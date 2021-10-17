Все экскурсии в Ставрополе
Доступно 7 экскурсий 🚌 в Ставрополе на 2021 год, 39 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
2ч
3 000₽
за 1 чел.
понедельник-воскресенье с 10:00 до 18:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
590₽
за 1 чел.
Вы можете выбрать любое удобное время
1ч 30м
500₽
за 1 чел.
Добро пожаловать в Ставрополь!
Получить общее представление о городе на короткой пешеходной экскурсии по историческому центру
в понедельник, вторник и воскресенье в 10:15, в среду в 11:00, в пятницу в 10:15 и 13:00
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
520₽
за 1 чел.
Ставрополь сквозь века
Погулять по центру города и погрузиться в его богатую историю
1ч
500₽
за 1 чел.
Путешествие к родникам с целебной водой
Побывать на источниках жизни Ставрополя, поправить здоровье и отдохнуть от городской суеты
в понедельник и пятницу в 15:30, в среду в 14:00
6ч
2 500₽
за 1 чел.
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
в четверг и пятницу в 09:30, в субботу и воскресенье в 09:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 400₽
за 1-8 чел.
Ставрополь Михаила Лермонтова
Перенестись в XIX столетие, вспоминая биографию поэта и осматривая знаковые памятники
Последние отзывы «Экскурсии Ставрополя»
- ЕЕвгения17 октября 2021Очень интересная экскурсия, потрясающая подготовка! Мы просили Олега дополнительно показать старинные мосты в Ставрополе. Всё было сделано в лучшем виде. Ребёнок под впечатлением. Рекомендую и желаю успеха!
- ААнастасия10 октября 2021Благодарю Олега за знакомство со Ставрополем. Прекрасный знаток города, интересный рассказчик. Прекрасно структурирован материал, все доступно. Много наглядного иллюстративного материала. Процветания!
- ИИрина9 октября 2021Сегодня получила замечательную Индивидуальную экскурсию по местам зарождения и развития Ставрополя. Очень полная подача материала с показом фотографий объектов в разные времена. Олег-очень Интересный рассказчик. Любит свое дело. Огромное спасибо.
- ГГалина23 августа 2021Спасибо, Ольга, за прекрасную экскурсию по прекрасному городу! С хорошим экскурсоводом начинаешь понимать и чувствовать город. Вы просто влюбляете гостей в этот красивый, уютный, чистый, зелёный, цветущий город. Как жаль, что здесь очень мало железнодорожных и авиа направлений. Ставрополь и его окрестности вполне могли бы быть туристическими жемчужинами. Желаю Ставрополю стать такой жемчужиной!
- ООлег9 августа 2021Анастасия, подходит к своему делу профессиональной и с душой! Очень хороший рассказчик, экскурсия идёт на позитивной волне и с чувством юмора! Главное Анастасия ведёт рассказ не зазубринно, а от себя, как-будто берет вас за руку, и шагает с вами по истории столетней давности. Очень захватывающе! Анастасия разносторонний, очень приятный и светлый человек, настоящий профессионал своего дела! Пикник который устраивает Анастасия, очень вкусный и интересный! Благодарю вас за экскурсию!
- ООксана6 июля 2021Отличная экскурсия, чтобы получить первое впечатление о городе, его истории, основных достопримечательностях и местах, которые потом можно посетить самостоятельно. Ольга за 1, 5 часа рассказала нам много информации обо всех объектах по маршруту экскурсии, но, правда, достаточно сухо и лаконично, без интересных фактов, которые бы помогли её запомнить и в дальнейшем пересказать друзьям и знакомым, чтобы заинтересовать их приехать в Ставрополь. Не смотря на то, что Ставрополь мы посетили проездом, он нашей семье очень понравился, и в этом далеко не последнюю роль сыграла проведенная Ольгой экскурсия.
- ТТатьяна15 июня 2021Спасибо гиду Ольге за экскурсию! Все очень доступно, понятно, с привлечением дополнительных материалов (старые фотографии домов и улиц Ставрополя). Очень грамотный и знающий гид. Вежлива, тактична. Полтора часа экскурсии пролетели как миг:))
- ЛЛюбовь16 мая 2021Очень понравилось)
- ООксана13 мая 2021С Настей прогулялись к немецкому мосту. Прогулка очень приятная, информация интересная, погода отличная, чай вкусный))). Получили положительные эмоции от общения. Настя выкладывается на 100%, не утаит по экскурсионной теме ничего. Наш рекомендасьон!
- Отзыв на: Ставрополь Михаила ЛермонтоваВВладимир14 марта 2021Андрей, большое спасибо за экскурсию! Было интересно и необычно.