1 отзыв оставили туристы

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Сокровища Восточного Крыма

Посетить райский поселок Новый Свет, пройти по тропе Голицына и полюбоваться чудесными видами

5
1 отзыв
Хасан
Хасан – Гид из Судака
Восточный Крым покорит вас хвойными лесами, романтическими бухтами, застывшими вулканами, скалами и бескрайними морскими просторами.

Я покажу главные достопримечательности 🏛️ этой части полуострова, поделюсь интересными историческими фактами и расскажу, какие фильмы 🎥 здесь снимались.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Сокровища Восточного Крыма
Сокровища Восточного Крыма

Что вас ожидает

Крымские этюды
Вы проедете по самым живописным местам Восточного Крыма. В программе экскурсии:

  • Новый Свет — маленький поселок, знаменитый фантастическими пейзажами. Вы увидите очаровательные старинные домики, могучие скалы, реликтовые рощи и узнаете о редких растениях и специфическом микроклимате этого волшебного места.
  • Тропа Голицына — вы прогуляетесь 👣 вдоль морского побережья, отыщете тайные гроты и насладитесь видами на Голубую, Синюю и Зеленую бухты.
  • Мыс Меганом — самое сухое и солнечное место полуострова. Вы услышите связанные с ним таинственные истории 📖 и узнаете, как оно было образовано.
  • Скала Золотые ворота — вы полюбуетесь прибрежной скалой необычной арочной формы, расположившейся у вулканического массива Кара-Даг.
  • Генуэзская крепость — опорный пункт колонии генуэзцев в 14 веке. Вы раскроете интересные факты средневековой истории 📖 Крыма и насладитесь видами на горы ⛰️ и море 🌊.

Организационные детали

Я готов скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.

Сокровища Восточного Крыма
Сокровища Восточного Крыма
Сокровища Восточного Крыма
Сокровища Восточного Крыма
Сокровища Восточного Крыма
Сокровища Восточного Крыма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Хасан
Хасан
Здравствуйте, дорогие мои гости! Добро пожаловать в жемчужину и котел народов Крыма! Меня зовут Хасан, я родился и вырос в родном Крыму. Очень люблю путешествовать и знакомиться с интересными людьми, а также знакомить гостей с интересными фактами истории, культуры, традиции, кухни и быта местных жителей полуострова. Люблю красивые места и панорамы этого чудесного уголка, буду рад их показать, вдохновить и влюбить в Крым :)
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1 отзыв оставили туристы

6 дек 2020
По договорённости с Хасаном у нас был другой экскурсовод- Ибрагим. Экскурсия была интересной, зрелищный и увлекательной. Ибрагим с такой любовью рассказывал нам о своих любимых местах, показывал потаенные уголки! В день экскурсии у меня было день рождение. И оно было прекрасно! Спасибо, Ибрагим! Спасибо, Хасан!

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