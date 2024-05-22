1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Новым Светом: тропа Голицына
Начало: Набережная Нового Света, кафе «Екатерина»
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Новый Свет на ладони: подъём к вершине горы Сокол
Начало: На развилке у дома отдыха «Полёт», Л. Голицына, 1
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 12:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Таинственная гора Перчем
Начало: Судак, место, указанное заказчиком
Расписание: в любое удобное время
Сегодня в 20:00
Завтра в 12:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
7 часов
Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Караул-Оба Новый Свет: покорение вершин
Начало: Весёлое, Веселовская бухта, автобусная остановка
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина22 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Не спеша, в прогулочном темпе прошли достаточно длинный маршрут, любуясь красотами Крыма. Вадим ответил на все вопросы, спасибо большое!
- ККира27 апреля 2024Отличная экскурсия! Красивые виды, замечательная природа! Экскурсовод Вадим - прекрасный человек и профессионал в своем деле! Огромное спасибо Вадиму за такую шикарную программу!
- ЕЕкатерина8 марта 2024Мы были на экскурсии в начале марта, гуляли по тропе Голицына. Двое взрослых и сын 12 лет. Прогулка доставила истинное
- ААлександр19 июля 2022Впечатления от экскурсии самые положительные! Хотел бы поблагодарить Вадима за содержательную и очень глубокую экскурсию. Очень ценно, что экскурсия не шаблонная,
- ООльга24 июня 2022Все очень понравилось!!! Огромное спасибо Вадиму за высокий профессионализм, любовь к своему краю, ответственное и уважительное отношение к нам –
Ответы на вопросы от путешественников по Судаку в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Судаке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Сколько стоит экскурсия по Судаку в июне 2024
Сейчас в Судаке в категории "Популярные места" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5 000 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Судаке на 2024 год по теме «Популярные места», 15 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август