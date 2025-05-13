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Авторские туры в Ставрополе

Найдено 2 тура в Ставрополе, цены от 39 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Достояние Ставропольской губернии. Национальный маршрут
4 дня
3 отзыва
Достояние Ставропольской губернии. Национальный маршрут
Начало: Ставрополь
Завтра в 10:00
17 июл в 10:00
от 39 600 ₽ за человека
Осеннее достояние Ставропольской губернии. Национальный маршрут
4 дня
3 отзыва
Осеннее достояние Ставропольской губернии. Национальный маршрут
Начало: Ставрополь
23 окт в 10:00
13 ноя в 10:00
от 42 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    13 мая 2025
    Достояние Ставропольской губернии. Национальный маршрут
    Довольны туром, пожелание: чтобы время экскурсий по городам КМВ не совпадало с санитарными часами в бюветах минеральных вод (в Ессентуках
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    и Железноводске время экскурсий совпало с санитарными часами), целебной водички не попили, для этого и едем на КМВ! Хотя в 2023 г. экскурсия была сразу в 4 города и везде посетили питьевые бюветы. Спасибо за хорошо организованный отдых!

  • М
    Марина
    16 апреля 2025
    Достояние Ставропольской губернии. Национальный маршрут
    Всё замечательно организовано. Встретили в аэропорту. Рейс задержали, поэтому был индивидуальный трансфер Автобусы на экскурсии приезжают заранее! Гиды очень интересно рассказывают. Особенно понравились Генриетта (обзорная по Пятигорску и Железноводску) и Анатолий (Эльбрус и Чегет).
  • Т
    Татьяна
    25 марта 2025
    Достояние Ставропольской губернии. Национальный маршрут
    Всё поездки организованы на отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю

Самые популярные туры в Ставрополе
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. Достояние Ставропольской губернии. Национальный маршрут
  2. Осеннее достояние Ставропольской губернии. Национальный маршрут
Сколько стоит тур в Ставрополе в июне 2025
Сейчас в Ставрополе можно забронировать 2 тура от 39 600 до 42 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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