1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Лисья Бухта - Эчки-Даг: однодневный поход к сердцу гор
Начало: Перевал Урбаш
«Спуск с вершины Куш-Кая в дубово-ясеневый лес к подножию известнякового гребня – гора Кара-Оба (670 м) – высшая точка хребта Эчки-Даг»
Расписание: По договоренности
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Судак с высоты птичьего полёта: треккинг на гору Ай-Георгий
Начало: Судак, ул. Ленина, Городской сад
«Что вас ждет Мы отправимся по отрогам горы Манджил (499 метра над уровнем моря) к источнику св»
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
3 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Новый Свет на ладони: подъём к вершине горы Сокол
Начало: На развилке у дома отдыха «Полёт», Л. Голицына, 1
«Что вас ждет Вы совершите восхождение на высоту 474 метра над уровнем моря, покорите самый высокий ископаемый риф Европы — гору Сокол (Куш-Кая)»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 12:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Таинственная гора Перчем
Начало: Судак, место, указанное заказчиком
«Из ущелья нахоженная тропа приведёт на поляну в седловине между горами и к смотровой площадке на горе Лысой, откуда открывается панорама всех Судакских долин и окружающих гор»
Расписание: в любое удобное время
Сегодня в 20:00
Завтра в 12:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Перчем - таинственная горная доминанта Судака
Начало: Судак, место, указанное заказчиком
«Нам предстоит захватывающее путешествие по горнолесным тропинкам и пеший подъём на горную доминанту Судака — гору Перчем»
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга15 ноября 2023Отличная экскурсия, очень рекомендую. Увидили невероятную красоту окружающей природы-сакскую долину, горы, море-просто восторг! Спасибо большое экскурсоводу Вадиму, он провел нас удобным маршрутом и рассказал много интересного из истории местности и не только. Экскурсия была комфортной и интересной!
- ММарина16 сентября 2022Поднимались на гору Ай-Георгий к святому источнику. По ходу экскурсии гид интересно рассказывал о истории Судака и окрестностей, о топонимике всех видимых объектов, о особенностях встречаемых растений. Всё очень понравилось
- CCool.tent201220 июля 2022Всем советую обязательно к посещению данную экскурсию. С горных вершин Эчки-дага открываются потрясающие виды на Солнечную долину, Меганом, Карадаг и
- ААлександр19 июля 2022Впечатления от экскурсии самые положительные! Хотел бы поблагодарить Вадима за содержательную и очень глубокую экскурсию. Очень ценно, что экскурсия не шаблонная,
- ООльга24 июня 2022Все очень понравилось!!! Огромное спасибо Вадиму за высокий профессионализм, любовь к своему краю, ответственное и уважительное отношение к нам –
Ответы на вопросы от путешественников по Судаку в категории «Горы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Судаке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Сколько стоит экскурсия по Судаку в июне 2024
Сейчас в Судаке в категории "Горы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 000 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Судаке на 2024 год по теме «Горы», 7 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август