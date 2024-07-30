1 час
Фотопрогулка
до 5 чел.
Зеленогорье - фотосессия в самом сердце Крымских гор
Начало: Зеленогорье, по запросу
«Крым не перестает удивлять и подкидывает все новые места для оригинальных фотосессий в самых разных стилях и сюжетах»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 990₽ за всё до 5 чел.
1 час
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия на диких пляжах мыса Меганом
Начало: снт. Солнечная долина, пляж Меганом
«Оригинальная выездная фотосессия на скалах мыса Меганом в окружении холмов, обрывов и шикарных диких пляжей»
Расписание: ежедневно, по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 990₽ за всё до 5 чел.
1 час
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия на пляже Мохито
Начало: Судак, ул. Набережная, 1
«Отдохнуть на лучшем пляже Судака и устроить романтическую фотосессию Лучшим местом в Судаке для спокойного отдыха у моря может стать пляж Мохито»
Расписание: ежедневно, по запросу
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 990₽ за всё до 5 чел.
7 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Индивидуальная фото-прогулка на закате в Судаке
Погрузитесь в атмосферу удивительного Нового Света. Закат на Капчике, ночная съемка на пике Космос и рассвет в долине Рая ждут вас
Начало: Уточните после бронирования
«Что вас ожидает:Сбор участников фотопрогулки В зависимости от места, где вы живете (отдыхаете)»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
2 авг в 09:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Судаку в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Судаку в июле 2024
Сейчас в Судаке в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 3 990 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Судака, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024