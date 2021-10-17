Экскурсии Ставрополя

Все экскурсии в Ставрополе

Доступно 7 экскурсий 🚌 в Ставрополе на 2021 год, 39 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Потерянный Ставрополь Михаила Лермонтова
5
6
3 000
за 1 чел.
Потерянный Ставрополь Михаила Лермонтова
понедельник-воскресенье с 10:00 до 18:00
Ставрополь: аудиоэкскурсия по историческому центру столицы Кавказа
Индивидуальная экскурсия
590
за 1 чел.
Ставрополь: аудиоэкскурсия по историческому центру столицы Кавказа
Вы можете выбрать любое удобное время
Добро пожаловать в Ставрополь!
4.8
28
1ч 30м
500
за 1 чел.
Добро пожаловать в Ставрополь!
Получить общее представление о городе на короткой пешеходной экскурсии по историческому центру
в понедельник, вторник и воскресенье в 10:15, в среду в 11:00, в пятницу в 10:15 и 13:00
Ставрополь сквозь века
Индивидуальная экскурсия
5
3
1ч 30м
520
за 1 чел.
Ставрополь сквозь века
Погулять по центру города и погрузиться в его богатую историю
Путешествие к родникам с целебной водой
500
за 1 чел.
Путешествие к родникам с целебной водой
Побывать на источниках жизни Ставрополя, поправить здоровье и отдохнуть от городской суеты
в понедельник и пятницу в 15:30, в среду в 14:00
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
5
1
2 500
за 1 чел.
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
в четверг и пятницу в 09:30, в субботу и воскресенье в 09:00
Ставрополь Михаила Лермонтова
Индивидуальная экскурсия
5
1
2 400
за 1-8 чел.
Ставрополь Михаила Лермонтова
Перенестись в XIX столетие, вспоминая биографию поэта и осматривая знаковые памятники

Последние отзывы «Экскурсии Ставрополя»

  • Отзыв на: Ставрополь сквозь века
    Е
    Евгения
    17 октября 2021
    5
    Очень интересная экскурсия, потрясающая подготовка! Мы просили Олега дополнительно показать старинные мосты в Ставрополе. Всё было сделано в лучшем виде. Ребёнок под впечатлением. Рекомендую и желаю успеха!
  • Отзыв на: Ставрополь сквозь века
    А
    Анастасия
    10 октября 2021
    5
    Благодарю Олега за знакомство со Ставрополем. Прекрасный знаток города, интересный рассказчик. Прекрасно структурирован материал, все доступно. Много наглядного иллюстративного материала. Процветания!
  • Отзыв на: Ставрополь сквозь века
    И
    Ирина
    9 октября 2021
    5
    Сегодня получила замечательную Индивидуальную экскурсию по местам зарождения и развития Ставрополя. Очень полная подача материала с показом фотографий объектов в разные времена. Олег-очень Интересный рассказчик. Любит свое дело. Огромное спасибо.
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Ставрополь!
    Г
    Галина
    23 августа 2021
    5
    Спасибо, Ольга, за прекрасную экскурсию по прекрасному городу! С хорошим экскурсоводом начинаешь понимать и чувствовать город. Вы просто влюбляете гостей в этот красивый, уютный, чистый, зелёный, цветущий город. Как жаль, что здесь очень мало железнодорожных и авиа направлений. Ставрополь и его окрестности вполне могли бы быть туристическими жемчужинами. Желаю Ставрополю стать такой жемчужиной!
  • О
    Олег
    9 августа 2021
    5
    Анастасия, подходит к своему делу профессиональной и с душой! Очень хороший рассказчик, экскурсия идёт на позитивной волне и с чувством юмора! Главное Анастасия ведёт рассказ не зазубринно, а от себя, как-будто берет вас за руку, и шагает с вами по истории столетней давности. Очень захватывающе! Анастасия разносторонний, очень приятный и светлый человек, настоящий профессионал своего дела! Пикник который устраивает Анастасия, очень вкусный и интересный! Благодарю вас за экскурсию!
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Ставрополь!
    О
    Оксана
    6 июля 2021
    4
    Отличная экскурсия, чтобы получить первое впечатление о городе, его истории, основных достопримечательностях и местах, которые потом можно посетить самостоятельно. Ольга за 1, 5 часа рассказала нам много информации обо всех объектах по маршруту экскурсии, но, правда, достаточно сухо и лаконично, без интересных фактов, которые бы помогли её запомнить и в дальнейшем пересказать друзьям и знакомым, чтобы заинтересовать их приехать в Ставрополь. Не смотря на то, что Ставрополь мы посетили проездом, он нашей семье очень понравился, и в этом далеко не последнюю роль сыграла проведенная Ольгой экскурсия.
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Ставрополь!
    Т
    Татьяна
    15 июня 2021
    5
    Спасибо гиду Ольге за экскурсию! Все очень доступно, понятно, с привлечением дополнительных материалов (старые фотографии домов и улиц Ставрополя). Очень грамотный и знающий гид. Вежлива, тактична. Полтора часа экскурсии пролетели как миг:))
  • Л
    Любовь
    16 мая 2021
    5
    Очень понравилось)
  • О
    Оксана
    13 мая 2021
    5
    С Настей прогулялись к немецкому мосту. Прогулка очень приятная, информация интересная, погода отличная, чай вкусный))). Получили положительные эмоции от общения. Настя выкладывается на 100%, не утаит по экскурсионной теме ничего. Наш рекомендасьон!
  • Отзыв на: Ставрополь Михаила Лермонтова
    В
    Владимир
    14 марта 2021
    5
    Андрей, большое спасибо за экскурсию! Было интересно и необычно.
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