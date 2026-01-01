Мы услышим романтические и курьёзные истории, связанные с Лермонтовым, Пушкиным и другими известными гостями
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия «Купеческий Ставрополь»
12:55 Встреча гостей в аэропорту города Ставрополя (рейс «Аэрофлот»; для рейса компании «Победа» — 11:40).
13:30 Выезд из аэропорта.
13:30-14:00 Переезд к месту обеда.
14:00–14:40 Обед в ресторане «Веранда».
14:40-16:20 Экскурсия «Купеческий Ставрополь» с театрализованными элементами (сезонно), погружающая в атмосферу дореволюционного Ставрополя.
Героини экскурсии — известные простые горожанки (например, жена Имама Шамиля, торговка фруктами армянского квартала, жена купца и другие) — расскажут о своей жизни в ставропольской губернии XIX века.
Места посещения: Крепостная гора, бульвар Ермолова, первая женская гимназия (ул. Советская, 1), дворянское собрание (просп. Октябрьской революции, д. 7/2), Барятинский парк, памятник А. С. Пушкину.
16:20-16:50 Посещение Казанского кафедрального собора (гостям будет предложено подняться на самую высокую смотровую площадку — колокольню, сезонно).
Экскурсовод расскажет о строительстве и восстановлении храма на средства меценатов и о посещении Ставропольской губернии императором Николаем I.
16:50-17:10 Посещение знаменитого фермерского рынка «Базар».
17:10-17:20 Обзорная автобусная экскурсия «Врата Кавказа»: o Тифлисские ворота (гости узнают, кто из знаменитых личностей проезжал через «Врата Кавказа», а также роль купцов меценатов в их строительстве); бульвар Ермолова — место с богатой историей (сохранились деревья, возраст которых превышает 200 лет — дуб Толстого и липа Лермонтова); дом Штенгеля — известного масона; экскурсовод расскажет о масонской ложе Ставропольской губернии.
17:20-18:10 Посещение Ставропольского государственного музея-заповедника им. Прозрителева и Праве.
Демонстрация одного из символов Ставрополья — скелетов южных слонов (возраст более 2 млн лет).
18:10-19:45 Пешеходная экскурсия по проспекту Октябрьской революции с посещением сувенирной лавки.
Гости узнают историю ставропольского купечества, увидят особняк купца Алафузова, кинотеатр «Солей», дом путешественника «Кушакова» и другие объекты.
Затем гости посетят парк «Центральный» (ранее — Воронцовская роща, любимое место прогулок) и услышат романтические и курьёзные истории, связанные с Лермонтовым, Пушкиным и другими известными гостями Ставропольской губернии.
19:45-21:00 Ужин «при свечах» в кафе «Сойка» (ул. Орджоникидзе, 96) — одно из самых атмосферных мест города в историческом здании, где подают изысканные блюда с авторской подачей и бокалом специально подобранного вина.
21:30 Заселение в гостиницу города Ставрополь.
Пятигорск
08:00-08:30 Завтрак в гостинице.
08:30-11:30 Переезд в город Пятигорск с предоставлением путевой информации или показом документальных, просветительских фильмов о Ставропольском крае.
11:30-12:00 Посещение озера Провал.
Знакомство с городом вы начнете с самого необычного минерального источника на южном склоне горы Машук — Провал.
12:00-13:00 Обед в ресторане «Канатка», где можно насладиться вкусной кухней в спокойной обстановке.
13:10-13:50 Экскурсия в Государственный музей заповедник им. М. Ю. Лермонтова «Домик Лермонтова».
Скромный, чисто выбеленный домик под камышовой кровлей располагался когда-то на окраинной Нагорной улице, ведущей к самому подножию Машука.
14:00-16:30 Экскурсия по городу-курорту Пятигорск с театрализованными элементами (сезонно).
У беседки Эолова Арфа, построенной в первой трети XIX-го века, Вы полюбуетесь подковообразной Горячеводской долиной, где когда-то зарождался курорт, послушаете мелодии ветра и узнаете историю возникновения романтической беседки, тут же вместе с вами будут прогуливаться Печорин и княжна Мери.
Спуститесь к Гроту Лермонтова — это место связано не только с памятью о великом поэте, но и со съёмками культовой советской комедии 12 стульев.
Ниже грота Вы увидите галерею Елизаветинского источника, который стал местом действия некоторых сцен романа Герой нашего времени М. Ю. Лермонтова.
Вы прогуляетесь по отрогам горы Горячей, на которой увидите Китайскую беседку и главный символ КМВ — скульптуру Орёл, терзающий змею.
Постепенно теряя высоту, спуститесь в парк Цветник, который возник в 1828 году на болоте из горячей серной воды.
