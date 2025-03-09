Необычное путешествие по Ставрополю ждет вас! Наденьте наушники и следуйте за проводником, чтобы узнать о городе больше. Вы пройдете по Крепостной горе, улице Карла Маркса, посетите храм и парк Барятинского.
5 причин купить эту экскурсию
- 🎧 Уникальный формат спектакля-променада
- 🏛 Исторические места и их тайны
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🌧 Экскурсия проводится в любую погоду
- 🎭 Интерактивные элементы и активности
Что можно увидеть
- Крепостная гора
- Улица Карла Маркса
- Храм
- Парк Барятинского
- Фундамент шефского дома
- Памятник Хетагурову
- Герб
Описание экскурсии
Вы окажетесь в самом центре — на Крепостной горе. Пройдёте по улице Карла Маркса, зайдёте на территорию храма с трагической и яркой судьбой и прогуляетесь по парку Барятинского. Увидите фундамент шефского дома, памятник Хетагурову и герб. И узнаете:
- Когда был основан город и при чём тут синагога, «Хоперская палатка» и казаки
- Почему железная дорога прошла мимо Ставрополя и какую роль в этом истории сыграла жадность
- Как по-особенному здоровались казаки (не только узнаете, но ещё и сами попробуете это сделать)
- Кто повлиял на ход битвы под Москвой и как с этим связан Ставрополь
- Какое техническое чудо сотворил инженер Чернов в 19 веке и почему это было очень дорого
- Правда ли, что в Ставрополе можно встретить дельфинов (да, это место умеет удивлять!)
Организационные детали
- Экскурсия-спектакль длится 75 минут
- Желательно, чтобы руки были свободны — вас ждёт много активностей
- Мы рекомендуем прогулку для взрослых и детей с 7 лет, но не против гостей младшего возраста. Пожалуйста, если с вами будут дети до 7 лет, отметьте это при бронировании
- Если вдруг дождь, мы не отменяем экскурсию. Захватите с собой дождевик, погода бывает переменчивой!
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
во вторник и четверг в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1000 ₽
|Дети 8-12 лет
|800 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Крепостной горе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ставрополе
Провели экскурсии для 2030 туристов
Делаем всё с душой и заботой для путешественников с 2005 года. По нашему маршруту вы идёте сверху вниз и всегда являетесь частью событий, а не просто зрителем со стороны. Переходите через века с нами, и мы уверены — вас удивит это путешествие!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталия
9 мар 2025
Мне очень понравилась экскурсия по Ставрополю. Узнала много нового и интересного! Погода была великолепная, много ходили! Анна- прекрасный организатор, очень приветливый человек! Коммуникация проходила замечательно! Чтец- профессиональный артист, озвучка делала экскурсию спектаклем, в котором экскурсанты становятся зрителями и участниками одновременно! Рекомендую!
Е
Евгений
24 фев 2025
очень познавательная экскурсия, узнали много нового о родном городе. думали, что нас уже нечем удивить
Алексей
24 фев 2025
Это не просто познавательно, это интригующе и весело, это по истине погружение в прошлое и настоящее города. Рекомендую 100%
О
Ольга
19 фев 2025
Очень интересный формат! Честно скажу, по началу отнеслись скептически, но через 10 минут мы свое мнение поменяли! Очень душевно, познавательно, интересно! Ребята организаторы молодцы! Отдельная благодарность автору!!! Теперь Ставрополь любим еще больше! Спасибо!!!
О
Олеся
17 фев 2025
Я первый раз попала на экскурсию по историческим местам в таком новом современном формате. Экскурсия с включением элементов интерактива сделали ее очень живой, активной и насыщенной. Благодарю экскурсовода Анну за
К
Крашенинникова
17 фев 2025
Отличная экскурсия
Грамотная организация экскурсии, все по времени, посмотрели все объекты. Озвучка завораживает и отправляет в далекую историю.
Понравилась всей группе, рекомендую!!!
Грамотная организация экскурсии, все по времени, посмотрели все объекты. Озвучка завораживает и отправляет в далекую историю.
Понравилась всей группе, рекомендую!!!
Р
Рыбина
17 фев 2025
Большое спасибо за прекрасно проведённое время!
Очень не обычный формат проведения экскурсии, динамично и не скучно. За качество звука и голоса отдельное спасибо! Чтец прекрасен!
Очень не обычный формат проведения экскурсии, динамично и не скучно. За качество звука и голоса отдельное спасибо! Чтец прекрасен!
Алена
17 фев 2025
Классная история в интересной подаче!
Хотите познакомиться с городом в непринужденном формате, тогда Вам точно сюда.))
Благодарю за отлично проведенное время!
Хотите познакомиться с городом в непринужденном формате, тогда Вам точно сюда.))
Благодарю за отлично проведенное время!
И
Ирина
16 фев 2025
Ребята, это было круто 👍💪. Интересно исторически, душевно, познавательно, увлекательно.
Необычный формат.
Хочу пожелать освоить новые маршруты в таком же духе.
Теперь ваш постоянный клиент).
Необычный формат.
Хочу пожелать освоить новые маршруты в таком же духе.
Теперь ваш постоянный клиент).
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