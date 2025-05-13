Достояние Ставропольской губернии. Национальный маршрут
Начало: Ставрополь
Завтра в 10:00
17 июл в 10:00
от 39 600 ₽ за человека
Осеннее достояние Ставропольской губернии. Национальный маршрут
Начало: Ставрополь
23 окт в 10:00
13 ноя в 10:00
от 42 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга13 мая 2025Довольны туром, пожелание: чтобы время экскурсий по городам КМВ не совпадало с санитарными часами в бюветах минеральных вод (в Ессентуках
- ММарина16 апреля 2025Всё замечательно организовано. Встретили в аэропорту. Рейс задержали, поэтому был индивидуальный трансфер Автобусы на экскурсии приезжают заранее! Гиды очень интересно рассказывают. Особенно понравились Генриетта (обзорная по Пятигорску и Железноводску) и Анатолий (Эльбрус и Чегет).
- ТТатьяна25 марта 2025Всё поездки организованы на отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю
Самые популярные туры в Ставрополе
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
Сколько стоит тур в Ставрополе в июне 2025
Сейчас в Ставрополе можно забронировать 2 тура от 39 600 до 42 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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