Индивидуальная
до 4 чел.
Стерлитамак - родина башкирской соды
Узнать, как город на Стерле стал символом предпринимательства республики
Начало: У кинотеатра
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 4900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Стерлитамак - родина башкирской соды
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
4900 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Стерлитамаку
Самые популярные экскурсии в Стерлитамаке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Стерлитамаку в августе 2026
Сейчас в Стерлитамаке можно забронировать 2 экскурсии от 4900 до 4900. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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