Отзыв на: Ставрополь сквозь века Е Евгения 5 Очень интересная экскурсия, потрясающая подготовка! Мы просили Олега дополнительно показать старинные мосты в Ставрополе. Всё было сделано в лучшем виде. Ребёнок под впечатлением. Рекомендую и желаю успеха!

Отзыв на: Ставрополь сквозь века А Анастасия 5 Благодарю Олега за знакомство со Ставрополем. Прекрасный знаток города, интересный рассказчик. Прекрасно структурирован материал, все доступно. Много наглядного иллюстративного материала. Процветания!

Отзыв на: Ставрополь сквозь века И Ирина 5 Сегодня получила замечательную Индивидуальную экскурсию по местам зарождения и развития Ставрополя. Очень полная подача материала с показом фотографий объектов в разные времена. Олег-очень Интересный рассказчик. Любит свое дело. Огромное спасибо.

Отзыв на: Добро пожаловать в Ставрополь! Г Галина 5 Спасибо, Ольга, за прекрасную экскурсию по прекрасному городу! С хорошим экскурсоводом начинаешь понимать и чувствовать город. Вы просто влюбляете гостей в этот красивый, уютный, чистый, зелёный, цветущий город. Как жаль, что здесь очень мало железнодорожных и авиа направлений. Ставрополь и его окрестности вполне могли бы быть туристическими жемчужинами. Желаю Ставрополю стать такой жемчужиной!

О Олег 5 Анастасия, подходит к своему делу профессиональной и с душой! Очень хороший рассказчик, экскурсия идёт на позитивной волне и с чувством юмора! Главное Анастасия ведёт рассказ не зазубринно, а от себя, как-будто берет вас за руку, и шагает с вами по истории столетней давности. Очень захватывающе! Анастасия разносторонний, очень приятный и светлый человек, настоящий профессионал своего дела! Пикник который устраивает Анастасия, очень вкусный и интересный! Благодарю вас за экскурсию!

Отзыв на: Добро пожаловать в Ставрополь! О Оксана 4 Отличная экскурсия, чтобы получить первое впечатление о городе, его истории, основных достопримечательностях и местах, которые потом можно посетить самостоятельно. Ольга за 1, 5 часа рассказала нам много информации обо всех объектах по маршруту экскурсии, но, правда, достаточно сухо и лаконично, без интересных фактов, которые бы помогли её запомнить и в дальнейшем пересказать друзьям и знакомым, чтобы заинтересовать их приехать в Ставрополь. Не смотря на то, что Ставрополь мы посетили проездом, он нашей семье очень понравился, и в этом далеко не последнюю роль сыграла проведенная Ольгой экскурсия.

Отзыв на: Добро пожаловать в Ставрополь! Т Татьяна 5 Спасибо гиду Ольге за экскурсию! Все очень доступно, понятно, с привлечением дополнительных материалов (старые фотографии домов и улиц Ставрополя). Очень грамотный и знающий гид. Вежлива, тактична. Полтора часа экскурсии пролетели как миг:))

Л Любовь 5 Очень понравилось)

О Оксана 5 С Настей прогулялись к немецкому мосту. Прогулка очень приятная, информация интересная, погода отличная, чай вкусный))). Получили положительные эмоции от общения. Настя выкладывается на 100%, не утаит по экскурсионной теме ничего. Наш рекомендасьон!