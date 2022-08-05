1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Из Судака по диким местам Крыма: едем, куда захотим
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Лисья Бухта - Эчки-Даг: однодневный поход к сердцу гор
Начало: Перевал Урбаш
Расписание: По договоренности
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большой каньон Крыма в миниатюре: Арпатские водопады и урочище Панагия
Начало: Зеленогорье, автобусная остановка
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Таинственная гора Перчем
Начало: Судак, место, указанное заказчиком
Расписание: в любое удобное время
Сегодня в 20:00
Завтра в 12:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
7 часов
Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Бахчисарай
Начало: По договорённости
Расписание: кроме понедельника и вторника
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Керчь
Начало: По договорённости
Расписание: Все дни кроме понедельника
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Путешествие в Севастополь
Начало: По договорённости
Расписание: по договоренности, кроме понедельника и вторника
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Таракташ: каменный рубеж Судакских долин
Начало: Конечная остановка в с. Дачное маршрутного автобус...
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Крым, Весёлое, побережье: скала Язык Тролля и руины боспорской крепости
Начало: Весёлое, Веселовская бухта, автобусная остановка
Сегодня в 20:00
Завтра в 12:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Токлук-Сырт - хребет древних храмов
Начало: Богатовка, автобусная остановка
Расписание: По договоренности
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Перчем - таинственная горная доминанта Судака
Начало: Судак, место, указанное заказчиком
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- UUlianova5 августа 2022Экскурсия не просто понравилась, а ОЧЕНЬ понравилась! Получилось геолого-ботанико-зоологическое путешествие по горам Крыма и удивительное приключение, преодоление себя для достижения желаемой цели - Арпатских водопадов.
- CCool.tent201220 июля 2022Всем советую обязательно к посещению данную экскурсию. С горных вершин Эчки-дага открываются потрясающие виды на Солнечную долину, Меганом, Карадаг и
- ААлександр19 июля 2022Впечатления от экскурсии самые положительные! Хотел бы поблагодарить Вадима за содержательную и очень глубокую экскурсию. Очень ценно, что экскурсия не шаблонная,
- ООльга24 июня 2022Все очень понравилось!!! Огромное спасибо Вадиму за высокий профессионализм, любовь к своему краю, ответственное и уважительное отношение к нам –
Ответы на вопросы от путешественников по Судаку в категории «На весь день»
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