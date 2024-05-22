Главные экскурсионные места в Судаке

Найдено 5 экскурсий в категории «Популярные места» в Судаке, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Новым Светом: тропа Голицына
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Знакомство с Новым Светом: тропа Голицына
Начало: Набережная Нового Света, кафе «Екатерина»
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000 за всё до 4 чел.
Новый Свет на ладони: подъём к вершине горы Сокол
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Новый Свет на ладони: подъём к вершине горы Сокол
Начало: На развилке у дома отдыха «Полёт», Л. Голицына, 1
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 12:00
5 000 за всё до 7 чел.
Таинственная гора Перчем
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Таинственная гора Перчем
Начало: Судак, место, указанное заказчиком
Расписание: в любое удобное время
Сегодня в 20:00
Завтра в 12:00
5 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)
Фотопрогулка
7 часов
Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 000 за всё до 3 чел.
Караул-Оба Новый Свет: покорение вершин
Индивидуальная
4 часа
Караул-Оба Новый Свет: покорение вершин
Начало: Весёлое, Веселовская бухта, автобусная остановка
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    22 мая 2024
    Знакомство с Новым Светом: тропа Голицына
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Не спеша, в прогулочном темпе прошли достаточно длинный маршрут, любуясь красотами Крыма. Вадим ответил на все вопросы, спасибо большое!
  • К
    Кира
    27 апреля 2024
    Знакомство с Новым Светом: тропа Голицына
    Отличная экскурсия! Красивые виды, замечательная природа! Экскурсовод Вадим - прекрасный человек и профессионал в своем деле! Огромное спасибо Вадиму за такую шикарную программу!
  • Е
    Екатерина
    8 марта 2024
    Знакомство с Новым Светом: тропа Голицына
    Мы были на экскурсии в начале марта, гуляли по тропе Голицына. Двое взрослых и сын 12 лет. Прогулка доставила истинное
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    удовольствие, у нас был замечательный гид Вадим - рассказ был интересным, живым, все остались очень довольны этим путешествием, включая сына) с погодой тоже очень повезло, солнце сильно украшает пейзаж, хотя думаю, по этой тропе приятно гулять и в другую погоду. Рекомендуем всем!

  • А
    Александр
    19 июля 2022
    Таинственная гора Перчем
    Впечатления от экскурсии самые положительные! Хотел бы поблагодарить Вадима за содержательную и очень глубокую экскурсию. Очень ценно, что экскурсия не шаблонная,
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    не заученная по бумажке. Вадим с самого детства прожил и прочувствовал эти места, и мы вместе с ним прикоснулись с тайнам этих гор. Так что, это не просто поход, это именно путешествие в прошлое, которое позволяет проникнуться атмосферой древнего города и его окрестностей. Виды, открывающиеся на Судакскую долину впечатляют. Еще раз большое спасибо!

  • О
    Ольга
    24 июня 2022
    Таинственная гора Перчем
    Все очень понравилось!!! Огромное спасибо Вадиму за высокий профессионализм, любовь к своему краю, ответственное и уважительное отношение к нам –
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    группе туристов, состоящих из 7 женщин (50+60+70+). Вадим произвел на нас впечатление: глубокое знание истории, религии, высокий интеллект и умение контактировать с людьми. Наше восхождение в горы состоялось 12 июня 2022 года. Вадим приехал на встречу в точно назначенное время (15,00). Провел инструктаж об особенностях техники ходьбы в горы, как правильно дышать и распределять силы. И мы, не спеша, с остановками, начали восхождение по таинственной горе Перчем, любуясь шикарными и завораживающими видами Судакской долины. А во время отдыха слушали интересные рассказы об истории города Судака, о горах Судакской долины, виноградниках и виноделии этого края. Все места, объявленные в путешествии, Вадим нам показал. И несмотря на то, что мы туристы - «так себе», время прибытия к точке окончания похода было точное. Ровно заявленных 5 часов нам хватило на путешествие. Это был замечательный поход! Но его нельзя назвать из категории "легкий". Обязательно брать с собой треккинговые палки, есть небольшие, но крутые спуски по "сыпучке". Рекомендую обращаться к Вадиму. Мы так точно знаем, будем в Судаке, пойдем гулять по горам с Вадимом Юрьевичем Леонтьевым.

Ответы на вопросы от путешественников по Судаку в категории «Популярные места»

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  1. Знакомство с Новым Светом: тропа Голицына
  2. Новый Свет на ладони: подъём к вершине горы Сокол
  3. Таинственная гора Перчем
  4. Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)
  5. Караул-Оба Новый Свет: покорение вершин
Сколько стоит экскурсия по Судаку в июне 2024
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