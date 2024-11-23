Вы прогуляетесь по историческому центру города и откроете самобытный купеческий Стерлитамак с его старинными особняками и памятниками деревянного зодчества.
Мы расскажем, как здесь начали делать соду и как живёт город сегодня и покажем известные и скрытые достопримечательности.
Мы расскажем, как здесь начали делать соду и как живёт город сегодня и покажем известные и скрытые достопримечательности.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсииПриглашаем вас на увлекательную экскурсию по историческому центру Стерлитамака, где вы окунётесь в атмосферу старинного купеческого города с его уникальными особняками и памятниками деревянного зодчества. Что вас ожидает:• Вы пройдётесь по скверу около кинотеатра «Салават».
- Познакомитесь с историей особняков и гостиниц знатных купцов Стерлитамака.
- Мы откроем неизвестные широкому зрителю достопримечательности и покажем, как сейчас живёт город. А ещё вы узнаете:• Как небольшая станция превратилась в крупнейший промышленный центр.
- Откуда берёт начало производство незаменимой соды.
- Как со Стерлитамаком связаны Аркадий Гайдар и Раиса Горбачёва.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что включено
- Русскоговорящий гид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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