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Вы прогуляетесь по историческому центру города и откроете самобытный купеческий Стерлитамак с его старинными особняками и памятниками деревянного зодчества.



Мы расскажем, как здесь начали делать соду и как живёт город сегодня и покажем известные и скрытые достопримечательности.