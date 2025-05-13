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и Железноводске время экскурсий совпало с санитарными часами), целебной водички не попили, для этого и едем на КМВ! Хотя в 2023 г. экскурсия была сразу в 4 города и везде посетили питьевые бюветы. Спасибо за хорошо организованный отдых!