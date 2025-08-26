Эта прогулка на катере предлагает уникальную возможность познакомиться с живописными бухтами Нового Света. Туристы смогут увидеть природные достопримечательности, которые вдохновляют своей красотой. Купание в открытом море станет настоящей изюминкой этой экскурсии.
Это идеальный выбор для тех, кто хочет окунуться в атмосферу Крыма и насладиться его природными богатствами
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Купание в открытом море
- 🛥️ Индивидуальная прогулка на катере
- 🌅 Живописные виды бухт
- 🏞️ Природные достопримечательности
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
Что можно увидеть
- Тропа Голицина
- Бухты Нового Света
Описание водной прогулкиПрогулка на катере по трём бухтам Нового Света — это уникальная возможность познакомиться с живописнейшими уголками Крыма, увидеть природные достопримечательности и окунуться в атмосферу историй и легенд этого региона. А изюминка этой прогулки станет купание в открытом море.
Время начала экскурсии согласовывается с капитаном. Время начало может быть изменено в связи с погодными условиями с обязательным уведомлением туриста и согласованием нового времени отправки.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал на набережной пгт. Новый Свет ул. Набережная улица, 5, посёлок городского типа Новый Свет
Завершение: Причал поселка Новый свет
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии согласовывается с капитаном. Время начало может быть изменено в связи с погодными условиями с обязательным уведомлением туриста и согласованием нового времени отправки.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
26 авг 2025
Входит в следующие категории Судака
