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посетить множество красивых и интересных мест, которые самостоятельно мы бы точно не увидели.



Сложилось впечатление, что Максим знает историю буквально каждого здания в городе. При этом материал подается легко, живо и с юмором - без перегруза датами и фактами, поэтому слушать было действительно интересно.



Маршрут продуман отлично, темп был комфортным, а Максим с удовольствием отвечал на все наши вопросы и делился интересными деталями о городе.



Огромная благодарность Максиму за прекрасную экскурсию! Однозначно рекомендуем всем, кто хочет познакомиться со Ставрополем неформально, интересно и с удовольствием.