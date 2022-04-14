Джип-тур из Судака «Парк львов Тайган и Белая скала»

Прокатиться по горным дорогам Крыма, оценить скалу Ак-Кая и посетить сафари-парк

Индивидуальная
Приглашаем полюбоваться степными пейзажами, разгадать секреты Белой скалы и понаблюдать за дикими животными в парке Тайган.

Вы раскроете Крым с новой стороны, узнаете о жизни древних людей и посетите места, где снимали все советские киноленты о Диком Западе.

А мы сделаем все, чтобы путешествие прошло увлекательно, динамично и безопасно!
Джип-тур из Судака «Парк львов Тайган и Белая скала»
Джип-тур из Судака «Парк львов Тайган и Белая скала»
Джип-тур из Судака «Парк львов Тайган и Белая скала»
Джип-тур из Судака «Парк львов Тайган и Белая скала»
Джип-тур из Судака «Парк львов Тайган и Белая скала»
Джип-тур из Судака «Парк львов Тайган и Белая скала»
Джип-тур из Судака «Парк львов Тайган и Белая скала»
Джип-тур из Судака «Парк львов Тайган и Белая скала»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Тайны и легенды Белой скалы

Вы полюбуетесь величественной белоснежной скалой над долиной реки Биюк-Карасу и услышите историю ее образования. Посетите раскопки древнего города, отыщете «суворовский дуб», увидите гроты и каменные навесы. А я раскрою, действительно ли в Средневековье на Белой скале практиковали казнь, как жили первобытные люди в этих местах и какие животные здесь водились.

Парк Тайган

Мы побываем в самом крупном сафари-парке Европы. На его территории обитает несколько десятков львов, очаровательная пара жирафов, косули, обезьяны, ягуары, леопарды и другие животные. Вы сможете понаблюдать за ними в естественной среде и полюбоваться местной природой. А я расскажу, как образовался и развивался парк.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость. Дети до 7 лет должны быть в детском кресле (предоставляется).
  • Билеты в парк Тайган оплачиваются дополнительно: 1500 руб. взрослый, 750 руб. детский (3-10 лет), до 3 лет бесплатно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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