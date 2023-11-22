Вы прогуляетесь по историческому центру второго по численности населения города Башкирии. Откроете самобытный купеческий Стерлитамак с его старинными особняками и памятниками деревянному зодчеству. Мы расскажем, как здесь начали делать соду, покажем известные и скрытые достопримечательности и поделимся, как живёт город сегодня.

Описание

Что вас ожидает

Вы пройдётесь по скверу около кинотеатра «Салават», познакомитесь с историей особняков и гостиниц знатных купцов Стерлитамака. Мы откроем неизвестные широкому зрителю достопримечательности и покажем, как сейчас живёт город.

А ещё вы узнаете:

Как небольшая станция превратилась в крупнейший промышленный центр

Откуда берёт начало производство незаменимой соды

Как со Стерлитамаком связаны Аркадий Гайдар и Раиса Горбачёва

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.