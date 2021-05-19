Всё о Старом Осколе

Полезная информация о Старом Осколе

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Местное время в Старом Осколе
00:3028
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаСтарый Оскол
По-английскиStaryy Oskol
Население города226 977 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота139 м. от уровня моря

Где находится Старый Оскол на карте

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