Что вас ожидает

Мы организуем погружения в самых живописных точках для дайвинга в окрестностях Судака. Выбирайте любой понравившийся вариант из представленных ниже и бронируйте билет с названием нужной локации.

Бухта Капсель: погружение с берега до 8 метров, подходит для начинающих. Это настоящий подводный музей: здесь крайне интересный ландшафт дна с каменистой грядой, которая обрывается вглубь отвесными стенами. Создается впечатление затопленного города, по которому снуют многочисленные морские жители.

Бухта Гравийная и бухта Влюблённых: погружение с берега или с катера, глубина до 10 метров. Вы увидите, как мелкую гальку сменяют огромные валуны, заглянете в проходные гроты, на пути встретите горбылей, скатов и других представителей морской фауны. А если повезет, отыщете на склонах бухты осколки средневековых амфор.

Затонувший корабль «Торпедник»: глубина 6 метров до палубы, удобно для начинающих. Всего в 300 метров от берега вы найдете хорошо сохранившийся корабль, когда-то охотившийся за подводными лодками. Рыба здесь совсем ручная, а само судно окутано легендами о героических сражениях.

Гроты «Гараж», «Гнездо гориллы», «Белые камни»: погружение с катера, глубина до 22 метров. Подходит как для сертифицированных, так и для начинающий дайверов. Вы охватите сразу несколько мысов и подводных долин, проплывете через целый амфитеатр гротов разной сложности,.

Комбо: при выборе этого билета вы сможете совершить 2 погружения в течение дня. Днем заняться дайвингом в бухтах Капсель или Гравийной, а через 2 часа отправиться к затонувшему кораблю «Торпедник».

Организационные детали

Как проходит погружение

При подготовке к погружению вы пройдете медицинское анкетирование и инструктаж

Инструктор из нашей команды подберет для вас идеально подходящее снаряжение на нашей базе

Во всех бухтах для новичков заход на маршрут погружения — с берега. К некоторым точкам погружения мы добираемся катером.

Под водой вы проведете 30-40 минут с опытным инструктором, который проведет погружение в комфортном для вас режиме. Всего поездка от базы и обратно с погружением займет 1,5 — 3 часа (в зависимости от удалённости маршрута).

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено: сопровождение инструктора, снаряжение, доставка к месту погружения от базы и обратно, трансфер из Судака для дайверов (от 2 человек), кофе и чай на берегу, а также в качестве бонуса — фото- и видеосъемка для именинников

Дополнительно при необходимости оплачивается трансфер к базе из Феодосии: 3600 руб. туда-обратно или 1900 руб. в одну сторону

Дополнительные опции (по желанию): фото- и видеосъёмка погружения — 500 руб., аренда катера до девственных бухт мыса Меганом, Алчак — от 1000 руб.

Важно учесть