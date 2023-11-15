Развлечения для детей – экскурсии в Судаке

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения для детей» в Судаке, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полёт на параплане в тандеме на Клементьева
🪂 На параплане
Индивидуальная
9 отзывов
Полёт на параплане в тандеме на Клементьева
Начало: Нет адреса, мероприятие на открытом воздухе
Расписание: Любо день недели, при наличии погодных условий.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за человека
Судак с высоты птичьего полёта: треккинг на гору Ай-Георгий
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Судак с высоты птичьего полёта: треккинг на гору Ай-Георгий
Начало: Судак, ул. Ленина, Городской сад
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
3 000 за всё до 4 чел.
Охота за цветами
Индивидуальная
5 часов
Охота за цветами
Начало: Ваша гостиница/гостевом дом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
17 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    15 ноября 2023
    Судак с высоты птичьего полёта: треккинг на гору Ай-Георгий
    Отличная экскурсия, очень рекомендую. Увидили невероятную красоту окружающей природы-сакскую долину, горы, море-просто восторг! Спасибо большое экскурсоводу Вадиму, он провел нас удобным маршрутом и рассказал много интересного из истории местности и не только. Экскурсия была комфортной и интересной!
  • М
    Марина
    16 сентября 2022
    Судак с высоты птичьего полёта: треккинг на гору Ай-Георгий
    Поднимались на гору Ай-Георгий к святому источнику. По ходу экскурсии гид интересно рассказывал о истории Судака и окрестностей, о топонимике всех видимых объектов, о особенностях встречаемых растений. Всё очень понравилось
  • М
    Маргарита
    5 июля 2021
    Полёт на параплане в тандеме на Клементьева
    "Антон, благодарю за чудесный и незабываемый полёт! Я в восторге от этих новых ощущений! Теперь я знаю, что могу летать))) и хочу ещё))) Всем рекомендую испытать это ощущение полёта. Антон настоящий профессионал! Наилучшие пожелания Paraplanix, успехов и развития!"
  • Ю
    Юрий
    5 июня 2021
    Полёт на параплане в тандеме на Клементьева
    "Скажу про обучение полетам с Антоном. Это мобильность, пунктуальность и быстрая ориентировка по погоде в летных местах. Сопровождение в небе
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    комфортное, и все рекомендации понятны. Антон всё делает на релаксе, но постоянно бдит☝ А ещё бонусом будет экскурс по аутентичным забегаловкам Крыма😜🤘"

  • Н
    Наталья
    5 мая 2021
    Полёт на параплане в тандеме на Клементьева
    "Огромная благодарность Антону Гончарову за удивительный полет и яркие ощущения!!! 😊😁😄😃😆😉😜😋🙃☺😇 Несмотря на то, что прошло уже несколько часов, я до
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    сих пор нахожусь под сильным впечатлением. Закрываю глаза и снова передо мной, то небо с предзакатными розовыми облаками, то мизерный микроавтобус внизу и внутреннее ощущение невесомости… 🎈 Неожидала такого сильного эффекта. Тем кто еще раздумывает летать или не летать, однозначно РЕКОМЕНДУЮ ЛЕТАТЬ! Безопасность - это Антон - абсолютный профессионал своего дела. С ним сразу чувствуешь себя спокойно и безмятежно. Взлетели легко, приземлились мягко, как перышки. Ощущения от мощи воздушных потоков непередаваемые!!! Тело попеременно то парит в невесомости, зависая в""пустоте"", то тяжелеет, набирая высоту… А вокруг необычайная и неповторимая красота мира☀🌍 Этот день для меня безценен! Осознала как повезло птицам😊 Теперь мечтаю о полете над Ай-Петри, на высоте 2,5 км. PARAPLANIX успехов вам, процветания и открытия новых горизонтов! 👍🙏"

Ответы на вопросы от путешественников по Судаку в категории «Развлечения для детей»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Полёт на параплане в тандеме на Клементьева
  2. Судак с высоты птичьего полёта: треккинг на гору Ай-Георгий
  3. Охота за цветами
Сколько стоит экскурсия по Судаку в июне 2024
Сейчас в Судаке в категории "Развлечения для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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