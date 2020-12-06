1 отзыв оставили туристы

По договорённости с Хасаном у нас был другой экскурсовод- Ибрагим. Экскурсия была интересной, зрелищный и увлекательной. Ибрагим с такой любовью рассказывал нам о своих любимых местах, показывал потаенные уголки! В день экскурсии у меня было день рождение. И оно было прекрасно! Спасибо, Ибрагим! Спасибо, Хасан!