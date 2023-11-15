1 чел.
По популярности
Индивидуальная
Полёт на параплане в тандеме на Клементьева
Начало: Нет адреса, мероприятие на открытом воздухе
Расписание: Любо день недели, при наличии погодных условий.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Судак с высоты птичьего полёта: треккинг на гору Ай-Георгий
Начало: Судак, ул. Ленина, Городской сад
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
3 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Охота за цветами
Начало: Ваша гостиница/гостевом дом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга15 ноября 2023Отличная экскурсия, очень рекомендую. Увидили невероятную красоту окружающей природы-сакскую долину, горы, море-просто восторг! Спасибо большое экскурсоводу Вадиму, он провел нас удобным маршрутом и рассказал много интересного из истории местности и не только. Экскурсия была комфортной и интересной!
- ММарина16 сентября 2022Поднимались на гору Ай-Георгий к святому источнику. По ходу экскурсии гид интересно рассказывал о истории Судака и окрестностей, о топонимике всех видимых объектов, о особенностях встречаемых растений. Всё очень понравилось
- ИИрина1 августа 2022Фотосессия на пляже МохитоФотограф Александра нам очень понравилась. Было легко и непринужденно. Александра давала советы по позам, было очень комфортно и взрослым и детям. Однозначно рекомендуем. Место безумно красивое.
- ММаргарита5 июля 2021"Антон, благодарю за чудесный и незабываемый полёт! Я в восторге от этих новых ощущений! Теперь я знаю, что могу летать))) и хочу ещё))) Всем рекомендую испытать это ощущение полёта. Антон настоящий профессионал! Наилучшие пожелания Paraplanix, успехов и развития!"
- ЮЮрий5 июня 2021"Скажу про обучение полетам с Антоном. Это мобильность, пунктуальность и быстрая ориентировка по погоде в летных местах. Сопровождение в небе
- ННаталья5 мая 2021"Огромная благодарность Антону Гончарову за удивительный полет и яркие ощущения!!! 😊😁😄😃😆😉😜😋🙃☺😇 Несмотря на то, что прошло уже несколько часов, я до
Ответы на вопросы от путешественников по Судаку в категории «Можно с детьми»
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