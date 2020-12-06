1 отзыв оставили туристы

Крымские этюды Вы проедете по самым живописным местам Восточного Крыма. В программе экскурсии:
Новый Свет — маленький поселок, знаменитый фантастическими пейзажами. Вы увидите очаровательные старинные домики, могучие скалы, реликтовые рощи и узнаете о редких растениях и специфическом микроклимате этого волшебного места.
Тропа Голицына — вы прогуляетесь 👣 вдоль морского побережья, отыщете тайные гроты и насладитесь видами на Голубую, Синюю и Зеленую бухты.
Мыс Меганом — самое сухое и солнечное место полуострова. Вы услышите связанные с ним таинственные истории 📖 и узнаете, как оно было образовано.
Скала Золотые ворота — вы полюбуетесь прибрежной скалой необычной арочной формы, расположившейся у вулканического массива Кара-Даг.
Генуэзская крепость — опорный пункт колонии генуэзцев в 14 веке. Вы раскроете интересные факты средневековой истории 📖 Крыма и насладитесь видами на горы ⛰️ и море 🌊.
Организационные детали
Я готов скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, дорогие мои гости! Добро пожаловать в жемчужину и котел народов Крыма! Меня зовут Хасан, я родился и вырос в родном Крыму. Очень люблю путешествовать и знакомиться с интересными людьми, а также знакомить гостей с интересными фактами истории, культуры, традиции, кухни и быта местных жителей полуострова. Люблю красивые места и панорамы этого чудесного уголка, буду рад их показать, вдохновить и влюбить в Крым :)
По договорённости с Хасаном у нас был другой экскурсовод- Ибрагим. Экскурсия была интересной, зрелищный и увлекательной. Ибрагим с такой любовью рассказывал нам о своих любимых местах, показывал потаенные уголки! В день экскурсии у меня было день рождение. И оно было прекрасно! Спасибо, Ибрагим! Спасибо, Хасан!