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Новый Год в Крыму. Солнечный Судак и Новый Свет

Восход
Восход – Гид из Судака
Новый Год в Крыму.

Солнечный Судак и Новый Свет
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 144 часа
  • 👫 Группа не более 14 человек

  • 25 400 ₽ за человека

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Новый Год в Крыму. Солнечный Судак и Новый Свет
Новый Год в Крыму. Солнечный Судак и Новый Свет

Что вы увидите

  • Нитка маршрута: г. Симферополь - г. Судак
  • экотропа на мыс Алчак пос. Новый Свет
  • гора Носорог
  • разноцветные бухты и тропа Голицына мыс Меганом треккинг на горный хребет Эчки-Даг Генуэзская крепость - г. Симферополь.
Тип отдыха: проживание в гостинице, прогулки налегке
Новогодние туры в Крым – это восхитительный, разряженный по-праздничному, зимний Судак, спящая Генуэзская крепость, дивные ледяные узоры, украшающие набережную и витиеватые торшеры уличных фонарей. Тур в Крым зимой – это также красавец-Новый Свет, где из-под снега по-новогоднему поблескивают золоченые маковки собора, проглядывают резные стены Голицынского замка, а сквозь полусомкнутые веки смотрят на поселок скалы Сокол, Коба-Кая и Караул-Оба.
Что входит
  • Транспортные переезды по маршруту на микроавтобусе.
  • Проживание в г. Судак в гостинице "Трискеле": двух-, трёхместные номера стандарт. В каждом номере удобства (душ, туалет), телевизор, холодильник, Wi-Fi. В гостинице имеется сауна, кедровый чан, бильярдная, настольный теннис (данные услуги предоставляются за дополнительную плату).
  • Трёхразовое питание. Готовые завтраки (день 2-6) и ужины (день 1-5) подаются в кафе гостиницы по комплексному меню (меню не индивидуальное!), обед – сухой паёк днем в горах (день 2-5).
  • Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах), групповая аптечка.
  • Входные билеты в экскурсионные центры и на экологические тропы.
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Симферополь).
  • Страховка (не обязательно)
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 4500 руб. за весь период отдыха.
Начало и место завершения
🚩 г. Симферополь, ЖД вокзал, аэропорт
Новый Год в Крыму. Солнечный Судак и Новый Свет
Новый Год в Крыму. Солнечный Судак и Новый Свет
Новый Год в Крыму. Солнечный Судак и Новый Свет
Новый Год в Крыму. Солнечный Судак и Новый Свет
Новый Год в Крыму. Солнечный Судак и Новый Свет

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Восход
Восход
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