разноцветные бухты и тропа Голицына мыс Меганом треккинг на горный хребет Эчки-Даг Генуэзская крепость - г. Симферополь.
Тип отдыха: проживание в гостинице, прогулки налегке
Новогодние туры в Крым – это восхитительный, разряженный по-праздничному, зимний Судак, спящая Генуэзская крепость, дивные ледяные узоры, украшающие набережную и витиеватые торшеры уличных фонарей. Тур в Крым зимой – это также красавец-Новый Свет, где из-под снега по-новогоднему поблескивают золоченые маковки собора, проглядывают резные стены Голицынского замка, а сквозь полусомкнутые веки смотрят на поселок скалы Сокол, Коба-Кая и Караул-Оба.
Что входит
Транспортные переезды по маршруту на микроавтобусе.
Проживание в г. Судак в гостинице "Трискеле": двух-, трёхместные номера стандарт. В каждом номере удобства (душ, туалет), телевизор, холодильник, Wi-Fi. В гостинице имеется сауна, кедровый чан, бильярдная, настольный теннис (данные услуги предоставляются за дополнительную плату).
Трёхразовое питание. Готовые завтраки (день 2-6) и ужины (день 1-5) подаются в кафе гостиницы по комплексному меню (меню не индивидуальное!), обед – сухой паёк днем в горах (день 2-5).
Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах), групповая аптечка.
Входные билеты в экскурсионные центры и на экологические тропы.
Услуги инструктора-проводника
Что не входит
Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Симферополь).
Страховка (не обязательно)
Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 4500 руб. за весь период отдыха.
Начало и место завершения
🚩 г. Симферополь, ЖД вокзал, аэропорт
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 14 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.