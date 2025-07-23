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Семейные развлекательные туры Ставрополя

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Ставрополе, цены от 23 400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Достояние Ставропольской губернии. Национальный маршрут
4 дня
3 отзыва
Достояние Ставропольской губернии. Национальный маршрут
Начало: Ставрополь
14 авг в 10:00
18 сен в 10:00
от 39 600 ₽ за человека
Осеннее достояние Ставропольской губернии. Национальный маршрут
4 дня
3 отзыва
Осеннее достояние Ставропольской губернии. Национальный маршрут
Начало: Ставрополь
23 окт в 10:00
13 ноя в 10:00
от 39 600 ₽ за человека
Знакомство со Ставропольем: Кисловодск, Железноводск, Ессентуки и Пятигорск
7 дней
Знакомство со Ставропольем: Кисловодск, Железноводск, Ессентуки и Пятигорск
Искупаться в Суворовских ваннах, узнать историю городов и посетить мужской монастырь
Начало: Пятигорск, 9:00
10 авг в 09:00
23 400 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Самира
    23 июля 2025
    Достояние Ставропольской губернии. Национальный маршрут
    Добрый день, все прошло замечательно!!!
  • С
    Сергей
    25 июня 2025
    Достояние Ставропольской губернии. Национальный маршрут
    Спасибо организаторам за прекрасный тур! За грамотно организованные встречу и проводы!
  • О
    Ольга
    13 мая 2025
    Достояние Ставропольской губернии. Национальный маршрут
    Довольны туром, пожелание: чтобы время экскурсий по городам КМВ не совпадало с санитарными часами в бюветах минеральных вод (в Ессентуках
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    и Железноводске время экскурсий совпало с санитарными часами), целебной водички не попили, для этого и едем на КМВ! Хотя в 2023 г. экскурсия была сразу в 4 города и везде посетили питьевые бюветы. Спасибо за хорошо организованный отдых!

Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю в категории «Можно с детьми»

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  3. Знакомство со Ставропольем: Кисловодск, Железноводск, Ессентуки и Пятигорск
Сколько стоит тур в Ставрополе в июле 2025
Сейчас в Ставрополе в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 23 400 до 39 600. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Ставрополе на 2025 год по теме «Можно с детьми», 6 ⭐ отзывов, цены от 23400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь