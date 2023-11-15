читать дальше

сих пор нахожусь под сильным впечатлением. Закрываю глаза и снова передо мной, то небо с предзакатными розовыми облаками, то мизерный микроавтобус внизу и внутреннее ощущение невесомости… 🎈 Неожидала такого сильного эффекта. Тем кто еще раздумывает летать или не летать, однозначно РЕКОМЕНДУЮ ЛЕТАТЬ! Безопасность - это Антон - абсолютный профессионал своего дела. С ним сразу чувствуешь себя спокойно и безмятежно. Взлетели легко, приземлились мягко, как перышки. Ощущения от мощи воздушных потоков непередаваемые!!! Тело попеременно то парит в невесомости, зависая в""пустоте"", то тяжелеет, набирая высоту… А вокруг необычайная и неповторимая красота мира☀🌍 Этот день для меня безценен! Осознала как повезло птицам😊 Теперь мечтаю о полете над Ай-Петри, на высоте 2,5 км. PARAPLANIX успехов вам, процветания и открытия новых горизонтов! 👍🙏"