Здесь Вам покажут другие достопримечательности Пятигорска: грот Дианы — богини охоты, покровительницы лесов и животных; изящную, воздушную Лермонтовскую галерею, здание бывшей гостиницы Бристоль, кондитерскую Гукасова, дом Самуила Уптона.
Вы посетите сквер А. С. Пушкина, Вам покажут историческое здание Ресторации, в котором сейчас располагается НИИ Курортологии.
Увидите главный храм Пятигорска — возрождённый Спасский Кафедральный Собор и первый памятник Михаилу Лермонтову.
16:30-16:45 Переезд к месту дуэли М. Ю. Лермонтова.
16:45-17:00 Место дуэли М. Ю. Лермонтова.
Именно здесь в 1841 году в возрасте 26 лет погиб классик русской литературы.
17:00-17:15 Переезд и размещение в гостинице города Пятигорск.
17:15-17:50 Свободное время.
17:50-18:10 Переезд в ресторан «Хантама».
18:30-22:00 Театр миниатюр Лейлы Голициной.
Театрализованный ужин.
Отдохнуть от мирской суеты и погрузиться в комедию, в теплой дружеской обстановке отведать горячие, чарующие своим ароматом мясные блюда, а также почувствовать себя участником события спектакля — все это вас ждет в театре Лейлы Голициной!
22:00 Переезд в гостиницу.
Кисловодск
08:00-08:30 Завтрак в гостинице.
Посадка в автобус.
08:30-09:30 Переезд в город курорт Кисловодск с экскурсионной программой по пути.
09:30-10:00 Остановка и прогулка по территории Кисловодского краеведческого музея «Крепость».
Кисловодская крепость — памятник истории и архитектуры федерального значения.
10:00-11:00 Посещение мемориального музея-усадьбы художника Н. А. Ярошенко Усадьба «Белая вилла» — литературно-художественный музей Н. Ярошенко, художник-передвижник.
11:00-13:00 Обзорная экскурсия по городу Кисловодск.
Гордостью Кисловодска является его Курортный парк, который в 2016 года получил статус Национального парка России.
В дендропарке стоя на мостике Дамский каприз, переброшенному через реку Ольховка, представите себе прогуливающихся дам и кавалеров.
А о дате и даже точном времени пребывания в городе Кисловодске Вам напомнит Цветочный календарь, у которого всегда получаются красивые памятные фотографии.
Вход в нижнюю часть парка, называемую Променадом, украшает Колоннада.
Отсюда и начинается Кисловодский Арбат — Курортный бульвар.
Приятную на вкус воду Вы продегустируете в здании Питьевой Галереи.
13:00-13:20 Переезд к объекту питания.
13:20-14:20 Обед в ресторане «Кисловодск».
14:20-16:00 Прогулка по курортному проспекту Ленина.
Отправляемся к мифической даче балерины, которую в свое время величали «украшением русского балета» — Матильды Кшесинской.
Путь предстоит по недавно благоустроенному курортному проспекту Ленина — городскому пространству, объединяющему взрослые и детские интересы.
16:00-17:00 Посещение популярного литературно-музыкального музея «Дача Шаляпина».
В 1917 г. знаменитый бас России — величайший артист мирового оперного театра Фёдор Иванович Шаляпин жил со своей семьей в роскошном особняке, из раскрытых окон которого часто слышен был красивый мощный голос певца.
17:00-18:00 Переезд на Казачье подворье в станице Боргустанской.
18:00-20:30 Экскурсия «В гости к терским казакам».
Вы увидите настоящее подворье зажиточного казака Павленко, на котором расположена жилая хата, различные хозяйственные постройки, колодец, летняя кухня с русской печью, сторожевая вышка, гончарная мастерская.
Вам представится уникальная возможность перенестись в далекое прошлое, окунуться в атмосферу старинной казачьей жизни, увидеть орудия труда того времени, предметы быта и даже примерить традиционные казачьи костюмы.
Приехав в гости к терским казакам, можно стать не только свидетелем и участником старинных казачьих обрядов, которые сопровождаются залихвастыми песнями и танцами.
Все работники подворья — этнические терские казаки и коренные жители станицы.
Вас угостят традиционными блюдами терских казаков.
Заботливые хозяйки поставят на стол казачьи угощения: варенечки с картошкой, чудесные пироги, сало, соленья из дубовой бочки, блюда, запеченные в чугунке в русской печи, узвар.
Посетив «Казачье подворье» станицы Боргустанской, Вы узнаете много интересного из истории казаков, оборонявших границы Российского государства, вкусно покушаете, незабываемо весело проведете время.
20:30-21:20 Переезд в гостиницу города Пятигорск.
Железноводск и Ессентуки. Отъезд
08:00-08:30 Завтрак в гостинице, освобождение номеров.
08:30-09:10 Переезд в город Ессентуки.
09:10-12:00 Обзорная экскурсия по городу Ессентуки.
