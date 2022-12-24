Узнайте Армавир с абсолютно новой стороны! На аудиоэкскурсии по городу вы будете не просто слушателем, а настоящим исследователем.
Вы станете героем прямого эфира радиопередачи «Нити». Вместе с историком и радиоведущими вы изучите прошлое, настоящее и будущее города. Гуляя по тем местам, где всё начиналось, и наблюдая, как развивался Армавир.
Это не просто экскурсия, а история — о мечтах и думах простых горожан нескольких столетий. Тех, кто строил дома, благоустраивал парки, украшал скверы. Как город стал таким красивым? И каким он станет через много лет?
На прогулке по улицам и паркам вы поучаствуете в диалоге с городом и станете свидетелем различных эпох.
Как только вы наденете наушники, вы станете полноправным героем радиоэфира. Вместе с ведущей, корреспондентом и историком вы исследуете город и попытаетесь ответить на вопрос: какой он, любимый Армавир?
Иммерсивная арт-прогулка подойдёт всем, кто ищет новые формы познания города. Авторский текст, мощный саунд-дизайн и глубокие голоса актёров создают атмосферу, в которой вы станете частью представления, а улицы послужат декорациями.
Следуйте за голосом – и вам откроются тайны этого города!
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).