Мы организуем погружения в самых живописных точках для дайвинга в окрестностях Судака. Выбирайте любой понравившийся вариант из представленных ниже и бронируйте билет с названием нужной локации.
Бухта Капсель: погружение с берега до 8 метров, подходит для начинающих. Это настоящий подводный музей: здесь крайне интересный ландшафт дна с каменистой грядой, которая обрывается вглубь отвесными стенами. Создается впечатление затопленного города, по которому снуют многочисленные морские жители.
Бухта Гравийная и бухта Влюблённых: погружение с берега или с катера, глубина до 10 метров. Вы увидите, как мелкую гальку сменяют огромные валуны, заглянете в проходные гроты, на пути встретите горбылей, скатов и других представителей морской фауны. А если повезет, отыщете на склонах бухты осколки средневековых амфор.
Затонувший корабль «Торпедник»: глубина 6 метров до палубы, удобно для начинающих. Всего в 300 метров от берега вы найдете хорошо сохранившийся корабль, когда-то охотившийся за подводными лодками. Рыба здесь совсем ручная, а само судно окутано легендами о героических сражениях.
Гроты «Гараж», «Гнездо гориллы», «Белые камни»: погружение с катера, глубина до 22 метров. Подходит как для сертифицированных, так и для начинающий дайверов. Вы охватите сразу несколько мысов и подводных долин, проплывете через целый амфитеатр гротов разной сложности,.
Комбо: при выборе этого билета вы сможете совершить 2 погружения в течение дня. Днем заняться дайвингом в бухтах Капсель или Гравийной, а через 2 часа отправиться к затонувшему кораблю «Торпедник».