Экскурсии на 1 день в Судаке

Найдено 12 экскурсий в категории «На весь день» в Судаке, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Судака по диким местам Крыма: едем, куда захотим
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Судака по диким местам Крыма: едем, куда захотим
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Лисья Бухта - Эчки-Даг: однодневный поход к сердцу гор
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Лисья Бухта - Эчки-Даг: однодневный поход к сердцу гор
Начало: Перевал Урбаш
Расписание: По договоренности
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000 за всё до 4 чел.
Большой каньон Крыма в миниатюре: Арпатские водопады и урочище Панагия
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Большой каньон Крыма в миниатюре: Арпатские водопады и урочище Панагия
Начало: Зеленогорье, автобусная остановка
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000 за всё до 7 чел.
Таинственная гора Перчем
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Таинственная гора Перчем
Начало: Судак, место, указанное заказчиком
Расписание: в любое удобное время
Сегодня в 20:00
Завтра в 12:00
5 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)
Фотопрогулка
7 часов
Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 000 за всё до 3 чел.
Путешествие в Бахчисарай
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Бахчисарай
Начало: По договорённости
Расписание: кроме понедельника и вторника
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
22 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Керчь
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Керчь
Начало: По договорённости
Расписание: Все дни кроме понедельника
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Севастополь
Индивидуальная
14 часов
Путешествие в Севастополь
Начало: По договорённости
Расписание: по договоренности, кроме понедельника и вторника
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
24 000 за всё до 4 чел.
Таракташ: каменный рубеж Судакских долин
Индивидуальная
6 часов
Таракташ: каменный рубеж Судакских долин
Начало: Конечная остановка в с. Дачное маршрутного автобус...
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000 за всё до 4 чел.
Крым, Весёлое, побережье: скала Язык Тролля и руины боспорской крепости
Индивидуальная
6 часов
Крым, Весёлое, побережье: скала Язык Тролля и руины боспорской крепости
Начало: Весёлое, Веселовская бухта, автобусная остановка
Сегодня в 20:00
Завтра в 12:00
5 000 за всё до 4 чел.
Токлук-Сырт - хребет древних храмов
Индивидуальная
7 часов
Токлук-Сырт - хребет древних храмов
Начало: Богатовка, автобусная остановка
Расписание: По договоренности
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000 за всё до 4 чел.
Перчем - таинственная горная доминанта Судака
Индивидуальная
7 часов
Перчем - таинственная горная доминанта Судака
Начало: Судак, место, указанное заказчиком
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • U
    Ulianova
    5 августа 2022
    Большой каньон Крыма в миниатюре: Арпатские водопады и урочище Панагия
    Экскурсия не просто понравилась, а ОЧЕНЬ понравилась! Получилось геолого-ботанико-зоологическое путешествие по горам Крыма и удивительное приключение, преодоление себя для достижения желаемой цели - Арпатских водопадов.
  • C
    Cool.tent2012
    20 июля 2022
    Лисья Бухта - Эчки-Даг: однодневный поход к сердцу гор
    Всем советую обязательно к посещению данную экскурсию. С горных вершин Эчки-дага открываются потрясающие виды на Солнечную долину, Меганом, Карадаг и
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    на другие горные массивы, покрытые лесом. Вадим очень эрудированный и интересный человек, знающий эти места и умеющий увлекательно рассказывать истории, касающиеся этого места. Вдобавок после похода у вас будет возможность искупаться в Лисьей бухте с чистейшей водой. Хочется отметить, что в Крыму отдыхаю уже седьмой раз, видел уже много всего, поэтому советую посмотреть также и другие экскурсии Вадима, места по которым он водит походы никто из других гидов и даже и не предлагает.

  • А
    Александр
    19 июля 2022
    Таинственная гора Перчем
    Впечатления от экскурсии самые положительные! Хотел бы поблагодарить Вадима за содержательную и очень глубокую экскурсию. Очень ценно, что экскурсия не шаблонная,
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    не заученная по бумажке. Вадим с самого детства прожил и прочувствовал эти места, и мы вместе с ним прикоснулись с тайнам этих гор. Так что, это не просто поход, это именно путешествие в прошлое, которое позволяет проникнуться атмосферой древнего города и его окрестностей. Виды, открывающиеся на Судакскую долину впечатляют. Еще раз большое спасибо!

  • О
    Ольга
    24 июня 2022
    Таинственная гора Перчем
    Все очень понравилось!!! Огромное спасибо Вадиму за высокий профессионализм, любовь к своему краю, ответственное и уважительное отношение к нам –
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    группе туристов, состоящих из 7 женщин (50+60+70+). Вадим произвел на нас впечатление: глубокое знание истории, религии, высокий интеллект и умение контактировать с людьми. Наше восхождение в горы состоялось 12 июня 2022 года. Вадим приехал на встречу в точно назначенное время (15,00). Провел инструктаж об особенностях техники ходьбы в горы, как правильно дышать и распределять силы. И мы, не спеша, с остановками, начали восхождение по таинственной горе Перчем, любуясь шикарными и завораживающими видами Судакской долины. А во время отдыха слушали интересные рассказы об истории города Судака, о горах Судакской долины, виноградниках и виноделии этого края. Все места, объявленные в путешествии, Вадим нам показал. И несмотря на то, что мы туристы - «так себе», время прибытия к точке окончания похода было точное. Ровно заявленных 5 часов нам хватило на путешествие. Это был замечательный поход! Но его нельзя назвать из категории "легкий". Обязательно брать с собой треккинговые палки, есть небольшие, но крутые спуски по "сыпучке". Рекомендую обращаться к Вадиму. Мы так точно знаем, будем в Судаке, пойдем гулять по горам с Вадимом Юрьевичем Леонтьевым.

Ответы на вопросы от путешественников по Судаку в категории «На весь день»

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  1. Из Судака по диким местам Крыма: едем, куда захотим
  2. Лисья Бухта - Эчки-Даг: однодневный поход к сердцу гор
  3. Большой каньон Крыма в миниатюре: Арпатские водопады и урочище Панагия
  4. Таинственная гора Перчем
  5. Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)
Сколько стоит экскурсия по Судаку в июне 2024
Сейчас в Судаке в категории "На весь день" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 5 000 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Судак на 1 день, гиды Судака подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Судак так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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