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🚶 Пешая Авторский тур 3 дня Старая Русса глазами Достоевского с аудиоспектаклем и дегустациями Посетить «гнездо» писателя, погулять по городу со страниц романа и попробовать любимые блюда героев Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса или холл отеля, после ... 16 500 ₽ за человека 🚶 Пешая Авторский тур 2 дня Минеральные воды и значимые места Старой Руссы: индивидуальный тур Отправиться на выходные в город солеваров и вдохновения и понять, за что полюбил курорт Достоевский Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля 11 500 ₽ за человека 🚶 Пешая Авторский тур 2 дня Город, вдохновивший Достоевского: индивидуальный тур Отправиться в Старую Руссу, где рождались главы романа, и увидеть любимые места и «гнездо» писателя Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля 14 500 ₽ за человека Все туры Старой Руссы

Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Групповые»

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