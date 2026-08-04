Мои заказы

Экскурсии в Ставрополе

Найдено 11 экскурсий в Ставрополе, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Крепость Ставрополь. Казачье наследие
На машине
2 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Крепость Ставрополь. Казачье наследие
Познакомиться с северокавказской историей казачества в компании профессионального исследователя
Начало: В районе Тифлисских ворот
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 4950 ₽ за всё до 4 чел.
Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
Пешая
1.5 часа
19 отзывов
Групповая
Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
Насладитесь уникальным путешествием по Ставрополю, надев наушники и следуя за проводником. Откройте для себя тайны города и его удивительные истории
Начало: На Крепостной горе
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
11 авг в 12:00
13 авг в 12:00
1000 ₽ за человека
От крепости до проспектов: дорогами Ставрополя
На машине
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
От крепости до проспектов: дорогами Ставрополя
Погрузиться в историю и современность города на одном маршруте
Начало: На Крепостной горе
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от 9800 ₽ за всё до 4 чел.
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
Прогуляться по центру с местным жителем и открыть любопытные факты, неизвестные даже ставропольцам
Начало: На Крепостной горе
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
от 3450 ₽ за человека
Неповторимый Ставрополь
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Неповторимый Ставрополь
Прогулка по Ставрополю откроет перед вами его историю и архитектуру. Узнайте о ключевых местах и людях, оставивших след в этом городе
Начало: На Крепостной горе
15 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 2 чел.
Ставрополь сквозь века
Пешая
2 часа
69 отзывов
Индивидуальная
до 17 чел.
Ставрополь сквозь века
Погулять по центру города и погрузиться в его богатую историю
Начало: На Крепостной горе
17 авг в 10:00
18 авг в 10:00
от 5340 ₽ за всё до 2 чел.
Ставрополь на авто
На машине
3 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Ставрополь на авто
Насыщенная обзорная экскурсия с погружением в прошлое и настоящее города
Начало: По программе экскурсии - НА КРЕПОСТНОЙ ГОРЕ. Друго...
17 авг в 10:00
18 авг в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 2 чел.
Крепость Ставрополь! Казачье наследие города
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Крепость Ставрополь! Казачье наследие города
Погрузитесь в атмосферу казачьего Ставрополя, исследуя его исторические улицы и легендарные памятники. Узнайте больше о знаменитых личностях
Начало: Ул. Карла Маркса Тифлиские ворота
Расписание: по договоренности
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Ставрополь: Юг, который вы не знали
2 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Ставрополь: Юг, который вы не знали
Начало: Ставрополь
11 авг в 16:30
13 авг в 16:30
1500 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по старому городу
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по старому городу
Прогулка по старинным проспектам Ставрополя, где оживают истории о масонах и легендарных личностях. Увидим Тифлисские ворота и Бульвар Ермолова
Начало: Ул. Карла Маркса Тифлисские ворота
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Ставрополь: аудиоэкскурсия по историческому центру столицы Кавказа
Пешая
2 часа
7 отзывов
Аудиогид
Ставрополь: аудиоэкскурсия по историческому центру столицы Кавказа
Начало: Проспект Октябрьской Революции, 2
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
1040 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Макс
От крепости до проспектов: дорогами Ставрополя
Отличная экскурсия в интересном и очень удобном формате - часть маршрута проходит пешком, часть на автомобиле. За несколько часов удалось
читать дальшеуменьшить

посетить множество красивых и интересных мест, которые самостоятельно мы бы точно не увидели.

Сложилось впечатление, что Максим знает историю буквально каждого здания в городе. При этом материал подается легко, живо и с юмором - без перегруза датами и фактами, поэтому слушать было действительно интересно.

Маршрут продуман отлично, темп был комфортным, а Максим с удовольствием отвечал на все наши вопросы и делился интересными деталями о городе.

Огромная благодарность Максиму за прекрасную экскурсию! Однозначно рекомендуем всем, кто хочет познакомиться со Ставрополем неформально, интересно и с удовольствием.

Вам был полезен этот отзыв?
Надежда
Крепость Ставрополь. Казачье наследие
Евгений-историк по образованию, обладает обширными знаниями, рассказывает интересно. Хорошая, грамотная речь. Приятный в общении. Экскурсия понравилась нам с мужем и нашим друзьям из Питера. Рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
Благодарю за экскурсию! Замечательное погружение получилось! Главное не стесняться и быть на одной волне с Переходом. Были смешные и наивные
читать дальшеуменьшить

моменты. А были такие, от которых - мурашки по коже (сцена взрыва колокольни, вечный огонь и письма-треугольники). На каждой новой экскурсии узнаешь об известном месте что-то новое. Благодарим Оксану за то, что была рядом с нами и давала интересные пояснения по ходу. Нам с ребенком 12 лет очень понравилось!

