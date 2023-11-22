Узнать, как город на Стерле стал символом предпринимательства республики
Вы прогуляетесь по историческому центру второго по численности населения города Башкирии.
Откроете самобытный купеческий Стерлитамак с его старинными особняками и памятниками деревянному зодчеству.
Мы расскажем, как здесь начали делать соду, покажем известные и скрытые достопримечательности и поделимся, как живёт город сегодня.
Откроете самобытный купеческий Стерлитамак с его старинными особняками и памятниками деревянному зодчеству.
Мы расскажем, как здесь начали делать соду, покажем известные и скрытые достопримечательности и поделимся, как живёт город сегодня.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы пройдётесь по скверу около кинотеатра «Салават», познакомитесь с историей особняков и гостиниц знатных купцов Стерлитамака. Мы откроем неизвестные широкому зрителю достопримечательности и покажем, как сейчас живёт город.
А ещё вы узнаете:
- Как небольшая станция превратилась в крупнейший промышленный центр
- Откуда берёт начало производство незаменимой соды
- Как со Стерлитамаком связаны Аркадий Гайдар и Раиса Горбачёва
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга и Максим — ваша команда гидов в Стерлитамаке
Провели экскурсии для 1787 туристов
Привет, друзья! Мы, Ольга и Максим, — руководители команды самых душевных и заботливых гидов. Мы все очень разные и уникальные, но объединяет нас любовь к путешествиям и любовь к родному краю. С радостью расскажем и покажем красоты и достопримечательности нашей Родины, познакомим с национальным колоритом и легендами местных жителей. Мы создаем путешествия уже более 9 лет. У нас большая команда, а значит мы проведем экскурсию, даже если вы забронируете ее за день. А еще все наши гиды проходят обучение и сдают экзамены, прежде чем начать работать. Все мы опытные автолюбители и обладаем значительным безаварийным стажем вождения. Благодарим вас, что выбрали именно нас, чтобы познакомиться с самыми красивыми уголками нашей страны. На все ваши вопросы с удовольствием ответит куратор команды гидов Алина.