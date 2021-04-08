Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Судака

Впервые посетила Крым в апреле 2021года. Как обычно хотелось посмотреть всё и сразу) Но при подготовке маршрута пришлось смириться с тем, что за одну поездку посмотреть все красоты Крыма не получится. Сначала мы решили остановиться на несколько дней в Новом Свете и не прогадали - тишина, пение птиц, запах моря и можжевельника, а также наличие интересных мест для посещения - тропа Голицина, завод шампанских вин, можжевеловая роща, гора Сокол, а в Судаке (недалеко от Нового Света) можно посетить генуэзскую крепость, мыс Алчак, прогулять по набережной. Но после прочтения различных обзоров в интернете больше всего меня заинтересовал мыс Меганом. Манили загадочные легенды о мысе, да и фотографии красивых видов. Я подумала, что без помощи гида у нас (меня и мужа) не получится пройти по мысу (и была права). Вадим на трипстере предлагал подъем на гору Сокол, но я попросила сопроводить нас на Меганом. Вадим был очень доброжелателен, встретил нас на машине в Судаке, во время экскурсии обращал внимание на наше состояние, предлагал сделать остановки, отдохнуть, помогал взбираться на сыпучие тропки и в страшных для меня местах вел за руку. Во время похода он делал фотографии (потом поделился с нами, за что отдельное спасибо), а после экскурсии довез до гостиницы Нового Света. Путь на мыс был очень красивый, но для меня сложноватый ввиду плохой физподготовки (весь год в период пандемии мы работали удаленно из дома и физической нагрузки было мало) и боязни высоты. Тем не менее я решила довериться нашему проводнику Вадиму, который в свои 50+ был в отличной форме, чем вдохновлял нас) По пути Вадим рассказывал нам о легендах, связанных с Мысом, о самом Крыме, был с нами открыт и делился интересными моментами из своей жизни. Говорят, что мыс Меганом - место силы, и нам действительно пришлось там оставить много сил) Но впечатлений и эмоций получили еще больше) Рекомендую всем, кто не боится высоты и долгих пеших прогулок (экскурсия у нас заняла около 6 часов, можно было конечно быстрее все пройти, но мы периодически останавливались для отдыха и наслаждения видами), с собой обязательно трекинговую обувь, и литр воды на человека минимум, ну и одежда по погоде (в тот апрельский день на мысе солнце сменялось сильным ветром, поэтому нам пригодились и солнечные очки и шапки/куртки). А тем кто боится - тоже рекомендую, попробовать свои силы, преодолеть страхи, но не бездумно, а осторожно и осознанно).