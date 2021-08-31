ежедневно в 14:00

Из бухты Зеленая вы направитесь в открытое море на катере с нашим капитаном, которого уже давно знают и любят дельфины. Чаще всего уже в пути животные сами встречают судно и сопровождают его во время всей прогулки, резвясь и прыгая рядом. Вы сможете поближе познакомиться с дельфинами, понаблюдать за их повадками и сделать замечательные снимки вблизи. Капитан в это время расскажет о дельфинах самое интересное: как они общаются, охотятся, ухаживают друг за другом, почему спасают тонущих людей и иногда выбрасываются на берег.
Если в воде вас будут ждать озорные обитатели моря, то на суше — потрясающие панорамы крымского побережья! С воды вы увидите выразительные мысы Меганом и Капчик, рассмотрите знаменитые горы Дельфин, Алчак, Сокол и Коба-Кая. Дотянетесь взглядом до самого Судака и проплывете вдоль визитной карточки Нового Света — тропы Голицина.