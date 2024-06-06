Пешие экскурсии-прогулки в Ставрополе с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Ставрополе, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ставрополь сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Ставрополь сквозь века
Погулять по центру города и погрузиться в его богатую историю
Начало: На Крепостной горе
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
от 2 500 за всё до 10 чел.
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
Прогуляться по центру с местным жителем и открыть любопытные факты, неизвестные даже ставропольцам
Начало: На Крепостной горе
Завтра в 14:00
10 июня в 18:00
от 2 200 за всё до 6 чел.
Ставрополь Михаила Лермонтова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Ставрополь Михаила Лермонтова
Перенестись в XIX столетие, вспоминая биографию поэта и осматривая знаковые памятники
Начало: У Тифлисских ворот
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 400 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
    Мне было интересно пообщаться с Максимом, получить ответы на интересующие меня вопросы. Очень приятное впечатление осталось от прогулки и экскурсии по вашему замечательно у городу. Спасибо! Ирина.
  • Р
    Раиса
    30 мая 2024
    Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
    Экскурсию проводил Максим, очень приятный и вежливый молодой человек. Отлично знает историю Ставрополья и не только, поэтому было интересно его слушать. Экскурсия прошла очень продуктивно,много узнали интересных фактов. Максима большое спасибо. Рекомендуем его.
  • А
    Аня
    27 мая 2024
    Ставрополь сквозь века
    Олег очень интеллигентен, весь свой двух часовой рассказ он подкреплял визуально. По ходу экскурсии Олег сменил четыре пухлых папки с фото, дополняя своё талантливое повествование. Спасибо!
  • А
    Алёна
    23 мая 2024
    Ставрополь сквозь века
    Глубокие знания Олега по истории края, грамотная речь, приятный тембр голоса, и время на экскурсии пролетело незаметно. Рекомендую всем.
  • И
    Инга
    18 мая 2024
    Врата Кавказа: знакомство со Ставрополем
    Большое спасибо Максиму за увлекательную экскурсию! Максим не только хороший, очень деликатный и основательно подготовленный гид, но и замечательный человек.
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    Особо хотелось бы отметить, что я опаздывала на нашу встречу на полчаса, но Максим вошёл в положение и подождал меня, ничуть не сократив продолжительность экскурсии. Время, проведённое вместе, вызвало исключительно приятные впечатления.

  • Г
    Георгий
    15 мая 2024
    Ставрополь сквозь века
    Добрый день! Брал как индивидуальную экскурсию. Первый раз в Ставрополе и хотелось узнать побольше истории из уст местного жителя и прекрасного
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    гида. Олег провел экскурсию великолепно, с устным рассказом подкрепленными историческими фотографиями и показом на местности. Экскурсия длится 2 часа, но прошло на одном дыхании, очень интересный исторический экскурс в прошлое города. Экскурсия очень понравилась. Рекомендую эту экскурсию, мне правда очень понравилось. Спасибо большое!

  • О
    Оксана
    31 октября 2023
    Ставрополь Михаила Лермонтова
    Андрей провел интереснейшую экскурсию по Пятигорску - рекомендуем
  • Е
    Елена
    22 июля 2023
    Ставрополь Михаила Лермонтова
    Благодарим Андрея! Все отлично!
  • О
    Ольга
    24 апреля 2023
    Ставрополь Михаила Лермонтова
    Спасибо Андрею за интересную экскурсию. Маршрут хорошо продуман, рассказ интересен, Единственное, что немного мешало- это слова-паразиты.

Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Ставрополю в июне 2024
Сейчас в Ставрополе в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 200 до 2 500. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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