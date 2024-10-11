В декабре – туры в Старой Руссе

Найдено 3 тура в категории «В декабре» в Старой Руссе, цены от 11 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Город, вдохновивший Достоевского: индивидуальный тур
Пешая
1 отзыв
2 дня
Город, вдохновивший Достоевского: индивидуальный тур
Отправиться в Старую Руссу, где рождались главы романа, и увидеть любимые места и «гнездо» писателя
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля
5 ноя в 13:00
6 ноя в 13:00
14 500 за человека
Старая Русса глазами Достоевского: тур с аудиоспектаклем и дегустациями
Пешая
3 дня
Старая Русса глазами Достоевского: тур с аудиоспектаклем и дегустациями
Посетить «гнездо» писателя, погулять по городу со страниц романа и попробовать любимые блюда героев
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса или холл отеля, после ...
8 ноя в 20:00
15 ноя в 20:00
16 500 за человека
Минеральные воды и значимые места Старой Руссы: индивидуальный тур
Пешая
2 дня
Минеральные воды и значимые места Старой Руссы: индивидуальный тур
Отправиться на выходные в город солеваров и вдохновения и понять, за что полюбил курорт Достоевский
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля
Завтра в 13:00
4 ноя в 13:00
11 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алиса
    11 октября 2024
    Город, вдохновивший Достоевского: индивидуальный тур
    Недели 3 назад я начала слушать в аудио-формате "Братьев Карамазовых" и, увидив эту экскурсию поняла, что именно она поможет мне
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    углубить моё восприятие романа. Так оно и получилось☺ Хочу особенно поблагодарить организатора Яну, она оказывала всестороннюю поддержку - от трансфера с жд вокзала и проживания до выстраивания плана экскурсий в соответствии с моими пожеланиями🙌🏻 Так помимо музея Достоевского я побывала в Музее романа "Братья Карамазовы" и познакомилась с гастрономическими пристрастиями Ф. М. в ресторане "Карамазовы" на дегустации сета "Достоевский". Старая Русса показалась мне гостеприимным, чистым и уютным городом с богатой историей. Думаю, что вернусь сюда снова🙂

Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «В декабре»

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  3. Минеральные воды и значимые места Старой Руссы: индивидуальный тур
Сколько стоит тур в Старой Руссе в ноябре 2024
Сейчас в Старой Руссе в категории "В декабре" можно забронировать 3 тура от 11 500 до 16 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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