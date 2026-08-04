Индивидуальная
до 4 чел.
Крепость Ставрополь. Казачье наследие
Познакомиться с северокавказской историей казачества в компании профессионального исследователя
Начало: В районе Тифлисских ворот
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 4950 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
Насладитесь уникальным путешествием по Ставрополю, надев наушники и следуя за проводником. Откройте для себя тайны города и его удивительные истории
Начало: На Крепостной горе
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
11 авг в 12:00
13 авг в 12:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
От крепости до проспектов: дорогами Ставрополя
Погрузиться в историю и современность города на одном маршруте
Начало: На Крепостной горе
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от 9800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
Прогуляться по центру с местным жителем и открыть любопытные факты, неизвестные даже ставропольцам
Начало: На Крепостной горе
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
от 3450 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Неповторимый Ставрополь
Прогулка по Ставрополю откроет перед вами его историю и архитектуру. Узнайте о ключевых местах и людях, оставивших след в этом городе
Начало: На Крепостной горе
15 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 17 чел.
Ставрополь сквозь века
Погулять по центру города и погрузиться в его богатую историю
Начало: На Крепостной горе
17 авг в 10:00
18 авг в 10:00
от 5340 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Ставрополь на авто
Насыщенная обзорная экскурсия с погружением в прошлое и настоящее города
Начало: По программе экскурсии - НА КРЕПОСТНОЙ ГОРЕ. Друго...
17 авг в 10:00
18 авг в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Крепость Ставрополь! Казачье наследие города
Погрузитесь в атмосферу казачьего Ставрополя, исследуя его исторические улицы и легендарные памятники. Узнайте больше о знаменитых личностях
Начало: Ул. Карла Маркса Тифлиские ворота
Расписание: по договоренности
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Ставрополь: Юг, который вы не знали
Начало: Ставрополь
11 авг в 16:30
13 авг в 16:30
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по старому городу
Прогулка по старинным проспектам Ставрополя, где оживают истории о масонах и легендарных личностях. Увидим Тифлисские ворота и Бульвар Ермолова
Начало: Ул. Карла Маркса Тифлисские ворота
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
Ставрополь: аудиоэкскурсия по историческому центру столицы Кавказа
Начало: Проспект Октябрьской Революции, 2
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
1040 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Отличная экскурсия в интересном и очень удобном формате - часть маршрута проходит пешком, часть на автомобиле. За несколько часов удалось
Вам был полезен этот отзыв?
Евгений-историк по образованию, обладает обширными знаниями, рассказывает интересно. Хорошая, грамотная речь. Приятный в общении. Экскурсия понравилась нам с мужем и нашим друзьям из Питера. Рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Благодарю за экскурсию! Замечательное погружение получилось! Главное не стесняться и быть на одной волне с Переходом. Были смешные и наивные
Вам был полезен этот отзыв?
И
Большое спасибо Максиму за познавательную и увлекательную экспкурсию. Программа хорошо сбалансирована и включает в себя знакомство с историей и архитектурой
Вам был полезен этот отзыв?
Огромное спасибо Максиму за познавательную экскурсию, были с детьми, все доступно.
Вам был полезен этот отзыв?
На экскурсии были с мужем. Нам понравился формат, запись аудиогида была качественная, увлекательная и интересная. Наш экскурсовод Оксана также была включена в процесс и направляла нас по ходу экскурсии. Узнали много интересных фактов о городе. Экскурсию однозначно рекомендуем к посещению.
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия насыщенная, структурированная. Видно, что Евгений - грамотный специалист, владеющий материалом. В ходе экскурсии были и дополнительные исторические справки, и
+3
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасная экскурсия, погружающая в мир новых фактов и открытий о Ставрополе! Удивительное – рядом:)
Созерцать красоту улиц и цветений, воображать себя
Созерцать красоту улиц и цветений, воображать себя
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Это было потрясающе! Безумно интересно! Я как будто по новому посмотрела на свой родной город!
Благодарю экскурсовода Анну, которая прекрасно погружает
Благодарю экскурсовода Анну, которая прекрасно погружает
Вам был полезен этот отзыв?
отличная экскурсия, отличный экскурсовод, нам с семьёй все очень понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 252 отзыва в Ставрополе
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю
Самые популярные экскурсии в Ставрополе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11:
Что посмотреть в Ставрополе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Ставрополю в августе 2026
Сейчас в Ставрополе можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1000 до 9800. Туристы уже оставили гидам 252 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Ищете незабываемые экскурсии из Ставрополя? Наша подборка предлагает лучшие варианты для путешественников любого возраста. Откройте для себя уникальные достопримечательности Ставрополя в 2026 году вместе с опытными гидами. Узнайте цены, читайте отзывы и выбирайте экскурсию, которая подарит вам незабываемые впечатления от посещения этого живописного края