидуальный тур
Отправиться на выходные в город солеваров и вдохновения и понять, за что полюбил курорт Достоевский
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля
29 июня в 13:00
2 июля в 13:00
11 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Город, вдохновивший Достоевского: индивидуальный тур
Отправиться в Старую Руссу, где рождались главы романа, и увидеть любимые места и «гнездо» писателя
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля
2 июля в 13:00
4 июля в 13:00
14 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Групповые»
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