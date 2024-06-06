1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Ставрополь сквозь века
Погулять по центру города и погрузиться в его богатую историю
Начало: На Крепостной горе
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
от 2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
Прогуляться по центру с местным жителем и открыть любопытные факты, неизвестные даже ставропольцам
Начало: На Крепостной горе
Завтра в 14:00
10 июня в 18:00
от 2 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ставрополь Михаила Лермонтова
Перенестись в XIX столетие, вспоминая биографию поэта и осматривая знаковые памятники
Начало: У Тифлисских ворот
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 400₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024Мне было интересно пообщаться с Максимом, получить ответы на интересующие меня вопросы. Очень приятное впечатление осталось от прогулки и экскурсии по вашему замечательно у городу. Спасибо! Ирина.
- РРаиса30 мая 2024Экскурсию проводил Максим, очень приятный и вежливый молодой человек. Отлично знает историю Ставрополья и не только, поэтому было интересно его слушать. Экскурсия прошла очень продуктивно,много узнали интересных фактов. Максима большое спасибо. Рекомендуем его.
- ААня27 мая 2024Олег очень интеллигентен, весь свой двух часовой рассказ он подкреплял визуально. По ходу экскурсии Олег сменил четыре пухлых папки с фото, дополняя своё талантливое повествование. Спасибо!
- ААлёна23 мая 2024Глубокие знания Олега по истории края, грамотная речь, приятный тембр голоса, и время на экскурсии пролетело незаметно. Рекомендую всем.
- ИИнга18 мая 2024Большое спасибо Максиму за увлекательную экскурсию! Максим не только хороший, очень деликатный и основательно подготовленный гид, но и замечательный человек.
- ГГеоргий15 мая 2024Добрый день! Брал как индивидуальную экскурсию. Первый раз в Ставрополе и хотелось узнать побольше истории из уст местного жителя и прекрасного
- ООксана31 октября 2023Андрей провел интереснейшую экскурсию по Пятигорску - рекомендуем
- ЕЕлена22 июля 2023Благодарим Андрея! Все отлично!
- ООльга24 апреля 2023Спасибо Андрею за интересную экскурсию. Маршрут хорошо продуман, рассказ интересен, Единственное, что немного мешало- это слова-паразиты.
Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю в категории «Пешеходные»
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