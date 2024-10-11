2 дня
Город, вдохновивший Достоевского: индивидуальный тур
Отправиться в Старую Руссу, где рождались главы романа, и увидеть любимые места и «гнездо» писателя
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля
5 ноя в 13:00
6 ноя в 13:00
14 500₽ за человека
3 дня
Старая Русса глазами Достоевского: тур с аудиоспектаклем и дегустациями
Посетить «гнездо» писателя, погулять по городу со страниц романа и попробовать любимые блюда героев
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса или холл отеля, после ...
8 ноя в 20:00
15 ноя в 20:00
16 500₽ за человека
2 дня
Минеральные воды и значимые места Старой Руссы: индивидуальный тур
Отправиться на выходные в город солеваров и вдохновения и понять, за что полюбил курорт Достоевский
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля
Завтра в 13:00
4 ноя в 13:00
11 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлиса11 октября 2024Недели 3 назад я начала слушать в аудио-формате "Братьев Карамазовых" и, увидив эту экскурсию поняла, что именно она поможет мне
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «В декабре»
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