Тип отдыха: проживание в гостинице, прогулки налегке

Новогодние туры в Крым – это восхитительный, разряженный по-праздничному, зимний Судак, спящая Генуэзская крепость, дивные ледяные узоры, украшающие набережную и витиеватые торшеры уличных фонарей. Тур в Крым зимой – это также красавец-Новый Свет, где из-под снега по-новогоднему поблескивают золоченые маковки собора, проглядывают резные стены Голицынского замка, а сквозь полусомкнутые веки смотрят на поселок скалы Сокол, Коба-Кая и Караул-Оба.