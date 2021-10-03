Что вас ожидает

Тропа князя Голицына и мыс Капчик

Вы пройдете по экскурсионной тропе, проложенной еще в 1912 году к приезду императора Николая II. Она пролегает у подножия горы Коба Кая, вдоль моря, забегая на мыс Капчик и спускаясь к царскому пляжу. Тропа из зелёной бухты приведёт нас в голицынский грот с винотекой и концертной площадкой. А после отправимся к мысу Капчик — древнему коралловому рифу, впадающему в море. Я расскажу, как знаменитые режиссеры снимали фильмы и почему они выбрали именно эти места.

Реликтовая можжевеловая роща

Особый климат в Новом Свете создает реликтовая можжевеловая роща, насыщающая воздух хвойными ароматами. Древовидные можжевельники, которые вы увидите, напоминают японские композиции бонсай, растущие прямо на гладких скалах. Мы побываем и у рифа Караул Оба с красивым зубчатым мысом. Пройдем к Пику Космос — островерхой вершине с великолепной панорамой на 360°, Адамову Ложу — узкому ущелью с ветвистыми узорами плюща и Лестнице Тавров.

Долина Рая и история Крыма

У живописной долины, поросшей извилистым древовидным можжевельником, вы полюбуетесь причудливыми скалами Пика Космос и вершиной горы Караул Оба. Здесь мы отдохнем и насладимся чистейший воздухом, насыщенным запахом можжевельника, сосен и альпийских трав. А в восточной части долины увидим гроты древних тавров, населявших эти места с III по I век до н. э. И, конечно, я поделюсь важными фактами из истории Крыма и открою некоторые тайны его главных природных мест.

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