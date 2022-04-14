Что вас ожидает

Тайны и легенды Белой скалы

Вы полюбуетесь величественной белоснежной скалой над долиной реки Биюк-Карасу и услышите историю ее образования. Посетите раскопки древнего города, отыщете «суворовский дуб», увидите гроты и каменные навесы. А я раскрою, действительно ли в Средневековье на Белой скале практиковали казнь, как жили первобытные люди в этих местах и какие животные здесь водились.

Парк Тайган

Мы побываем в самом крупном сафари-парке Европы. На его территории обитает несколько десятков львов, очаровательная пара жирафов, косули, обезьяны, ягуары, леопарды и другие животные. Вы сможете понаблюдать за ними в естественной среде и полюбоваться местной природой. А я расскажу, как образовался и развивался парк.

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