Благодарю за экскурсию! Замечательное погружение получилось! Главное не стесняться и быть на одной волне с Переходом.
Вам был полезен этот отзыв?
И
От крепости до проспектов: дорогами Ставрополя
Большое спасибо Максиму за познавательную и увлекательную экспкурсию. Программа хорошо сбалансирована и включает в себя знакомство с историей и архитектурой
читать дальшеуменьшить

Ставрополя разных периодов. Много занимательных подробностей и полезных рекомендаций. Темп экскурсии комфортный. Рады, что выбрали Максима в качестве гида для первого знакомства с городом)

Вам был полезен этот отзыв?
Леонова
От крепости до проспектов: дорогами Ставрополя
Огромное спасибо Максиму за познавательную экскурсию, были с детьми, все доступно.
Вам был полезен этот отзыв?
Виктория
Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
На экскурсии были с мужем. Нам понравился формат, запись аудиогида была качественная, увлекательная и интересная. Наш экскурсовод Оксана также была включена в процесс и направляла нас по ходу экскурсии. Узнали много интересных фактов о городе. Экскурсию однозначно рекомендуем к посещению.
Вам был полезен этот отзыв?
Марья
Крепость Ставрополь. Казачье наследие
Экскурсия насыщенная, структурированная. Видно, что Евгений - грамотный специалист, владеющий материалом. В ходе экскурсии были и дополнительные исторические справки, и
читать дальшеуменьшить

современные сведения о том или ином участке пути, здании, сооружении и т. д.

Особенно понравилось то, что экскурсовод старается приводить примеры/сравнения относительно понятных группе категорий. К примеру, говоря о ценностях региона, Евгений уточнил, откуда мы, и смог быстро сориентироваться, приведя к сравнению уральскую металлургию (чтобы слушателю тема стала ближе, понятнее).

Благодарим Евгения за интересную и познавательную встречу! Её не смог омрачить даже периодический дождик:)

Рекомендуем!

Экскурсия насыщенная, структурированная. Видно, что Евгений - грамотный специалист, владеющий материалом. В ходе экскурсии были и
Экскурсия насыщенная, структурированная. Видно, что Евгений - грамотный специалист, владеющий материалом. В ходе экскурсии были и
Экскурсия насыщенная, структурированная. Видно, что Евгений - грамотный специалист, владеющий материалом. В ходе экскурсии были и
Экскурсия насыщенная, структурированная. Видно, что Евгений - грамотный специалист, владеющий материалом. В ходе экскурсии были и+3
Экскурсия насыщенная, структурированная. Видно, что Евгений - грамотный специалист, владеющий материалом. В ходе экскурсии были и
Экскурсия насыщенная, структурированная. Видно, что Евгений - грамотный специалист, владеющий материалом. В ходе экскурсии были и
Экскурсия насыщенная, структурированная. Видно, что Евгений - грамотный специалист, владеющий материалом. В ходе экскурсии были и
Вам был полезен этот отзыв?
Маргарита
Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе
Прекрасная экскурсия, погружающая в мир новых фактов и открытий о Ставрополе! Удивительное – рядом:)

Созерцать красоту улиц и цветений, воображать себя
читать дальшеуменьшить

танцующей на балу, любоваться архитектурой, удивляться историческим фактам (и не только), благодарить героев ВОВ за жизнь – всё это можно прожить за 1,5 часа неспешных прогулок … стоит только открыться внутреннему любопытству и новому опыту.

Спасибо организаторам и нашему проводнику Оксане за возможность увидеть город с другой стороны 😊

Прекрасная экскурсия, погружающая в мир новых фактов и открытий о Ставрополе! Удивительное – рядом:)
Прекрасная экскурсия, погружающая в мир новых фактов и открытий о Ставрополе! Удивительное – рядом:)
Прекрасная экскурсия, погружающая в мир новых фактов и открытий о Ставрополе! Удивительное – рядом:)
Прекрасная экскурсия, погружающая в мир новых фактов и открытий о Ставрополе! Удивительное – рядом:)
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Ставрополь: Юг, который вы не знали
Это было потрясающе! Безумно интересно! Я как будто по новому посмотрела на свой родной город!
Благодарю экскурсовода Анну, которая прекрасно погружает
читать дальшеуменьшить

в историю города и детали, которые раскрывают его гораздо глубже! Ты гуляешь по вроде бы знакомым местам, но новые знания дают твоим воспоминаниям заиграть новыми красками и влюбляться в свой город ещё сильнее! А в некоторых местах я оказалась впервые! Мне было очень легко и комфортно, прогулка была просто на одном дыхании и время пролетело очень быстро. Однозначно рекомендую такую экскурсию-прогулку, много ценной и интересной информации, а так же важных исторических событий и фактов подается очень легко и интересно!
Благодарю!

Вам был полезен этот отзыв?
Гикавый
Крепость Ставрополь. Казачье наследие
отличная экскурсия, отличный экскурсовод, нам с семьёй все очень понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 252 отзыва в Ставрополе

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю

Самые популярные экскурсии в Ставрополе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11:
  1. Крепость Ставрополь. Казачье наследие;
  2. Иммерсивный спектакль-променад в Ставрополе;
  3. От крепости до проспектов: дорогами Ставрополя;
  4. Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем;
  5. Неповторимый Ставрополь.
Что посмотреть в Ставрополе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Казанский собор;
  2. Крепостная Гора;
  3. Тифлисские ворота.
Сколько стоит экскурсия по Ставрополю в августе 2026
Сейчас в Ставрополе можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1000 до 9800. Туристы уже оставили гидам 252 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Ищете незабываемые экскурсии из Ставрополя? Наша подборка предлагает лучшие варианты для путешественников любого возраста. Откройте для себя уникальные достопримечательности Ставрополя в 2026 году вместе с опытными гидами. Узнайте цены, читайте отзывы и выбирайте экскурсию, которая подарит вам незабываемые впечатления от посещения этого живописного края