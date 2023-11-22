Стерлитамак - родина башкирской соды

Узнать, как город на Стерле стал символом предпринимательства республики

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Ответы на вопросы
Вы прогуляетесь по историческому центру второго по численности населения города Башкирии.

Откроете самобытный купеческий Стерлитамак с его старинными особняками и памятниками деревянному зодчеству.

Мы расскажем, как здесь начали делать соду, покажем известные и скрытые достопримечательности и поделимся, как живёт город сегодня.
Стерлитамак - родина башкирской соды
Стерлитамак - родина башкирской соды
Стерлитамак - родина башкирской соды
Стерлитамак - родина башкирской соды
Стерлитамак - родина башкирской соды
Стерлитамак - родина башкирской соды
Стерлитамак - родина башкирской соды
Стерлитамак - родина башкирской соды
Ближайшие даты:
22
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Описание

Что вас ожидает

Вы пройдётесь по скверу около кинотеатра «Салават», познакомитесь с историей особняков и гостиниц знатных купцов Стерлитамака. Мы откроем неизвестные широкому зрителю достопримечательности и покажем, как сейчас живёт город.

А ещё вы узнаете:

  • Как небольшая станция превратилась в крупнейший промышленный центр
  • Откуда берёт начало производство незаменимой соды
  • Как со Стерлитамаком связаны Аркадий Гайдар и Раиса Горбачёва

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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