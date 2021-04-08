Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Судака

Трекинг на гору Сокол под рассказы о природе, истории и легендах Крыма

5
1 отзыв
Вадим
Вадим – Гид из Судака
Приготовьтесь покорить самый высокий в Европе коралловый риф! Это гора Сокол, или Куш-Кая высотой 474 метра над уровнем моря 🌊.

Мы совершим восхождение, останавливаясь для отдыха, интересных рассказов и фотографий.

Наградой станут захватывающие пейзажи: с вершины вы полюбуетесь побережьем от Феодосии до Медведь-Горы ⛰️, бухтами и мысами Судака и Нового Света.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
Новый Свет на ладони
Новый Свет на ладони

Что вас ожидает

Дивные виды и крымские сюжеты
По низкорослому лесу 🌲 мы отправимся к вершине Сокола. По пути вы увидите можжевельник, судакскую сосну, крымскую фисташку, а я расскажу о флоре края подробнее. С высоты разглядим дом князя Голицына в Новом Свете и затронем тему виноделия на полуострове 🏝️. По мере подъема панорамы будут меняться: перед вами предстанут не только бухты Судака и Нового Света, но также мыс Меганом, потухший вулкан Карадаг и массив Демерджи.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Активным путешественникам, которые любят живописные виды. Восхождение пешее, не экстремальное, но требует физических сил. Окончательный маршрут мы обсудим при встрече, во время подъема и спуска при необходимости будем корректировать поход, останавливаться для отдыха и фото.

Организационные детали

  • Подъем займет около 1, 5 часов, спуск — 1 час
  • Для комфортной экскурсии 🧭 вам понадобится:
    — удобная одежда по сезону, летом пайта или толстовка, так как часто бывает ветрено
    — спортивная удобная обувь
    — головной убор
    — питьевая вода
Начало и место завершения
🚩 в Судаке или Новом Свете
Новый Свет на ладони
Новый Свет на ладони
Новый Свет на ладони
Новый Свет на ладони
Новый Свет на ладони
Новый Свет на ладони
Новый Свет на ладони
Новый Свет на ладони
Новый Свет на ладони
Новый Свет на ладони
Новый Свет на ладони
Новый Свет на ладони
Новый Свет на ладони

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вадим
Вадим
Меня зовут Вадим, родился и вырос в Крыму, в Судаке. Работаю гидом по пешеходным, а также off-road эндуро и квадро-маршрутам в горах Крыма. Люблю активный отдых, горы, море, живую природу и с удовольствием делюсь с желающими как эмоциями, так и красивыми видами и историей. Свои экскурсионные маршруты выстраиваю, исходя из настроений, пожеланий и возможностей участников.
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1 реальный отзыв

8 апр 2021
Впервые посетила Крым в апреле 2021года. Как обычно хотелось посмотреть всё и сразу) Но при подготовке маршрута пришлось смириться с тем, что за одну поездку посмотреть все красоты Крыма не получится. Сначала мы решили остановиться на несколько дней в Новом Свете и не прогадали - тишина, пение птиц, запах моря и можжевельника, а также наличие интересных мест для посещения - тропа Голицина, завод шампанских вин, можжевеловая роща, гора Сокол, а в Судаке (недалеко от Нового Света) можно посетить генуэзскую крепость, мыс Алчак, прогулять по набережной. Но после прочтения различных обзоров в интернете больше всего меня заинтересовал мыс Меганом. Манили загадочные легенды о мысе, да и фотографии красивых видов. Я подумала, что без помощи гида у нас (меня и мужа) не получится пройти по мысу (и была права). Вадим на трипстере предлагал подъем на гору Сокол, но я попросила сопроводить нас на Меганом. Вадим был очень доброжелателен, встретил нас на машине в Судаке, во время экскурсии обращал внимание на наше состояние, предлагал сделать остановки, отдохнуть, помогал взбираться на сыпучие тропки и в страшных для меня местах вел за руку. Во время похода он делал фотографии (потом поделился с нами, за что отдельное спасибо), а после экскурсии довез до гостиницы Нового Света. Путь на мыс был очень красивый, но для меня сложноватый ввиду плохой физподготовки (весь год в период пандемии мы работали удаленно из дома и физической нагрузки было мало) и боязни высоты. Тем не менее я решила довериться нашему проводнику Вадиму, который в свои 50+ был в отличной форме, чем вдохновлял нас) По пути Вадим рассказывал нам о легендах, связанных с Мысом, о самом Крыме, был с нами открыт и делился интересными моментами из своей жизни. Говорят, что мыс Меганом - место силы, и нам действительно пришлось там оставить много сил) Но впечатлений и эмоций получили еще больше) Рекомендую всем, кто не боится высоты и долгих пеших прогулок (экскурсия у нас заняла около 6 часов, можно было конечно быстрее все пройти, но мы периодически останавливались для отдыха и наслаждения видами), с собой обязательно трекинговую обувь, и литр воды на человека минимум, ну и одежда по погоде (в тот апрельский день на мысе солнце сменялось сильным ветром, поэтому нам пригодились и солнечные очки и шапки/куртки). А тем кто боится - тоже рекомендую, попробовать свои силы, преодолеть страхи, но не бездумно, а осторожно и осознанно).

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