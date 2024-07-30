Найдено 4 экскурсии в категории « Фотопрогулки » в Судаке, цены от 3 990 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 1 час Фотопрогулка до 5 чел. Зеленогорье - фотосессия в самом сердце Крымских гор Начало: Зеленогорье, по запросу «Крым не перестает удивлять и подкидывает все новые места для оригинальных фотосессий в самых разных стилях и сюжетах» Расписание: ежедневно 3 990 ₽ за всё до 5 чел. 1 час Фотопрогулка до 5 чел. Фотосессия на диких пляжах мыса Меганом Начало: снт. Солнечная долина, пляж Меганом «Оригинальная выездная фотосессия на скалах мыса Меганом в окружении холмов, обрывов и шикарных диких пляжей» Расписание: ежедневно, по запросу 3 990 ₽ за всё до 5 чел. 1 отзыв 1 час Фотопрогулка до 5 чел. Фотосессия на пляже Мохито Начало: Судак, ул. Набережная, 1 «Отдохнуть на лучшем пляже Судака и устроить романтическую фотосессию Лучшим местом в Судаке для спокойного отдыха у моря может стать пляж Мохито» Расписание: ежедневно, по запросу 3 990 ₽ за всё до 5 чел. 7 часов Фотопрогулка до 3 чел. Индивидуальная фото-прогулка на закате в Судаке Погрузитесь в атмосферу удивительного Нового Света. Закат на Капчике, ночная съемка на пике Космос и рассвет в долине Рая ждут вас Начало: Уточните после бронирования «Что вас ожидает:Сбор участников фотопрогулки В зависимости от места, где вы живете (отдыхаете)» Расписание: По договоренности 9 000 ₽ за всё до 3 чел. Другие экскурсии Судака

Ответы на вопросы от путешественников по Судаку в категории «Фотопрогулки»

Купите фотосессию с прогулкой по улицам Судака, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024