Полезная информация о Старом Осколе
Что нужно знать о Старом Осколе: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Старом Осколе
00:3028
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Старый Оскол
|По-английски
|Staryy Oskol
|Население города
|226 977 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|139 м. от уровня моря