В ходе экскурсии Вы узнаете историю открытия и развития самого молодого курорта Кавказских Минеральных Вод, являющегося уникальным по лечению заболеваний желудочно-кишечного тракта, болезней печени и обмена веществ.
Вы прогуляетесь по тенистому курортному парку, попробуете не имеющую аналогов минеральную воду источников № 4 и № 17, узнаете об истории санаторно-курортного дела в России, об ученых, создававших курорт.
Неспешная прогулка по городу-курорту Ессентуки начинается с Ессентукской грязелечебницы имени Н. А. Семашко.
Увидите Императорские ванны у обрыва Щелочной горки, «плачущий грот», прогуляетесь по Воронцовской Аллее Лечебного парка.
Одна из достопримечательностей — Цандеровский институт механотерапии.
Аппаратам уже более 100 лет, ими лечились Фёдор Шаляпин и Константин Станиславский, здесь снимался эпизод из фильма Любовь и голуби.
Увидите бювет источника № 17, чугунную беседку, которую ещё в XIX веке установили непосредственно над углекисло-соляно-щелочным источником.
У Вас будет время сфотографироваться на Театральной площади, которая, по сути, является местным «Арбатом».
12:00-12:30 Переезд в город курорт Железноводск.
12:30-13:30 Обед в ресторане «Бамбарбия».
13:40-15:10 Обзорная экскурсия по городу Железноводск.
Железноводск — уникальный по своим водам, аналогов которым нет на евразийском континенте.
Продегустируете минеральную воду, которую пили и которой лечились великие поэты, писатели и другие знаменитые люди.
Вы увидите уголок Востока — настоящий восточный дворец или летняя резиденцию правителя Бухары.
У скульптурной композиции «Знаки зодиака», загадываем желание, которое обязательно сбудется.
Вас поразит и удивит, совершенно сказочная Каскадная лестница, напоминающая лестницы Петергофа.
15:10-16:40 Экскурсия в Культурный центр им. Л. Н. Толстого. Музей расположен в здании бывшей станции почтовых дилижансов, построенной в 1875 г.
Участие в интерактивной программе «Мимочка на Водах» по произведению Л. И. Веселицкой, дочери Льва Николаевича Толстого, в которой гости окунутся в эпоху 19 века и почувствуют себя членами водяного общества, нарядившись в прекрасные наряды того времени.
16:40-17:30 Трансфер к железнодорожному вокзалу или аэропорту г. Минеральные Воды (либо на вокзал г. Пятигорск).
Проводы группы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
2-местное размещение
стандарт (с подселением)
1-местное размещение
стандарт
|Дополнительное место в 2-местном номере стандарт
|Гостиница
|39 600
|45 400
|38 900
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Машук
Гостиница «Машук» находится в городе Пятигорск. Этот отель находится в 1 км от центра города.
На территории отеля предоставляется доступ в Интернет. Если вы приехали на собственном автомобиле, к вашим услугам парковка. При желании вы можете заказать трансфер от и до аэропорта. В отеле имеется бизнес-центр.
В любое время вы можете обратиться за помощью к сотрудникам круглосуточной стойки регистрации. В любое время вы можете воспользоваться обслуживанием номеров, чтобы заказать еду или дополнительные услуги. Во всех номерах отеля не разрешается курение.
Интурист
Гостиница «Интурист» расположилась в городе Ставрополь, в Октябрьском районе. К услугам гостей место на автомобильной парковке, доступ в интернет, бильярдная.
Ближайшие достопримечательности Краевой Дом народного творчества, музей Память, Казанский собор, Крепостная горка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (номера выбранной категории)
- Питание по программе тура: 3 завтрака, 4 обеда, 1 театрализованный ужин, 1 ужин
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Трансферы по программе тура
- Входные билеты в музеи по программе тура
- Культурно-познавательная программа на Казачьем подворье в станице Боргустанской
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Ставрополя и обратно из Минеральных Вод / Пятигорска
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Дополнительные экскурсии
- Питание, не включенное в программу тура
- Туристический налог - 100 руб. /чел. /сутки
- Индивидуальные трансферы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.
Убедитесь, что вы взяли:
- теплую кофту;
- непродуваемую и непромокаемую куртку;
- 2 пары обуви:
- пара легкой спортивной обуви;
- пара непромокаемой обуви (кроссовки);
- рубашки/кофты с длинными и короткими рукавами;
- легкие брюки;
- солнцезащитные очки;
- сланцы;
- кепка для защиты головы от солнца;
- нарядную одежду, если вы захотите пойти в ресторан или концерт в городе;
- фотоаппарат.
Вам также необходимо взять с собой:
- полис ОМС;
- индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли программа меняться?
Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий и заменять их равнозначными, заменять объекты размещения по программе на альтернативные варианты.
Стоимость дополнительных расходов по маршруту может меняться в зависимости от сезона.