Приглашаем Вас на морскую прогулку на парусной яхте вдоль побережья Судака. Мы предлагаем путешествие на мыс Меганом, в Новый Свет, на царский пляж, обзор других достопримечательностей Судакского побережья с борта комфортабельной яхты, а также морскую рыбалку, купание в открытом море, возможность организовать праздник для Ваших близких и фотосессию с эффектными фотографиями!

О яхте

Наша яхта «ALBIN VEGA» родом из Швеции – основной движитель паруса. Двигатель есть, он используется в основном для подхода, отхода от причала и, в исключительных случаях, при неблагоприятном направлении ветра. В море двигаемся под парусами.