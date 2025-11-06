2 день

Пятигорск

08:00-08:30 Завтрак в гостинице.

08:30-11:30 Переезд в город Пятигорск с предоставлением путевой информации или показом документальных, просветительских фильмов о Ставропольском крае.

11:30-12:00 Посещение озера Провал.

Знакомство с городом вы начнете с самого необычного минерального источника на южном склоне горы Машук — Провал.

12:00-13:00 Обед в ресторане «Канатка», где можно насладиться вкусной кухней в спокойной обстановке.

13:10-13:50 Экскурсия в Государственный музей заповедник им. М. Ю. Лермонтова «Домик Лермонтова».

Скромный, чисто выбеленный домик под камышовой кровлей располагался когда-то на окраинной Нагорной улице, ведущей к самому подножию Машука.

14:00-16:30 Экскурсия по городу-курорту Пятигорск с театрализованными элементами (сезонно).

У беседки Эолова Арфа, построенной в первой трети XIX-го века, Вы полюбуетесь подковообразной Горячеводской долиной, где когда-то зарождался курорт, послушаете мелодии ветра и узнаете историю возникновения романтической беседки, тут же вместе с вами будут прогуливаться Печорин и княжна Мери.

Спуститесь к Гроту Лермонтова — это место связано не только с памятью о великом поэте, но и со съёмками культовой советской комедии 12 стульев.

Ниже грота Вы увидите галерею Елизаветинского источника, который стал местом действия некоторых сцен романа Герой нашего времени М. Ю. Лермонтова.

Вы прогуляетесь по отрогам горы Горячей, на которой увидите Китайскую беседку и главный символ КМВ — скульптуру Орёл, терзающий змею.

Постепенно теряя высоту, спуститесь в парк Цветник, который возник в 1828 году на болоте из горячей серной воды.

Здесь Вам покажут другие достопримечательности Пятигорска: грот Дианы — богини охоты, покровительницы лесов и животных; изящную, воздушную Лермонтовскую галерею, здание бывшей гостиницы Бристоль, кондитерскую Гукасова, дом Самуила Уптона.

Вы посетите сквер А. С. Пушкина, Вам покажут историческое здание Ресторации, в котором сейчас располагается НИИ Курортологии.

Увидите главный храм Пятигорска — возрождённый Спасский Кафедральный Собор и первый памятник Михаилу Лермонтову.

16:30-16:45 Переезд к месту дуэли М. Ю. Лермонтова.

16:45-17:00 Место дуэли М. Ю. Лермонтова.

Именно здесь в 1841 году в возрасте 26 лет погиб классик русской литературы.

17:00-17:15 Переезд и размещение в гостинице города Пятигорск.

17:15-17:50 Свободное время.

17:50-18:10 Переезд в ресторан «Хантама».

18:30-22:00 Театр миниатюр Лейлы Голициной.

Театрализованный ужин.

Отдохнуть от мирской суеты и погрузиться в комедию, в теплой дружеской обстановке отведать горячие, чарующие своим ароматом мясные блюда, а также почувствовать себя участником события спектакля — все это вас ждет в театре Лейлы Голициной!

22:00 Переезд в гостиницу.

