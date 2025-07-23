Достояние Ставропольской губернии. Национальный маршрут
Начало: Ставрополь
14 авг в 10:00
18 сен в 10:00
от 39 600 ₽ за человека
Осеннее достояние Ставропольской губернии. Национальный маршрут
Начало: Ставрополь
23 окт в 10:00
13 ноя в 10:00
от 39 600 ₽ за человека
Знакомство со Ставропольем: Кисловодск, Железноводск, Ессентуки и Пятигорск
Искупаться в Суворовских ваннах, узнать историю городов и посетить мужской монастырь
Начало: Пятигорск, 9:00
10 авг в 09:00
23 400 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССамира23 июля 2025Добрый день, все прошло замечательно!!!
- ССергей25 июня 2025Спасибо организаторам за прекрасный тур! За грамотно организованные встречу и проводы!
- ООльга13 мая 2025Довольны туром, пожелание: чтобы время экскурсий по городам КМВ не совпадало с санитарными часами в бюветах минеральных вод (в Ессентуках
Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит тур в Ставрополе в июле 2025
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