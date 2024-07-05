На ноябрьские праздники – туры в Старой Руссе

Найдено 3 тура в категории «На ноябрьские праздники» в Старой Руссе, цены от 11 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
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По популярности
Старая Русса глазами Достоевского: тур с аудиоспектаклем и дегустациями
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
Старая Русса глазами Достоевского: тур с аудиоспектаклем и дегустациями
Посетить «гнездо» писателя, погулять по городу со страниц романа и попробовать любимые блюда героев
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса или холл отеля, после ...
5 июля в 20:00
12 июля в 20:00
16 500 за человека
Минеральные воды и значимые места Старой Руссы: индивидуальный тур
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
Минеральные воды и значимые места Старой Руссы: индивидуальный тур
Отправиться на выходные в город солеваров и вдохновения и понять, за что полюбил курорт Достоевский
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля
2 июля в 13:00
4 июля в 13:00
11 500 за человека
Город, вдохновивший Достоевского: индивидуальный тур
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
Город, вдохновивший Достоевского: индивидуальный тур
Отправиться в Старую Руссу, где рождались главы романа, и увидеть любимые места и «гнездо» писателя
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля
2 июля в 13:00
4 июля в 13:00
14 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «На ноябрьские праздники»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Старая Русса глазами Достоевского: тур с аудиоспектаклем и дегустациями
  2. Минеральные воды и значимые места Старой Руссы: индивидуальный тур
  3. Город, вдохновивший Достоевского: индивидуальный тур
Сколько стоит тур в Старой Руссе в июне 2024
Сейчас в Старой Руссе в категории "На ноябрьские праздники" можно забронировать 3 тура от 11 500 до 16 500.
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