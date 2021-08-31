ежедневно в 14:00

Морская прогулка к дельфинам на катере

Отправиться на встречу с самыми дружелюбными млекопитающими планеты

4.7
3 отзыва
Встреча с дельфинами в открытом море — это и удача, и терапия, и незабываемое приключение.

На катере с опытным капитаном и в группе до 12 человек вы исследуете морские окрестности Нового Света, подберетесь максимально близко к дельфинам и сделаете десятки невероятных фотографий.

И всё это — на фоне панорам крымского побережья.
Морская прогулка к дельфинам на катере
Морская прогулка к дельфинам на катере
Морская прогулка к дельфинам на катере
Морская прогулка к дельфинам на катере
Морская прогулка к дельфинам на катере
Морская прогулка к дельфинам на катере
Морская прогулка к дельфинам на катере
Морская прогулка к дельфинам на катере

Что вас ожидает

Дельфины и всё, что вам нужно о них знать.

Из бухты Зеленая вы направитесь в открытое море на катере с нашим капитаном, которого уже давно знают и любят дельфины. Чаще всего уже в пути животные сами встречают судно и сопровождают его во время всей прогулки, резвясь и прыгая рядом. Вы сможете поближе познакомиться с дельфинами, понаблюдать за их повадками и сделать замечательные снимки вблизи. Капитан в это время расскажет о дельфинах самое интересное: как они общаются, охотятся, ухаживают друг за другом, почему спасают тонущих людей и иногда выбрасываются на берег.

Красоты Крыма — с нового ракурса

Если в воде вас будут ждать озорные обитатели моря, то на суше — потрясающие панорамы крымского побережья! С воды вы увидите выразительные мысы Меганом и Капчик, рассмотрите знаменитые горы Дельфин, Алчак, Сокол и Коба-Кая. Дотянетесь взглядом до самого Судака и проплывете вдоль визитной карточки Нового Света — тропы Голицина.

Организационные детали

Как проходит прогулка

  • Прогулка начинается в поселке Новый Свет, куда вы можете добраться самостоятельно или с нашим водителем за дополнительную плату
  • На катере с вами будет капитан судна из нашей команды
  • В случае неблагоприятных погодных условий экскурсия может быть отменена или перенесена на другой день

Трансфер из любой точки Крыма

  • Стоимость трансфера на легковом автомобиле (от 1 до 4 человек) туда и обратно с ожиданием 2 часа: из Судака – 1800 руб. ; из Феодосии – 3800 руб. ; из Алушты – 6000 руб. ; из Ялты – 7500 руб.
  • Стоимость может меняться в зависимости от сезона

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на причале поселка Новый свет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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ежедневно в 14:00

ilya
ilya
В 2014 году началась история, которая изменила мою жизнь. Я приехал в Крым и даже не мог подумать о том, что решу остаться здесь жить! Сейчас я работаю проректором по воспитательной работе и старшим преподавателем кафедры общественных наук и социально-культурного сервиса Феодосийской финансово-экономической академии. Буду рад открыть для вас древнюю и многогранную Феодосию.
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3 настоящих отзыва от туристов

Н
31 авг 2021
Всем привет, погода была ясная но море было после штормо, не повезло! Капетан отличный гид, все рассказал, показал, объяснил. Удалась обнаружить дельфинов семью, но к сожелению уже пора было возвращаться. А так прогулка удалась! С удовольствием поехала ещё, когда устоновиться погода и на море будет штиль! Рекомендую. Пожелание-хотелась чтоб гид прихватывал с собой ведро с рыбай что бы можно было прикорм ть дельфинов и посмотреть на них подольше. ))))
Е
31 авг 2021
Дельфины в своей стихии- это восторг! Люди, не ходите в дельфинарий - лучше ходите в море и пусть вам улыбнётся удача увидеть этих животных на свободе!
О
23 авг 2021
Были 22 августа с веуком на прогулке на катере к дельфинам. Незабываемое, восхитительное путешествие! Виталик классный капитан, весёлый, обаятельный, общительный, заботливый, много знает и делится всем интересным. А ДЕЛЬФИНЫ, ЭТО ПРЕЛЕСТЬ! Сняла много фото и видео. Спасибо огромное за незабываемый чудесный день!

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