ежедневно в 14:00

Что вас ожидает

Дельфины и всё, что вам нужно о них знать.

Из бухты Зеленая вы направитесь в открытое море на катере с нашим капитаном, которого уже давно знают и любят дельфины. Чаще всего уже в пути животные сами встречают судно и сопровождают его во время всей прогулки, резвясь и прыгая рядом. Вы сможете поближе познакомиться с дельфинами, понаблюдать за их повадками и сделать замечательные снимки вблизи. Капитан в это время расскажет о дельфинах самое интересное: как они общаются, охотятся, ухаживают друг за другом, почему спасают тонущих людей и иногда выбрасываются на берег.

Красоты Крыма — с нового ракурса

Если в воде вас будут ждать озорные обитатели моря, то на суше — потрясающие панорамы крымского побережья! С воды вы увидите выразительные мысы Меганом и Капчик, рассмотрите знаменитые горы Дельфин, Алчак, Сокол и Коба-Кая. Дотянетесь взглядом до самого Судака и проплывете вдоль визитной карточки Нового Света — тропы Голицина.

Организационные детали

Как проходит прогулка

Прогулка начинается в поселке Новый Свет, куда вы можете добраться самостоятельно или с нашим водителем за дополнительную плату

На катере с вами будет капитан судна из нашей команды

В случае неблагоприятных погодных условий экскурсия может быть отменена или перенесена на другой день

Трансфер из любой точки Крыма