Дайвинг в Судаке: бухты, гроты и затонувший корабль

Совершить погружение с опытным инструктором и изучить подводный мир Черного моря

Индивидуальная
Покормить рыб на палубе затонувшего корабля? Проникнуть в морские гроты? Исследовать подводные пейзажи красивейших бухт? Выбирайте понравившуюся локацию — а мы организуем для вас идеальное дайвинг-приключение! Привезем вас к месту погружения, выдадим необходимое снаряжение, а затем вы отправитесь покорять глубины с нашим сертифицированным инструктором.
Дайвинг в Судаке: бухты, гроты и затонувший корабль
Дайвинг в Судаке: бухты, гроты и затонувший корабль
Дайвинг в Судаке: бухты, гроты и затонувший корабль
Дайвинг в Судаке: бухты, гроты и затонувший корабль
Дайвинг в Судаке: бухты, гроты и затонувший корабль
Дайвинг в Судаке: бухты, гроты и затонувший корабль
Дайвинг в Судаке: бухты, гроты и затонувший корабль
Дайвинг в Судаке: бухты, гроты и затонувший корабль
Дайвинг в Судаке: бухты, гроты и затонувший корабль
Дайвинг в Судаке: бухты, гроты и затонувший корабль
Дайвинг в Судаке: бухты, гроты и затонувший корабль
Дайвинг в Судаке: бухты, гроты и затонувший корабль
Дайвинг в Судаке: бухты, гроты и затонувший корабль
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мы организуем погружения в самых живописных точках для дайвинга в окрестностях Судака. Выбирайте любой понравившийся вариант из представленных ниже и бронируйте билет с названием нужной локации.

Бухта Капсель: погружение с берега до 8 метров, подходит для начинающих. Это настоящий подводный музей: здесь крайне интересный ландшафт дна с каменистой грядой, которая обрывается вглубь отвесными стенами. Создается впечатление затопленного города, по которому снуют многочисленные морские жители.

Бухта Гравийная и бухта Влюблённых: погружение с берега или с катера, глубина до 10 метров. Вы увидите, как мелкую гальку сменяют огромные валуны, заглянете в проходные гроты, на пути встретите горбылей, скатов и других представителей морской фауны. А если повезет, отыщете на склонах бухты осколки средневековых амфор.

Затонувший корабль «Торпедник»: глубина 6 метров до палубы, удобно для начинающих. Всего в 300 метров от берега вы найдете хорошо сохранившийся корабль, когда-то охотившийся за подводными лодками. Рыба здесь совсем ручная, а само судно окутано легендами о героических сражениях.

Гроты «Гараж», «Гнездо гориллы», «Белые камни»: погружение с катера, глубина до 22 метров. Подходит как для сертифицированных, так и для начинающий дайверов. Вы охватите сразу несколько мысов и подводных долин, проплывете через целый амфитеатр гротов разной сложности,.

Комбо: при выборе этого билета вы сможете совершить 2 погружения в течение дня. Днем заняться дайвингом в бухтах Капсель или Гравийной, а через 2 часа отправиться к затонувшему кораблю «Торпедник».

Организационные детали

Как проходит погружение

  • При подготовке к погружению вы пройдете медицинское анкетирование и инструктаж
  • Инструктор из нашей команды подберет для вас идеально подходящее снаряжение на нашей базе
  • Во всех бухтах для новичков заход на маршрут погружения — с берега. К некоторым точкам погружения мы добираемся катером.
  • Под водой вы проведете 30-40 минут с опытным инструктором, который проведет погружение в комфортном для вас режиме. Всего поездка от базы и обратно с погружением займет 1,5 — 3 часа (в зависимости от удалённости маршрута).

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: сопровождение инструктора, снаряжение, доставка к месту погружения от базы и обратно, трансфер из Судака для дайверов (от 2 человек), кофе и чай на берегу, а также в качестве бонуса — фото- и видеосъемка для именинников
  • Дополнительно при необходимости оплачивается трансфер к базе из Феодосии: 3600 руб. туда-обратно или 1900 руб. в одну сторону
  • Дополнительные опции (по желанию): фото- и видеосъёмка погружения — 500 руб., аренда катера до девственных бухт мыса Меганом, Алчак — от 1000 руб.

Важно учесть

  • Погружение организуется с учётом вашего состояния здоровья
  • При планировании погружения необходимо исключить употребление алкоголя
  • С собой стоит взять воду, полотенце, купальные принадлежности, головной убор
  • В случае неблагоприятной погоды на море (шторм, ливни с ухудшением видимости под водой и т. д.) запланированные погружения переносятся по согласованию с вами

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Судаке
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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