Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе

Насладитесь уникальным путешествием по Ставрополю, надев наушники и следуя за проводником. Откройте для себя тайны города и его удивительные истории
Необычное путешествие по Ставрополю ждет вас! Наденьте наушники и следуйте за проводником, чтобы узнать о городе больше. Вы пройдете по Крепостной горе, улице Карла Маркса, посетите храм и парк Барятинского.
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Узнаете о роли города в битве под Москвой, железной дороге и инженерных чудесах. Путешествие подойдет для взрослых и детей с 7 лет. В дождливую погоду экскурсия не отменяется, так что захватите дождевик

5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎧 Уникальный формат спектакля-променада
  • 🏛 Исторические места и их тайны
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🌧 Экскурсия проводится в любую погоду
  • 🎭 Интерактивные элементы и активности
Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
Ближайшие даты:
18
мар20
мар27
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апр3
апр8
апр10
апр
Время начала: 11:00

Что можно увидеть

  • Крепостная гора
  • Улица Карла Маркса
  • Храм
  • Парк Барятинского
  • Фундамент шефского дома
  • Памятник Хетагурову
  • Герб

Описание экскурсии

Вы окажетесь в самом центре — на Крепостной горе. Пройдёте по улице Карла Маркса, зайдёте на территорию храма с трагической и яркой судьбой и прогуляетесь по парку Барятинского. Увидите фундамент шефского дома, памятник Хетагурову и герб. И узнаете:

  • Когда был основан город и при чём тут синагога, «Хоперская палатка» и казаки
  • Почему железная дорога прошла мимо Ставрополя и какую роль в этом истории сыграла жадность
  • Как по-особенному здоровались казаки (не только узнаете, но ещё и сами попробуете это сделать)
  • Кто повлиял на ход битвы под Москвой и как с этим связан Ставрополь
  • Какое техническое чудо сотворил инженер Чернов в 19 веке и почему это было очень дорого
  • Правда ли, что в Ставрополе можно встретить дельфинов (да, это место умеет удивлять!)

Организационные детали

  • Экскурсия-спектакль длится 75 минут
  • Желательно, чтобы руки были свободны — вас ждёт много активностей
  • Мы рекомендуем прогулку для взрослых и детей с 7 лет, но не против гостей младшего возраста. Пожалуйста, если с вами будут дети до 7 лет, отметьте это при бронировании
  • Если вдруг дождь, мы не отменяем экскурсию. Захватите с собой дождевик, погода бывает переменчивой!
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды
Остались вопросы?

во вторник и четверг в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1000 ₽
Дети 8-12 лет800 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Крепостной горе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Наталия
9 мар 2025
Мне очень понравилась экскурсия по Ставрополю. Узнала много нового и интересного! Погода была великолепная, много ходили! Анна- прекрасный организатор, очень приветливый человек! Коммуникация проходила замечательно! Чтец- профессиональный артист, озвучка делала экскурсию спектаклем, в котором экскурсанты становятся зрителями и участниками одновременно! Рекомендую!
Е
24 фев 2025
очень познавательная экскурсия, узнали много нового о родном городе. думали, что нас уже нечем удивить
Алексей
24 фев 2025
Это не просто познавательно, это интригующе и весело, это по истине погружение в прошлое и настоящее города. Рекомендую 100%
О
19 фев 2025
Очень интересный формат! Честно скажу, по началу отнеслись скептически, но через 10 минут мы свое мнение поменяли! Очень душевно, познавательно, интересно! Ребята организаторы молодцы! Отдельная благодарность автору!!! Теперь Ставрополь любим еще больше! Спасибо!!!
О
17 фев 2025
Я первый раз попала на экскурсию по историческим местам в таком новом современном формате. Экскурсия с включением элементов интерактива сделали ее очень живой, активной и насыщенной. Благодарю экскурсовода Анну за
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эмоции и незабываемые ощущения, за погружение в историю. Особенно запал в душу подарок, который Анна вручила всем участникам экскурсии: очень ценно и памятно. Организация на высоте👍. Рекомендую и обязательно отправлю своего внука на эту экскурсию. Подрастающему ппоколению точно будет интересен такой необычный способ ищучения истории родного города

К
17 фев 2025
Отличная экскурсия
Грамотная организация экскурсии, все по времени, посмотрели все объекты. Озвучка завораживает и отправляет в далекую историю.
Понравилась всей группе, рекомендую!!!
Отличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсияОтличная экскурсия
Р
17 фев 2025
Большое спасибо за прекрасно проведённое время!
Очень не обычный формат проведения экскурсии, динамично и не скучно. За качество звука и голоса отдельное спасибо! Чтец прекрасен!
Алена
17 фев 2025
Классная история в интересной подаче!
Хотите познакомиться с городом в непринужденном формате, тогда Вам точно сюда.))
Благодарю за отлично проведенное время!
И
16 фев 2025
Ребята, это было круто 👍💪. Интересно исторически, душевно, познавательно, увлекательно.
Необычный формат.
Хочу пожелать освоить новые маршруты в таком же духе.
Теперь ваш постоянный клиент).

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