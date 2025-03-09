Наталия Мне очень понравилась экскурсия по Ставрополю. Узнала много нового и интересного! Погода была великолепная, много ходили! Анна- прекрасный организатор, очень приветливый человек! Коммуникация проходила замечательно! Чтец- профессиональный артист, озвучка делала экскурсию спектаклем, в котором экскурсанты становятся зрителями и участниками одновременно! Рекомендую!

Е Евгений очень познавательная экскурсия, узнали много нового о родном городе. думали, что нас уже нечем удивить

Алексей Это не просто познавательно, это интригующе и весело, это по истине погружение в прошлое и настоящее города. Рекомендую 100%

О Ольга Очень интересный формат! Честно скажу, по началу отнеслись скептически, но через 10 минут мы свое мнение поменяли! Очень душевно, познавательно, интересно! Ребята организаторы молодцы! Отдельная благодарность автору!!! Теперь Ставрополь любим еще больше! Спасибо!!!

О Олеся читать дальше эмоции и незабываемые ощущения, за погружение в историю. Особенно запал в душу подарок, который Анна вручила всем участникам экскурсии: очень ценно и памятно. Организация на высоте👍. Рекомендую и обязательно отправлю своего внука на эту экскурсию. Подрастающему ппоколению точно будет интересен такой необычный способ ищучения истории родного города Я первый раз попала на экскурсию по историческим местам в таком новом современном формате. Экскурсия с включением элементов интерактива сделали ее очень живой, активной и насыщенной. Благодарю экскурсовода Анну за

К Крашенинникова Отличная экскурсия

Грамотная организация экскурсии, все по времени, посмотрели все объекты. Озвучка завораживает и отправляет в далекую историю.

Понравилась всей группе, рекомендую!!!

Р Рыбина Большое спасибо за прекрасно проведённое время!

Очень не обычный формат проведения экскурсии, динамично и не скучно. За качество звука и голоса отдельное спасибо! Чтец прекрасен!

Алена Классная история в интересной подаче!

Хотите познакомиться с городом в непринужденном формате, тогда Вам точно сюда.))

Благодарю за отлично проведенное время!