Прогулка под парусом у берегов Сугдеи

Приглашаем Вас на морскую прогулку на парусной яхте вдоль побережья Судака

Приглашаем Вас на морскую прогулку на парусной яхте вдоль побережья Судака.

Мы предлагаем путешествие на мыс Меганом, в Новый Свет, на царский пляж, обзор других достопримечательностей Судакского побережья с борта комфортабельной яхты, а также морскую рыбалку, купание в открытом море, возможность организовать праздник для Ваших близких и фотосессию с эффектными фотографиями!
Прогулка под парусом у берегов Сугдеи

Что вы увидите 🤩

  • Мыс Меганом
  • Новый Свет
  • Царский пляж и другие достопримечательности Судакского побережья
Приглашаем Вас на морскую прогулку на парусной яхте вдоль побережья Судака. Мы предлагаем путешествие на мыс Меганом, в Новый Свет, на царский пляж, обзор других достопримечательностей Судакского побережья с борта комфортабельной яхты, а также морскую рыбалку, купание в открытом море, возможность организовать праздник для Ваших близких и фотосессию с эффектными фотографиями!
О яхте
Наша яхта «ALBIN VEGA» родом из Швеции – основной движитель паруса. Двигатель есть, он используется в основном для подхода, отхода от причала и, в исключительных случаях, при неблагоприятном направлении ветра. В море двигаемся под парусами.

Цены на экскурсию

Для группы 1-7 человек
Общий
12 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трап для купания с борта парусной яхты в открытом море
  • Удочки для морской рыбалки, маски, ласты, трубки
  • Спасательные жилеты
  • Тент от солнца, кухня, холодильник и столик на борту яхты
  • Туалет.
Что не входит
  • Напитки
  • еда.
Где начинаем и завершаем
Начало: Морская улица, 1, Судак
Завершение: Судак
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно

Оксана К.
Оксана К.
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